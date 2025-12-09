Sismo en la Fórmula 1: Red Bull confirmó la salida de Helmut Marko en medio de las polémicas filtraciones

Red Bull confirmó la salida de Helmut Marko tras 20 años de trabajo (Foto: Reuters/Amr Alfiky)

La temporada 2025 de Red Bull Racing será recordada como un punto de inflexión absoluto. La fila de salidas que encabezó el Cerebro Adrian Newey para convertirse en pieza clave de Aston Martin y continuó con el resonante despido de Christian Horner se completó en las últimas horas con la desvinculación de Helmut Marko, el asesor todopoderoso que quedó envuelto en una serie de filtraciones cargadas de controversias.

“Fin de una era: Marko se retira tras 20 años dando forma al legado de Red Bull en la F1″, confirmó la noticia la escudería en su sitio oficial mientras las versiones de su partida ya eran cada vez más sólidas e incluso el propio ejecutivo de 82 años había deslizado esa chance tras el Gran Premio de Abu Dhabi.

Entre los primeros indicios de su adiós y esta confirmación oficial, se filtraron en medios neerlandeses informaciones explosivas: aseguraron que Marko contrató a un rookie sin el permiso de los propietarios e incluso debieron gastar una suma millonaria para rescindir inmediatamente el vínculo.

En el comunicado que difundió la escuadra del energizante aseguran que Marko “ha decidido retirarse de la F1″ y remarcaron que “su decisión estuvo marcada por el emotivo final de la temporada de carreras de 2025″.

El detalle es que las filtraciones de estas polémicas contrataciones nacieron desde Países Bajos y uno de los encargados de dar a conocer el hecho fue el periodista Erik van Haren del De Telegraaf neerlandés, que habitualmente sigue con precisión la vida deportiva de Max Verstappen. “Parecía que Marko se estaba saliendo con la suya, pero no se hizo popular internamente en los meses siguientes. Contactó con el piloto irlandés de Fórmula 2 Alex Dunne para proponerle un traspaso desde el programa de desarrollo de McLaren. Dunne rescindió su contrato con McLaren y firmó un acuerdo con Marko, pero la directiva de Red Bull desestimó la decisión del austriaco. No estaban al tanto de esto y no veían a Dunne como una buena opción”, aseguró sobre la explosiva trama detrás de la partida.

El mensaje de Max Verstappen

Más allá de cualquier polémica en el aire, Max se mostró agradecido con el hombre que lo fichó para el team: “Gracias, Helmut. Juntos hemos logrado todo lo que siempre soñamos. Te estaré eternamente agradecido por haber creído en mí”, escribió en redes sociales.

En la cuenta oficial de Red Bull eligieron la foto del festejo del triunfo de Max Verstappen en el GP de Abu Dhabi junto a Marko: “20 años, 417 carreras, 6 campeonatos de constructores, 8 campeonatos de pilotos”, firmaron para anunciar su partida. También sumaron una placa con las declaraciones de Laurent Mekies, el nuevo jefe de Red Bull tras el despido de Horner.

“Es una noticia muy triste que Helmut nos deje. Ha sido una parte fundamental de nuestro equipo y de todo el programa de automovilismo de Red Bull durante más de dos décadas. Por lo tanto, esto supone el final de una etapa de éxitos extraordinarios. Su marcha dejará un vacío y le echaremos mucho de menos. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por su apoyo incondicional, no solo durante los últimos meses, sino también durante mis primeros días en la Scuderia Toro Rosso”, sentenció el ex líder de Racing Bulls, recientemente ascendido a Red Bull Racing.

“A título personal, Helmut, junto con Oliver Mintzlaff, fue la fuerza impulsora que me trajo de vuelta a la familia Red Bull, primero en Faenza y luego este verano en mi puesto actual en Milton Keynes. Helmut es un auténtico piloto de corazón, siempre empujándonos al límite, siempre dispuesto a asumir riesgos en pos de nuestros objetivos”, agregó.

Helmut Marko con Laurent Mekies, el flamante jefe de Red Bull (Foto: Reuters/Amr Alfiky)

La página oficial del team de Fórmula 1 armó un formato especial para confirmar el adiós de Helmut con cuatro ítems. El primero es una pregunta: “¿Por qué dimitió Helmut Marko".

La respuesta oficial a la consulta que estalló en la Máxima: “Helmut Marko afirmó que el final de la temporada 2025 influyó en su decisión de retirarse. ‘Perder por poco el campeonato mundial esta temporada me ha conmovido profundamente’, explicó. Max Verstappen, de Red Bull Racing, redujo la diferencia de 104 puntos a solo dos de Lando Norris, ganando la última carrera en Abu Dabi, pero aún sin lograr el título. ‘Me dejó claro que ahora es el momento adecuado para terminar este capítulo tan largo, intenso y exitoso’, declaró Marko, quien fue un apoyo clave para la carrera de Verstappen en la F1. Añadió: ‘Deseo que todo el equipo siga teniendo éxito y estoy convencido de que volverán a luchar por ambos títulos mundiales el año que viene’″.

El ex piloto de carreras nacido en Austria, que ganó las 24 horas de Le Mans en 1971, se graduó en derecho y se apoderó de un apodo que lo persiguió incluso en el paddock: “El Doctor”. Durante 20 años ostentó el título de “asesor de deportes de motor de Red Bull Racing”, aunque su peso iba más allá de un simple asesor.

En el sitio oficial enumeraron también los “pilotos de F1 desarrollados por Helmut Marko” con 20 apellidos entre los que figuran el propio Max, pero también Sebastian Vettel, Isack Hadjar, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Alex Albon, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Arvid Lindblad y Jack Doohan, entre otros.

“Llevo seis décadas involucrado en el automovilismo y los más de 20 años que pasé en Red Bull han sido una trayectoria extraordinaria y sumamente exitosa. Ha sido una época maravillosa que he podido ayudar a formar y compartir con tanta gente talentosa. Todo lo que hemos construido y logrado juntos me llena de orgullo”, advirtió Marko.

Helmut Marko fue una pieza clave de Red Bull durante 20 años (Foto: Reuters/Loren Elliott)