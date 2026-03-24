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Este es el campeón con el Manchester City convocado por selección rival de Colombia en el Mundial, para la fecha FIFA de marzo

El técnico italiano Fabio Cannavaro dio a conocer el listado de futbolistas para los partidos ante Gabón y Venezuela, destacando la presencia de Abdukodir Khusanov, campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra ante Arsenal

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Abdukodir Khusanov y su alegría
Abdukodir Khusanov y su alegría al ganar la Copa de la Liga de Inglaterra en el estadio de Wembley, el 22 de marzo de 2026-crédito David Klein/REUTERS

La selección Colombia se prepara para lo que serán los amistosos de la fecha FIFA ante Croacia y Francia, partidos preparatorios para lo que será su debut en el Mundial de Norteamérica de 2026 ante Uzbekistán, el 17 de junio de 2026 en Ciudad de México.

En medio de este contexto, los dirigidos por el italiano Fabio Cannavaro (campeón del mundo como jugador en Alemania 2006 como defensor central), al igual que Néstor Lorenzo también se preparan para lo que será su debut, ya que jugarán ante la selección de Gabón, el 27 de marzo y ante Venezuela, el 30 de marzo.

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El cuadro dirigido por el
El cuadro dirigido por el excampeón del mundo Fabio Cannavaro contará con la presencia del defensor, pilar en el Manchester City de Pep Guardiola-crédito @UFA/Instagram

Por esta razón, Cannavaro dio la lista de jugadores que estarán en los amistosos, y uno de los nombres destacados es el del defensor central Abdukodir Khusanov, figura del Manchester City en la final de la Copa de Inglaterra tras la victoria por 2-0 ante Arsenal, el 22 de marzo de 2026 en el estadio de Wembley, en Londres.

Abdukodir Khusanov fue uno de
Abdukodir Khusanov fue uno de los más destacados en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra que Manchester City ganó por 2-0 ante Arsenal-crédito David Klein/REUTERS

A continuación, este es el listado de jugadores convocados por parte de Cannavaro para jugar con la selección uzbeka.

  • Uktir Yusupov
  • Abduvohid Nematov
  • Botirali Ergashev
  • Rustamjon Ashurmatov
  • Umarbek Eshmurodov
  • Abdukodir Khusanov
  • Muhammadrasul Abdumajidov
  • Khojiabar Alijonov
  • Sherzod Nasrullaev
  • Behruzjon Karimov
  • Jakhongir Urozov
  • Farrukh Sayfiev
  • Muhammadkodir Hamraliev
  • Umarali Rahkmonaliev
  • Krokhim Ibragimov
  • Dostonbek Khamdamov
  • Akmal Mozgovoy
  • Otakeb Shukurov
  • Azizjon Ganiev
  • Odiljon Khamrobevok
  • Jamshid Iskanderov
  • Oston Urunov
  • Eldor Shomurodov
  • Igor Sergeev
  • Sherzod Terminov

Estadísticas de Abdukodir Khusanov en la temporada 2025-2026 con Manchester City

Abdukodir Khusanov marcando a
Abdukodir Khusanov marcando a Kylian Mbappe en un partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League-crédito Scott Heppell/REUTERS

En la actual temporada 2025-2026, Khusanov lleva un total de 29 partidos en 2.097 minutos, y por el momento no marcó gol, además recibió la tarjeta amarilla en cinco ocasiones.

Según la aplicación de Sofascore, durante los 90 minutos que Khusanov jugó en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra ante Arsenal obtuvo una calificación de 7 puntos, realizando 8 contribuciones a nivel defensivo, interceptando la pelota una vez, ganando dos de los tres duelos mano a mano que tuvo.

A continuación, estos son los detalles de sus estadísticas a lo largo de los 90 minutos en la final ante el Arsenal, disputada el 22 de marzo de 2026:

  • Contribuciones en defensa: 8
  • Interceptaciones: 1
  • Despejes-rechazos: 5
  • Tiros bloqueados: 1
  • Recuperaciones: 3
  • Duelos mano a mano en el partido (ganados): 2 de 3 en total
  • Duelos aéreos (ganados): 1 de 1 en total

Venezuela y Gabón serán los rivales de Uzbekistán, la rival de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Eldor Shomurodov, una de las
Eldor Shomurodov, una de las figuras de Uzbekistán-crédito Tyrone Siu/REUTERS- Foto de archivo

La selección de “Los Lobos Blancos” llega a estos dos partidos ante Gabón y Venezuela tras jugar una serie de juegos amistosos frente al Urartu de Armenia y la selección de China, en enero de 2026, logrando el empate y la victoria respectivamente.

En lo que se refiere a una de las últimas fecha FIFA que jugaron los dirigidos por el italiano Fabio Cannavaro, fue el 13 de octubre de 2025 cuando perdieron ante Uruguay por 2-1, siendo dicho partido uno de los últimos antecedentes de duelos que tuvieron los asiáticos ante rivales sudamericanos recientemente.

En aquel juego, con los goles de Facundo Torres (delantero del Austin FC de Estados Unidos) y de Juan Sanabria, los dirigidos por Marcelo Bielsa derrotaron a los asiáticos.

El primer duelo que tendrá Uzbekistán será ante Gabón el 27 de marzo de 2026 a partir de las 9:00 a. m. (hora de Colombia), mientras que el juego ante Venezuela será a la misma hora, el 30 de marzo.

A continuación, estos son los detalles de los últimos diez partidos que jugaron los uzbekos previo al Mundial de 2026:

  • 30 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Uzbekistán 4-2 Urartu (Armenia)
  • 26 de enero de 2026- Amistosos internacionales: Uzbekistán 2-2 China
  • 18 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Uzbekistán 0-0 Irán (ganó Uzbekistán tras la definición en los tiros del puntp penal)
  • 14 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Uzbekistán 2-0 Egipto
  • 13 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Uzbekistán 1-2 Uruguay
  • 9 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Uzbekistán 2-0 Kuwait

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