Pateó al arco, la pelota picó en un pozo y convirtió el gol más absurdo: “Apareció un topo en el campo”

El encuentro entre el Istra y Varadzin tuvo un desenlace inesperado cuando la pelota picó en el punto penal y pasó por encima del arquero

El fin de semana se dio uno de los goles más insólitos del año. Ocurrió en el fútbol de Croacia durante el partido que protagonizaron el Istra y el Varazdin correspondiente a la fecha 27 de la Primera División de aquel país europeo. La situación que definió el encuentro se hizo viral luego de que la pelota picara en el punto penal y se elevara por encima del arquero ante la imperfección del campo de juego.

Corría el minuto 81 de juego en el estadio Aldo Drosina, donde el equipo local, el Istra marcó el 2-1 decisivo gracias a un remate de Josip Radosević que terminó dentro del arco debido a una situación fortuita. El delantero pateó el balón desde afuera del área y un pozo en el punto del penal hizo que el esférico rebotara, engañando por completo al arquero Oliver Zelenika.

“Apareció un topo en el campo: 2 a 1 para el Istra. Un gol absurdo. Hacía mucho tiempo que no veíamos algo así. Zelenika también se está riendo. No le queda otra opción. Es el primer gol de Josip Radosević desde que llegó a Pula hace más de un año. Estábamos hablando de su disparo hace unos cinco o diez minutos. Al final, se decidió y entonces, en algún lugar por encima del punto de penal, el balón trazó una trayectoria parabólica, pasando por encima del arquero y entrando en la red. Incluso a mí me pareció que su trayectoria ni siquiera habría ido al arco. Ya veremos”, expresó el relator del partido, asombrado por el suceso.

"Hay un topo en el campo", dijo el relator al comentar el gol más bizarro en la liga de Croacia (Captura de video)

“Algunos se reirán de alegría, otros llorarán de tristeza o simplemente se desahogarán de sus preocupaciones. Veremos qué tipo de remontada puede lograr el Istra en solo tres minutos”, completó el comentarista ante el ridículo tanto que iba a terminar siendo el definitorio. Cabe recordar que el conjunto local comenzó perdiendo luego del tanto de Aleksa Laktovic a los 11 minutos del primer tiempo, pero en el complemento aparecieron Marcel Heister (78′) y Radosević (81) para dar vuelta el marcador en la ciudad de Pula. Con este marcador, el Istra quedó con 36 puntos a uno del Varadzin, en la quinta posición. El líder es el Dinamo Zagreb, con 63 unidades.

El gol se hizo viral y recorrió el mundo, generando diversas reacciones. Por ejemplo, la cuenta Ataque Futbolero en X (ex Twitter) escribió junto al video: "Imaginate que te meta un gol el punto de penal. Bueno, pasó en Croacia". Otro usuario de las redes comentó de manera irónica: “Cuando parte el tiro, el punto del penal está en offside. El gol debió ser anulado. Digamos todo”.