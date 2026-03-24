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Carlos Aparicio advierte si Alianza Lima no logra el tricampeonato en Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Sería desagradable”

El técnico peruano fue el último en lograr un ‘tri’ con las ‘blanquiazules’ en el campeonato de voleibol

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El extécnico 'blanquiazul' dejó contundente opinión en caso no logren el tricampeonato. Créditos: Somos Vóley / Youtube de Latina.

Alianza Lima aseguró su pase a las semifinales el domingo 22 de marzo, tras imponerse 3-1 a Deportivo Soan en el partido de vuelta. El equipo ‘blanquiazul’ mantiene su objetivo de conquistar el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

En este escenario, el exentrenador Carlos Aparicio, quien ya sabe lo que significa lograr un ‘tri’, analizó las posibilidades de que las ‘íntimas’ sumen un nuevo título consecutivo en el certamen nacional.

En diálogo con el programa Somos Vóley, Aparicio consideró que Alianza parte como favorito para alzarse con el trofeo, destacando la profundidad de su plantel, la experiencia de sus jugadoras y la estabilidad de su propuesta frente a otros clubes.

Veo que Alianza Lima es el favorito. Definitivamente tiene muy buena plantilla, un plantel de jugadoras grande y que se sustenta mejor que los otros equipos. Lo veo más estable, es un equipo que no comete muchos errores”, opinó.

El entrenador también remarcó que, en ocasiones, el equipo experimenta una merma en su desempeño por factores ajenos al juego, y resaltó el liderazgo dentro de la cancha de Esmeralda Sánchez y María Alejandra Marín.

A veces tiene algunos bajones por distracciones, pero se deja estar. Para eso están las jugadoras principales, que son las que impulsan el campo, como Esmeralda y la chica Marín. Son ellas las que al final van a impulsar al equipo hacia adelante y a cortar las rachas de errores que a veces se producen, esos tipos de vacíos”, añadió.

Aparicio subrayó que existen otros equipos a considerar en la lucha por el título, entre ellos Universidad San Martín, Regatas Lima, Universitario de Deportes y Deportivo Géminis, y fue categórico al referirse a una posible sorpresa en la recta final.

“Los demás equipos no son descartables de ninguna manera. La San Martín, Regatas, Universitario de Deportes y Géminis también están metidos. Cualquiera de esos equipos puede dar una sorpresa, que para mí sería desagradable, pero creo que Alianza Lima está para tricampeón”, concluyó.

Carlos Aparicio tiene experiencia como tricampeón al mando de Alianza Lima. El entrenador peruano alcanzó ese logro en las temporadas 1991, 1992 y 1993, cuando dirigía a figuras como Rosa García, Natalia Málaga, Gaby Pérez del Solar, Gina Torrealva y Jessica Tejada.

Carlos Aparicio advierte si Alianza
Carlos Aparicio advierte si Alianza Lima no logra el tricampeonato en Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Alianza Lima espera por rival en semifinales

Alianza Lima espera conocer a su próximo rival en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. El conjunto ‘blanquiazul’ enfrentará al vencedor del duelo entre Atlético Atenea y Deportivo Géminis, cuyo nombre se definirá este miércoles 25 de marzo.

Atenea y Géminis disputarán un partido extra a mitad de semana, luego de que el cuadro de Comas se impusiera 3-1 en el primer encuentro y las ‘diosas’ se llevaran la victoria por 3-0 en la revancha. Este resultado obliga a un tercer enfrentamiento para decidir al clasificado.

Las 'diosas' fueron contundentes con el equipo de Natalia Málaga y forzaron un 'extra game' para definir la llave. (Latina Televisión)

Alianza Lima contará con algunos días adicionales de preparación en comparación con su futuro adversario, ya que las semifinales están programadas para el fin de semana, entre el sábado 28 y el domingo 29 de marzo. Esto representa una ventaja para el plantel dirigido por Facundo Morando.

Además, ni Atenea ni Géminis han logrado vencer a Alianza en lo que va de la temporada. El equipo de Lorena Góngora ha sido el único capaz de arrebatarle algunos sets, pero no logró imponerse en los partidos disputados.

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