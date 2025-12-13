Alpine encaminó el fichaje de una de las estrellas de la Fórmula 2 como nuevo piloto de reserva

Alex Dunne, la joven promesa que podría sumarse a Alpine como piloto de reserva (@alexdunneracing)

Alpine espera ser protagonista de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Pierre Gasly y Franco Colapinto como dupla titular. La escudería francesa centró todos sus esfuerzos en la nueva era de la Máxima, impulsada por la llegada de motores Mercedes y la nueva reglamentación. En este contexto, también busca fortalecer su academia de jóvenes talentos y estarían cerca de quedarse con una de las grandes promesas del automovilismo: mantienen negociaciones avanzadas con el irlandés Alex Dunne para asumir el rol de piloto reserva y de desarrollo. Flavio Briatore, asesor ejecutivo, sería el hombre clave en la llegada del ex corredor de McLaren y que también estuvo cerca de recalar en Red Bull.

Más allá de que la presencia de Gasly y Colapinto en las butacas principales no corre peligro, Alpine intentará reforzar su programa de pilotos ante la casi segura salida de Jack Doohan, quien protagonizó tres accidentes consecutivos en los test de la Super Fórmula Japonesa durante los últimos días.

Según indicaron la cadena BBC y el medio especializado italiano FormulaPassion, el apuntado para sumarse a la escudería es el joven de 22 años. “El irlandés Alex Dunne está en conversaciones con Alpine sobre un papel en su programa de desarrollo de pilotos”, destacaron Andrew Benson y Andy Gray, en el artículo publicado por el portal británico. “El joven talento irlandés estaría cerca de firmar un contrato. Está en negociaciones avanzadas con el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, para asumir el puesto de piloto reserva y de desarrollo”, comentó, por su parte, el sitio especializado italiano.

Alex Dunne terminó la temporada 2025 de la F2 en la quinta ubicación, con dos victorias y ocho podios (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

El interés de Alpine llegó tras un intenso 2025 para Alex Dunne. El irlandés formó parte del programa de jóvenes pilotos de McLaren desde mayo de 2024 hasta octubre de 2025, periodo en el que participó en dos sesiones de entrenamientos libres 1 de Fórmula 1. En su debut en el Gran Premio de Austria, logró un destacado cuarto puesto, quedando a solo 0,069 segundos de Oscar Piastri, uno de los principales aspirantes al título. Más adelante, volvió a subirse a un McLaren, esta vez en el Gran Premio de Italia, donde compartió pista con Norris y terminó en la decimoquinta posición, a casi medio segundo de su compañero.

Sin embargo, tras su sorpresiva desvinculación de McLaren por “mutuo acuerdo”, se especuló con su posible llegada a Red Bull como tercer piloto, especialmente después de que el asesor Helmut Marko lo describiera como “muy parecido a un piloto de Red Bull”. Finalmente, el director del equipo, Laurent Mekies, descartó su incorporación, y la estructura de Milton Keynes optó por poner a Arvid Lindblad en Racing Bulls. Incluso, las especulaciones indican que la salida del histórico asesor estaría relacionada con la contratación de Dunne, quien habría firmado un contrato por pedido del austriaco de 82 años, a pesar de la negativa del resto de la directiva.

Alex Dunne integró la Academia de pilotos de McLaren y estuvo al borde de firmar con Red Bull, aunque la contratación no se concretó (@alexdunneracing)

Vale destacar que Dunne dio un golpe sobre la mesa en el mundo del automovilismo con un estilo de manejo atrevido y agresivo que lo hizo quedar en el centro de la escena. Estas características son las que llamaron la atención de Helmut Marko en Red Bull, además de ser aspectos importantes para Flavio Briatore, quien estaría al frente de las negociaciones, según informó FormulaPassion. Tras quedar 14° el año pasado en su debut en la Fórmula 3 con un MP Motorsport, dio el salto a la Fórmula 2 para convertirse en una estrella de la divisional.

No obstante, la temporada 2025 de Dunne en la F2 estuvo marcada por altibajos, principalmente por su agresivo manejo. Si bien lideró la clasificación en las primeras fechas y sumó dos victorias y ocho podios, incidentes en Monza y Azerbaiyán, así como una sanción técnica en Austria que le costó el segundo lugar, limitaron sus opciones al título. El irlandés de 20 años finalizó la campaña en la quinta ubicación con 150 unidades, mientras que el campeón, Leonardo Fornaroli -que se unió al programa de McLaren-, se consagró con 211 puntos.

Alex Dunne afrontará su segunda temporada en la Fórmula 2 en 2026 al mando de Rodin Motorsport. El irlandés parte como uno de los favoritos a pelear por el título y lideró en varias tandas de los test de postemporada realizados en Abu Dhabi. Estos también contaron con la presencia del argentino Nico Varrone, quien estará en la categoría antesala de la F1 con el equipo Van Amersfoort Racing (VAR).

Flavio Briatore sería el principal impulsor de la llegada de Alex Dunne a Alpine, quen se sumaría como reserva junto a Paul Aron, Kush Maini y Gabriele Mini

Otro aspecto importante en la posible contratación de Alex Dunne con Alpine es que el irlandés todavía no cuenta con la Superlicencia de la FIA completa, requisito indispensable para competir como piloto titular en el campeonato mundial de Fórmula 1. No obstante, podría obtener los puntos necesarios si realiza una buena temporada en la F2 y suma kilómetros en pista con un monoplaza de la Máxima.

Con este panorama, con Pierre Gasly y Franco Colapinto como dupla titular para 2026, Alpine estaría cerca de cerrar la contratación de un nuevo integrante del equipo. Actualmente, la escudería con sede en Enstone tiene a Paul Aron, Gabriele Mini y Kush Maini en su academia, aunque es el estonio quien lidera la cúpula de reserva y participa en el desarrollo de los monoplazas. El caso de Jack Doohan es una incógnita, ya que estaría todo dado para desligarse por completo del equipo tras perder su butaca contra el argentino.