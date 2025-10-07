Deportes

Los detalles del “millonario acuerdo” detrás del escándalo que Christian Horner tuvo en su última etapa en Red Bull

El diario neerlandés De Telegraaf afirmó que no se llevará adelante el juicio entre una ex empleada de la escudería y el histórico jefe que dejó su cargo meses atrás luego de dos décadas en el poder

Horner habría llegado a un
Horner habría llegado a un acuerdo multimillonario para poner fin a la demanda (Reuters)

El escándalo que sacudió a la Fórmula 1 y a la escudería Red Bull habría llegado a su fin tras la retirada de la demanda interpuesta contra Christian Horner por presunta conducta sexual inapropiada. El caso, que se hizo público en febrero de 2024 antes del inicio de la temporada y en una época exitosa del equipo que tiene como figura a Max Verstappen, terminó con un acuerdo entre las partes antes de que se celebrara el juicio.

Según informó de manera exclusiva el diario De Telegraaf de los Países Bajos, la indemnización ascendería a varios millones de euros y la retirada de la denuncia impide que se conozcan detalles internos del caso que sacudió la F1 a lo largo de toda la pasada temporada. Meses más tarde, con los malos resultados como fundamento, Red Bull decidió la destitución de Horner como CEO después de 20 años al frente de un equipo que conquistó ocho títulos de pilotos, cuatro de ellos de Verstappen, y seis de Constructores.

La polémica estalló cuando una empleada de Red Bull denunció a Horner por “conducta inapropiada”, tras la filtración de presuntos mensajes privados del directivo, remitidos de forma anónima a periodistas y directivos de la Fórmula 1 y de Liberty Media. Estos mensajes, en los que Horner habría presionado a su asistente, desencadenaron una investigación interna en la compañía de bebidas energéticas. Tras las pesquisas internas, Horner fue absuelto y la organización no halló indicios de irregularidades.

La mujer fue apartada de su puesto y posteriormente despedida, desencadenando su decisión de presentar una demanda laboral ante el tribunal británico. El proceso judicial, en principio fijado para enero de 2026, nunca llegará a celebrarse debido al acuerdo millonario alcanzado recientemente. “Ha quedado claro que se ha llegado a un acuerdo y que la demanda interpuesta por la mujer en relación con el caso Horner ha sido retirada. Si el caso hubiera continuado, toda la historia entre ambos, incluyendo todas las conversaciones telefónicas con Horner, se habrían abordado en la audiencia. En resumen: todo habría salido a la luz”, publicó el periodista Erik van Haren en De Telegraaf.

El importe exacto del acuerdo no se ha hecho público. Los reportes de De Telegraaf insisten en que “se desconoce la cantidad involucrada en el acuerdo, pero con seguridad asciende a varios millones de euros”. Además, la trabajadora, que ahora forma parte de la plantilla de Cadillac, habría invertido una suma considerable en honorarios legales.

Red Bull anunció formalmente su
Red Bull anunció formalmente su despido en 2025

Un dato relevante es que los medios británicos no han podido informar sobre el caso, debido a una Orden de Restricción de Información (RRO, por sus siglas en inglés) emitida por los tribunales del Reino Unido a petición de la defensa de Horner y del grupo Red Bull. Esta orden, vigente desde abril de 2024, limita cualquier cobertura mediática sobre los detalles del litigio.

Durante el proceso, la presunta víctima manifestó a una amiga de su entorno, en declaraciones recogidas por la BBC, que “está muy disgustada, muy enfadada, muy asustada, muy intimidada y muy sola. Y creo que es imposible que la gente entienda lo que es para ella sin ponerse en su piel”.

El escándalo tuvo ramificaciones para la estabilidad y estructura de Red Bull. Aunque Horner superó la investigación, poco después perdió su cargo como Team Principal y CEO. Según De Telegraaf, habría pactado una indemnización de despedido cercana a los 60 millones de euros, inferior a los 75 millones iniciales en su contrato, con la condición de retornar a la Fórmula 1 a partir del verano de 2026. Varios equipos han sido vinculados públicamente con el nombre de Horner para posibles nuevas etapas, aunque las negociaciones permanecen en el terreno de las especulaciones.

El puesto de director en el equipo principal de Red Bull recayó en Laurent Mekies, quien suma seis carreras al frente de la escudería. Bajo su dirección, Max Verstappen obtuvo dos victorias y dos segundos puestos en las últimas cuatro carreras, ilustrando la continuidad deportiva a pesar de los cambios internos.

PUAM: paso a paso, cómo

PUAM: paso a paso, cómo hacer el trámite digital para obtener la pensión para adultos mayores de ANSES

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Cuánto y cómo usan el ChatGPT los argentinos y cómo impacta en el crecimiento económico

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,2% en septiembre y acumuló un alza del 35% en los últimos doce meses

Las olas de calor marinas baten récords en Europa: un estudio alertó sobre los riesgos

Santiago Peña anunció que Fitch

Santiago Peña anunció que Fitch Ratings mejoró la calificación de Paraguay de estable a positiva

El dolor de los padres de las víctimas a dos años de la masacre de Hamas en la fiesta Nova: “Al final, nadie sabe dónde están”

Subió las 72 cimas más altas de Estados Unidos en solo 31 días: el impactante desafío de Kilian Jornet, leyenda del running de montaña

Científicos lograron crear neuronas artificiales que emulan el voltaje cerebral humano

Los acuerdos de OpenAI con sus nuevos socios costarán más de un billón de dólares: ¿quién los financiará?

La escapada de Chechu Bonelli

La escapada de Chechu Bonelli con amigas luego de que Darío Cvitanich oficializara su relación con Ivana Figueiras

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre

La espectacular fiesta de 15 de Valentina, la hija de Hernán Caire: la emoción en videos, robots y una sorpresa única

La primera salida de Daniela Celis a casi un mes del accidente de Thiago Medina: “Directo a mi infancia”

Tensa devolución de Soledad Pastorutti a una participante de La Voz Argentina: “Te noté un poco nerviosa”