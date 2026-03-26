Quién era Alireza Tangsiri, el estratega iraní del cierre del estrecho de Ormuz abatido por Israel

Alireza Tangsiri

La muerte de Alireza Tangsiri, comandante de las fuerzas navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, marca un nuevo punto de inflexión en la escalada del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Según confirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, el alto mando iraní fue abatido en un ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, mientras mantenía una reunión con otros líderes militares. La operación, enmarcada en la ofensiva sostenida de Israel durante el último mes, fue presentada como un “mensaje” directo a la Guardia Revolucionaria, con la advertencia de que continuarán eliminando objetivos estratégicos.

Tangsiri era considerado una figura clave en la estrategia marítima iraní y uno de los principales responsables del bloqueo parcial del estrecho de Ormuz, un punto neurálgico por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Bajo su liderazgo, Irán implementó una política restrictiva que limitó el paso de buques vinculados a Estados Unidos, Israel y sus aliados, permitiendo únicamente la circulación de embarcaciones de países considerados “no hostiles”, como China e India. Esta medida redujo drásticamente el tráfico marítimo y generó un impacto inmediato en los mercados energéticos globales.

Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Khaimah, cerca de la frontera con la región de Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en los Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer/Archivo

El cierre del estrecho, junto con ataques a buques comerciales mediante drones y proyectiles, transformó la zona en un escenario de combate activo. Además, la amenaza de minas navales —parte de un arsenal estimado en miles de unidades— incrementó el riesgo incluso para los barcos autorizados a transitar. Desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero, al menos una docena de embarcaciones han resultado dañadas, mientras que el flujo comercial cayó a mínimos históricos.

La figura de Tangsiri también se destacaba por su rol en el desarrollo militar iraní: supervisó pruebas de drones y misiles de crucero, lo que le valió sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2019 y 2023. En las semanas previas a su muerte, había intensificado su presencia en redes sociales, donde comunicaba decisiones operativas sobre el tráfico marítimo y lanzaba amenazas contra infraestructuras energéticas vinculadas a Washington, además de advertir sobre posibles represalias si se atacaban puntos estratégicos como la isla de Kharg.

Designado en 2018 por el ayatolá Ali Khamenei, también fallecido recientemente en un ataque aéreo al inicio de la campaña, Tangsiri era conocido por su retórica agresiva y por defender el dominio iraní sobre el estrecho de Ormuz.

Su muerte abre interrogantes sobre el futuro de la estrategia iraní en la región. Aunque Teherán había insinuado en los últimos días la posibilidad de permitir el paso de tráfico “no hostil”, no está claro si este enfoque se mantendrá o si, por el contrario, se endurecerá la postura tras la pérdida de uno de sus principales comandantes.

Tangsiri era conocido por su retórica agresiva y por defender el dominio iraní sobre el estrecho de Ormuz.

En paralelo, la tensión internacional continúa en aumento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un ultimátum exigiendo la reapertura total del estrecho, bajo amenaza de nuevos ataques. Irán respondió advirtiendo que podría ampliar el conflicto, incluyendo posibles acciones sobre el estrecho de Bab al-Mandeb, lo que agravaría aún más una crisis energética global que ya muestra niveles de volatilidad comparables a los de la crisis petrolera de 1973.