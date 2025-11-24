Impacto en la F1: Christian Horner estaría cerca de ser el nuevo director de Aston Martin tras su salida de Red Bull

El exdirectivo de Red Bull Christian Horner (REUTERS/Leonhard Foeger)

Aston Martin atraviesa una fase de profunda reestructuración interna, con la posible salida de Andy Cowell como jefe de equipo y director ejecutivo. Y a eso hay que sumarle una noticia que generó alto impacto en medio de la definición del título de pilotos de la Fórmula 1. La escudería británica evalúa reemplazar a Cowell en medio de desacuerdos con Adrian Newey, quien fue nombrado este año socio técnico gerente y accionista del equipo.

Las diferencias entre ambos directivos se centran en la dirección técnica y el liderazgo, lo que ha impulsado a la organización a buscar un nuevo rumbo competitivo de cara a la temporada 2026. Frente a este escenario, y según un reporte de BBC Sport, entre los principales candidatos para suceder a Cowell se destaca Christian Horner, ex jefe de equipo de Red Bull.

El medio del Reino Unido informó que Horner busca un puesto que combine la dirección deportiva con una participación accionarial en Aston Martin, una fórmula que el propietario Lawrence Stroll ya utilizó para atraer a Newey. Sin embargo, también se conoció que el magnate dueño del equipo que tiene como pilotos a su hijo Lance y al dos veces campeón Fernando Alonso contactó a otros perfiles de alto nivel, como Martin Whitmarsh, Andreas Seidl y Mattia Binotto, actualmente vinculado al proyecto Audi F1 y que trabaja en Sauber, según indicó la misma fuente.

La posible llegada de Horner supondría un particular reencuentro con Newey, aunque existen antecedentes de tensiones entre ambos. BBC Sport señaló, citando a una fuente, que Newey expresó a sus colegas tras dejar Red Bull que no deseaba compartir espacio con Horner. Por su parte, Planet F1 indicó que la relación entre ambos se habría restablecido recientemente, con encuentros sociales frecuentes entre sus familias.

Andy Cowell podría dejar Aston Martin

La reorganización técnica de Aston Martin va más allá de la dirección ejecutiva. Otro medio especializado como Motorsport reportó la salida de siete miembros del personal del proyecto de Fórmula 1, incluido Eric Blandin, actual director de aerodinámica, quien fue contratado desde Mercedes en 2022. Algunos de estos empleados negocian su permanencia en otras áreas del grupo, mientras que la llegada de Enrico Cardile, ex director técnico de chasis de Ferrari, refuerza la apuesta por una estructura técnica robusta. En los últimos 18 meses, la escudería experimento una notable rotación de figuras clave, como la salida de Dan Fallows y la incorporación de Newey y Cardile, lo que refleja la intención de Stroll de consolidar un equipo competitivo para el futuro.

El posible fichaje de Horner tendría impliciones relevantes para la estrategia de Aston Martin. Su experiencia al frente de Red Bull y la eventual colaboración con Newey podrían transformar la dinámica interna y la capacidad de desarrollo del equipo, especialmente en un momento en que la F1 se prepara para cambios reglamentarios y tecnológicos en 2026. La reconocida cadena británica subrayó que la influencia de Newey como accionista y líder técnico fue determinante en la reciente evolución de la escudería, mientras que la llegada de Horner aportaría aportar una visión renovada y una gestión más cohesionada.

Ante la creciente especulación sobre el posible regreso de Horner a la Máxima, quien fue el CEO de la estructura de la beboda energizante durante dos décadas, la postura oficial del equipo se mantiene cautelosa y en silencio. El sitio que sigue las novedades del mundo motor Planet F1 recogió el comunicado de un portavoz de Aston Martin, quien afirmó que la escudería no hará comentarios sobre rumores o especulaciones, y que la prioridad sigue siendo optimizar el rendimiento en las próximas carreras y preparar la estructura para los desafíos de la temporada 2026.

Christian Horner y Adrian Newey podrían volver a trabajar juntos en Aston Martin (REUTERS/Marco Bello)