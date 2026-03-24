Impacto en el fútbol europeo: Mohamed Salah anunció que se irá del Liverpool tras casi una década

El delantero egipcio dejará el club al término de la temporada

Mohamed Salah dejará Liverpool a partir de la próxima temporada. El tercer máximo goleador histórico del elenco de Merseyside “ha llegado a un acuerdo”, según comunicó el club, para interrumpir el contrato que vencía en 2027 y dejará un emblemático legado de nueve temporadas en la institución de la Premier League.

“Lamentablemente, llegó el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Me iré de Liverpool al final de esta temporada”, anunció el delantero egipcio de 33 años a través de un video publicado en sus cuentas oficiales de X e Instagram, donde es seguido por más de 85 millones de usuarios.

El ex atacante de Chelsea y Fiorentina, entre otros equipos, volvió a Inglaterra a mitad de 2017 procedente de la Roma de Italia a cambio de 42 millones de euros (USD 48 millones). Levantó nueve títulos gracias a sus coronaciones en Premier League (2), Copa de la Liga (2), Champions League (1), Mundial de Clubes (1), Supercopa de Europa (1), FA Cup (1) y Community Shield (1).

Salah convirtió 255 goles en 435 encuentros con esta camiseta. Su cosecha lo llevó a estar entre los más anotadores de la entidad y solo se posiciona por detrás de Ian Rush (346) y Roger Hunt (285). Según enumeró ESPN, Mo recibió varias nominaciones al Balón de Oro en este período, se llevó cuatro Botas de Oro en la Premier League (máximo goleador) y fue elegido dos veces como mejor jugador de ese torneo.

El anuncio del Liverpool en redes sociales

Liverpool explicó que esta determinación se enfoca en brindar “transparencia” sobre el futuro del atacante frente a los hinchas. Cabe remarcar que los Reds jugarán los cuartos de final de la Champions League ante PSG, se medirán al Manchester City en los cuartos de la FA Cup y se ubican quintos en el certamen doméstico. Todavía no aseguraron su clasificación a la próxima Liga de Campeones.

La historia de Mohamed Salah y Liverpool tuvo idas y vueltas de larga data. En enero de 2025, había anunciado que se iría de Liverpool, pero en abril de ese año se informó su renovación hasta junio de 2027, según detalló el club.

A pesar de esto, en diciembre último, Salah le dedicó varios dardos a la dirigencia y al director técnico Arne Slot por la falta de minutos: “Estoy muy, muy decepcionado. He dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y, de repente, ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué. Para mí es inaceptable”.

“El club me prometió muchas cosas en verano y, hasta ahora, he estado en el banco de suplentes durante tres partidos. Parece que el club me está traicionando. Así es como me siento. Lo único que puedo decir es que cumplan sus promesas”, remató en vísperas a su participación con Egipto en la Copa Africana de Naciones. Incluso, insinuó que el duelo del 13 de diciembre contra Brighton podía ser el último en Anfield.

Salah había renovado su contrato hasta 2027 (Crédito: AP/Jon Super)

Días más tarde, Slot lo dejó afuera del viaje a Italia para enfrentar a Inter por la Champions. El DT le concedió una amnistía al duelo siguiente: jugó 64 minutos contra Brighton por la fecha 16 de la Premier League. En la actual temporada, Mohamed Salah lleva 10 goles y 9 asistencias en 34 compromisos. Además, es casi segura su convocatoria en Egipto para afrontar el Mundial, donde compartirá el Grupo G con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

El mensaje de despedida completo de Mohamed Salah

Hola a todos. Lamentablemente, llegó el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Me iré de Liverpool al final de esta temporada.

Quiero empezar diciendo que nunca imaginé lo profundo que este club, esta ciudad y su gente llegarían a formar parte de mi vida. Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión. Es una historia. Es un espíritu que no puedo explicar con palabras a quien no forma parte de este club. Celebramos victorias, ganamos los trofeos más importantes y luchamos juntos en el momento más difícil de nuestras vidas. Quiero agradecer a todos los que formaron parte de este club durante mi tiempo aquí, especialmente a mis compañeros, tanto los de antes como los de ahora. Y a los hinchas, no tengo palabras suficientes.

El apoyo que me dieron en el mejor momento de mi carrera, y cómo se mantuvieron a mi lado en los tiempos más difíciles, es algo que nunca olvidaré y que llevaré siempre conmigo. Irme nunca es fácil. Ustedes me dieron los mejores años de mi vida. Siempre seré uno de ustedes. Este club siempre será mi hogar, para mí y para mi familia. Gracias por todo. Por todos ustedes, nunca caminaré solo.

El comunicado del Liverpool

Mohamed Salah dejará el Liverpool al final de la temporada.

Mohamed Salah pondrá fin a su brillante carrera en el Liverpool FC al término de la temporada 2025-26.

El delantero ha llegado a un acuerdo con los Reds que le permitirá cerrar un capítulo memorable de nueve años en Anfield.

Salah expresó su deseo de hacer este anuncio a los seguidores lo antes posible para brindar transparencia sobre su futuro, debido al respeto y la gratitud que les profesa.

Fichado procedente de la AS Roma en el verano de 2017, el número 11 se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la historia del Liverpool, ayudando al club a conseguir dos títulos de la Premier League, la Liga de Campeones, el Mundial de Clubes de la FIFA, la Supercopa de Europa, la FA Cup y dos Copas de la Liga, además de una Community Shield.

Con 255 goles en 435 partidos hasta la fecha, el egipcio ocupa el tercer puesto en la lista de máximos goleadores históricos de los Reds, habiendo ganado la Bota de Oro de la Premier League en cuatro ocasiones, además de numerosos galardones individuales.

Con mucho aún por decidir esta temporada, Salah está firmemente concentrado en intentar lograr el mejor final de campaña posible para el Liverpool y, por lo tanto, el momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante este año, cuando se despida de Anfield.