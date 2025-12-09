El explosivo escándalo detrás de la salida del “despiadado” asesor de Red Bull que fue clave en la llegada de Verstappen a la F1

Helmut Marko dejará Red Bull después de más de dos décadas de manejar un gran poder

La salida de Helmut Marko de Red Bull tras 21 años como asesor principal de la escudería marca el final de una era en uno de los equipos más exitosos de la Fórmula 1. La decisión, tomada tras la última carrera de la temporada en Abu Dhabi, se produjo en medio de escándalos internos, disputas de poder y episodios controvertidos que sacudieron la estructura del equipo.

Marko, figura clave en la llegada de Max Verstappen y arquitecto del programa de jóvenes talentos, deja un legado tan influyente como polémico, sobre todo en los últimos tiempos, ya que según la prensa que tiene acceso a la intimidad de lo que sucede en la estructura de la bebida energizante, el ex piloto de 82 años fue señalado como uno de los impulsores del despido de Christian Horner, histórico CEO y jefe todopoderoso que marcó el ritmo del equipo de los Dos Toros, y fue apuntado por comentarios fuera de lugar a otros corredores de la F1, lo mismo que su influencia directa sobre la sallida de Checo Pérez y el cambio interno de pilotos entre RB en el año que está por terminar.

Más allá de esos sucesos, la intención de Marko de incorporar al grupo de pilotos jóvenes a Alexander Dunne, quien tenía contrato vigente con McLaren, sin tener la confirmación de la plana mayor de Red Bull, fue el detonante de su salida tras el final de la temporada de F1. Justo cuando un Arvid Lindblad, quien viene de correr en la F2, será parte del equipo satélite (Racing Bulls) de la mano de su decisión.

Desde su nombramiento en 2005 por el fundador Dietrich Mateschitz, Marko se consolidó como el principal asesor y supervisor del equipo Red Bull Racing. Su papel fue determinante en la construcción del éxito de la escudería, tanto en la gestión interna como en la detección y promoción de nuevos talentos. Según De Limburger, Marko fichó a más de cien pilotos a lo largo de su carrera, mostrando una preferencia por aquellos con talento y carácter rebelde. Sin embargo, su trato con los jóvenes fue frecuentemente calificado de implacable: “Tenía debilidad por los pilotos talentosos con un carácter rebelde. Pero cualquiera que no rindiera en algún momento, también era despedido sin piedad”, señaló el medio neerlandés.

Entre los logros más destacados del austríaco figura la promoción de Sebastian Vettel, quien se convirtió en campeón de la F1 en cuatro ocasiones consecutivas a partir de 2010. No obstante, su mayor acierto fue la incorporación de Verstappen al programa de Red Bull cuando el piloto tenía solo 16 años. Por su parte, el diario De Telegraaf estableció que Marko fue quien, entre otros, trajo a Verstappen al equipo en 2014 y lo ascendió al equipo principal en 2016, consolidando así una de las duplas más exitosas de la Fórmula 1 moderna.

El fallecimiento de Dietrich Mateschitz en 2022 alteró profundamente el equilibrio de poder dentro de Red Bull. Según De Limburger, la ausencia del fundador intensificó las disputas entre Marko y Horner. Mientras el ex CEO buscaba aumentar su influencia, el experimentado assor defendía la primacía de Austria en las decisiones estratégicas, respaldado inicialmente por el hijo del fundador, Mark Mateschitz, quien optó por no asumir el liderazgo.

El asesor austríaco llevó a Verstappen a Red Bull (REUTERS/Susana Vera)

La rivalidad entre ambos directivos derivó en una lucha interna que se agudizó tras las acusaciones de comportamiento inapropiado de Horner contra una empleada de la fábrica. La prensa de los Países Bajos, detalló que Marko impulsó la destitución de Horner, que finalmente se concretó en julio, con el apoyo de Oliver Mintzlaff, director deportivo de RB, y los accionistas. En la misma línea, el periodista Erik van Haren de De Telegraaf, quien fue el encargado de destapar el escándalo privado a principios del 2024, sumó al debate que Mintzlaff, tras asumir un papel central en la reorganización, nombró a Laurent Mekies como nuevo director del equipo, en un intento por renovar la estructura y eliminar factores disruptivos.

En los meses posteriores al despido de Horner, fue el propio Marko el que tomó decisiones unilaterales que generaron malestar en la cúpula de Red Bull. Uno de los episodios más controvertidos fue el fichaje de Dunne, piloto irlandés de Fórmula 2, sin el conocimiento de la directiva. ¿Por qué eso fue el detonante de la salida del austríaco? De Limburger indicó que el asesor firmó a Dunne pese a que Mintzlaff, Mekies y los accionistas ya habían descartado su incorporación al programa de desarrollo. La reacción fue inmediata: se ordenó rescindir el contrato y, según el mismo medio, Red Bull tuvo que abonar una indemnización de cientos de miles de dólares.

A este incidente hay que sumarle la reciente la polémica por las declaraciones de Marko sobre Kimi Antonelli, que acusó públicamente al joven italiano de favorecer a Lando Norris en el Gran Premio de Qatar luego de una mala maniobra que le dejó al flamante campeón mundial de pilotos de F1 la chance de subir una posición en la carrera. De Telegraaf destacó que estas palabras no fueron bien recibidas por la directiva y que, aunque Marko se disculpó posteriormente, el daño reputacional ya estaba hecho. Antonelli recibió más de mil amenazas de muerte en redes sociales tras el episodio, lo que provocó que pilotos y el resto del paddock apoyara al piloto de Mercedes tras lo sucedido en pista.

¿Cómo se produjo el desenlace de una relación tan exitosa como controvertida? En Abu Dhabi, Marko y Mintzlaff mantuvieron una reunión este lunes posterior a la última carrera de la temporada. De Limburger y De Telegraaf coinciden en que, durante ese encuentro, ambas partes acordaron poner fin al mandato del asesor principal. La decisión se formalizó tras una cena en la que participaron también otros miembros de la directiva.

Durante el fin de semana que coronó a Norris y McLaren como campeones, fue Laurent Mekies, director de Red Bull que reemplazó a Horner, el que indicó que la Fórmula 1 es un entorno en constante cambio y que las organizaciones deben revisarse y adaptarse de manera permanente: “Helmut ha sido increíble en su apoyo para ayudarnos a mejorar las cosas este año. Siempre se ajustan las organizaciones. Esto aplica tanto a lo técnico como a lo deportivo, y es completamente normal que revisemos constantemente cómo podemos mejorar nuestra forma de operar", afirmó.

Oliver Mintzlaff, el hombre fuerte de la empresa de la bebida energizante que decidió la salida de los dos hombres clave del equipo en la F1

“No lo digo específicamente por Helmut, pero sí digo que, en general, estamos en un entorno en el que siempre nos desafiamos unos a otros y buscamos los siguientes pasos, por pequeños que sean, al intentar trabajar juntos. Pero sólo puedo agradecer a Helmut por el papel que ha desempeñado para mejorar fundamentalmente lo que parecía una situación difícil a mitad de temporada”, agregó el director que tomó las riendas de la escudería que mantuvo en vilo a Norris y McLaren hasta la última fecha del calendario en la lucha por el título de pilotos.

La salida de Marko plantea interrogantes sobre el futuro de Verstappen y la estabilidad de Red Bull. La prensa especializada señaló que la relación entre ambos fue fundamental para el éxito del equipo y que, en el pasado, el propio Max llegó a intervenir para evitar el despido del asesor. No obstante, el piloto neerlandés no contempla abandonar la escudería tras la marcha de su mentor. Verstappen se muestra satisfecho con la gestión de Mintzlaff, su mano derecha Ahmet Mercan y Mekies, y mantiene una estrecha relación con su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase.

De cara a 2026, uno de los principales objetivos de la dirección será ofrecer a Verstappen un paquete competitivo, especialmente con el lanzamiento del primer motor propio de Red Bull en colaborción con el gigante automoriz Ford. Hay que recordar que el contrato del piloto se extiende hasta 2028, aunque incluye unas cláusulas de rendimiento que podrían influir en su permanencia si el neerlandés ve que el equipo no tiene un rumbo ganador para el futuro de la F1.

Con la salida de Helmut Marko, pieza determinante para la evolución de Red Bull Racing y su capacidad de adaptación en un entorno tan exigente como la Fórmula 1, se termina una era en la estructura que supo ser dominante de la Máxima. Con el despido de Horner y ahora la despedida del “despiadado” asesor, tildado de esa forma por uno de los medios que contó las minucias un escándalo que se detonó una vez que se bajó la bandera de cuadros de la temporada 2025.