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Salió a la luz el video de la provocación de Vinícius Junior a Giuliano Simeone durante el clásico de Madrid

El brasileño encendió la rivalidad en el Santiago Bernabéu durante el triunfo del Real Madrid ante el Atlético. También tuvo un cruce con Diego Simeone

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"De lateral eres bueno, juega más de lateral": la sugerencia del brasileño hacia el argentino

El desenlace del clásico entre Real Madrid y Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, que terminó con la victoria local por 3-2, dejó una escena que encendió la rivalidad con un tenso comentario de Vinícius Junior hacia Giuliano Simeone. El encuentro, que combinó destellos de talento y presión, tuvo varios momentos que se viralizaron en redes sociales.

El enfrentamiento entre ambos se originó en una jugada de alta intensidad. Cuando Vinícius presionó para recuperar la pelota y buscar una nueva opción de ataque, Simeone se lució defendiendo la posesión y neutralizando el avance del brasileño. En ese forcejeo, la disputa elevó el tono y se tradujo en un intercambio de palabras. En medio de la situación, resonó la frase: “De lateral eres bueno, juega más de lateral”, dirigida por el atacante del Merengue hacia el delantero argentino, que también se desempeña haciendo todo el carril. Y su nivel lo llevó a la Selección, al punto que es una de las fijas de Lionel Scaloni para el Mundial.

El cruce verbal entre Vinicius
El cruce verbal entre Vinicius Junior y Giuliano Simeone encendió el clásico madridista (REUTERS/Ana Beltran)

La influencia de Giuliano Simeone no se limitó a la fricción. Durante el desarrollo del juego, el delantero argentino dejó su sello técnico con una jugada memorable. En el área rival, Simeone sorprendió con un pase de taco que habilitó a Ademola Lookman, lo que permitió la apertura del marcador a favor del Atlético, en una secuencia que se inició en un pase de Julián Álvarez.

Ese aporte ofensivo se complementó con una destacada labor defensiva. Simeone logró despejar en dos ocasiones disparos de Vinícius prácticamente sobre la línea del arco, evitó así lo que pudo haber sido el empate parcial para los locales. Este doble esfuerzo, tanto en ataque como en defensa, lo posicionó como una de las figuras del conjunto dirigido por el Cholo Simeone.

Durante el clásico, la tensión no solo se vivió entre los futbolistas. En un momento clave del segundo tiempo, Vinícius fue reemplazado por el entrenador Álvaro Arbeloa tras haber convertido dos goles. El brasileño, mientras se retiraba, se dirigió hacia la tribuna local y aplaudió a los aficionados del Real Madrid, mirando en dirección al banco del Atlético. Este gesto fue interpretado como una provocación por parte del cuerpo técnico visitante, lo que generó una reacción inmediata del técnico argentino, quien se levantó de su zona y presentó una queja al cuarto árbitro. A pesar del reclamo, el árbitro no tomó medidas disciplinarias y la sustitución siguió su curso.

Simeone se destacó durante el
Simeone se destacó durante el partido en la zona defensiva y ofensiva (REUTERS/Ana Beltran)

El cruce entre Giuliano Simeone y Vinícius Junior fue apenas uno de los episodios de un clásico marcado por el roce y la intensidad. En el plano estadístico, la victoria le permitió al Real Madrid mantenerse a cuatro puntos del líder Barcelona. Por su parte, el Atlético de Madrid quedó en la cuarta posición con 57 unidades, superado por el Villarreal.

Durante el transcurso de la jornada, Nahuel Molina también aportó emoción con un potente remate que significó el empate transitorio para el Atlético. La acción, nacida de una combinación con Julián Álvarez, fue otro ejemplo del protagonismo argentino en el clásico madrileño. El gol, ejecutado desde fuera del área, sorprendió a Lunin, arquero madridista, que no tuvo oportunidad de contener la pelota.

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