Helmut Marko reveló los motivos de su salida de Red Bull tras el final de la temporada de la F1 y contó cuál fue la reacción de Verstappen

Helmut Marjo develó intimidades de su retiro de Red Bull tras más de dos décadas en la escudería (REUTERS/Manon Cruz)

El final de la temporada 2025 de la Fórmula 1 marcó un punto de inflexión para Red Bull Racing, con Helmut Marko retirándose tras más de dos décadas de influencia decisiva en el equipo. La escudería confirmó oficialmente la salida del asesor austríaco, subrayando que la decisión estuvo motivada por el desenlace de la temporada, en la que Max Verstappen ganó el Gran Premio de Abu Dabi pero perdió el campeonato mundial por solo dos puntos frente a Lando Norris de McLaren. Este resultado, sumado a los cambios estructurales y a la inminente llegada de nuevas regulaciones técnicas en 2026, llevó al histórico asesor ejecutivo a considerar que era el momento adecuado para cerrar su ciclo en la organización.

Algunos días después de la confirmación de su salida del team con sede en Milton Keynes, el hombre de 82 años habló por primera vez en público y reveló los motivos que lo llevaron a tomar la tajante decisión. En declaraciones a la emisora austriaca ORF, Marko relató que la derrota en la última carrera fue determinante.

“Tuvimos una temporada difícil este año. Fue particularmente accidentada a mitad de temporada. Estábamos 104 puntos por detrás en Países Bajos. Luego iniciamos una remontada sin duda única. Pero, por desgracia, no funcionó en la última carrera. Perdimos el campeonato por dos puntos. Aunque la remontada fue única, fue una gran decepción. Nos afectó especialmente. Incluso después de la carrera, sentí que algo se había perdido”, relató Helmut Marko.

El asesor explicó que tomó la decisión definitiva tras permanecer en Dubái el lunes posterior a la carrera, y que incluso una victoria no habría cambiado su determinación de dejar el cargo. “Fue entonces cuando tomé la decisión. Incluso si hubiéramos ganado, habría sido una buena razón para dejar este trabajo. Pero ahora, en retrospectiva, por cómo perdimos, también es un buen punto”, comentó.

Helmut Marjo fue el hombre clave en respaldar la carrera de Max Verstappen en la Fórmula 1, principalmente en sus inicios (REUTERS/Susana Vera)

Helmut Marko también reveló intimidades de la reunión en la que se decidió su salida completa de Red Bull. “No lo hablé con nadie, pero llamé a Oliver Mintzlaff (Gerente de Red Bull GmbH), el responsable de Red Bull, en Dubái y le pregunté si podíamos reunirnos brevemente. Se había planeado una especie de cena de campeonato. Y nos vimos antes de la cena. Le dije lo que quería. Debatimos un rato si aún era posible una solución parcial. Le dije que, si íbamos a hacerlo, teníamos que hacerlo completo”, detalló.

Al mismo tiempo, el austriaco mencionó que Max Verstappen no estuvo presente en el cónclave y que se enteró por una llamada telefónica: “Max también debería haber estado allí. Hubo algunos problemas con su vuelo, así que no estuvo. Lo llamé al día siguiente. No era una conversación normal. Había cierta melancolía en el ambiente. Dijo que nunca se imaginó que alcanzaría tal éxito”.

El histórico asesor, que fue fundamental para fomentar la academia de pilotos de Red Bull, puntualizó en que todo se desarrolló “improvisadamente”, aunque siempre se mantuvo un ambiente “amistoso”. Además, Marko insistió en que su salida se produce en buenos términos y que confía en la solidez de la estructura: “Creo que el equipo está muy bien posicionado y desde luego no dejo atrás un caos en Red Bull. Todo encaja y estoy seguro de que mejoraremos en algunas áreas”.

Helmut Marko con Laurent Mekies, el flamante jefe de Red Bull (Reuters/Amr Alfiky)

El impacto de la marcha de Marko se suma a una serie de cambios profundos en la estructura de Red Bull Racing. La escudería ya había experimentado la salida de figuras clave como Adrian Newey, quien se incorporó a Aston Martin, y el despido de Christian Horner. La desvinculación de Helmut Marko completa una etapa caracterizada por éxitos deportivos y también por controversias internas y filtraciones mediáticas. Entre ellas, medios neerlandeses como De Telegraaf informaron que el hombre de 82 años contrató al piloto irlandés de Fórmula 2 Alex Dunne sin el consentimiento de la directiva, lo que habría generado tensiones y obligado a la escudería a desembolsar una suma millonaria para rescindir el contrato.

El diario alemán Bild reveló que Marko recibirá una indemnización estimada en 10 millones de euros, correspondiente al pago íntegro de su contrato, que originalmente se extendía hasta finales de 2026. Aunque la cifra no fue confirmada oficialmente por Red Bull, representa un reconocimiento a la relevancia de su labor, especialmente en la identificación y desarrollo de talentos como Sebastian Vettel y Max Verstappen, ambos tetracampeones mundiales de Fórmula 1.

Durante su gestión, Red Bull pasó de adquirir equipos sin victorias como Jaguar y Minardi a convertirse en una potencia dominante, con 14 títulos mundiales (ocho de pilotos y seis de constructores) y 130 victorias en 418 grandes premios, superando a escuderías históricas como Mercedes. Marko lideró el programa junior desde 2001 y fue asesor de los equipos de F1 de la marca desde 2005, desempeñando un papel central en la llegada de pilotos como Vettel, Verstappen, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda y otros veinte nombres destacados.