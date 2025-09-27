El golazo de tiro libre de Julián Álvarez para el triunfo del Atlético sobre Real en el clásico de Madrid: la reacción del Cholo Simeone

El Estadio Metropolitano fue testigo de uno de los clásicos de Madrid más apasionantes de los últimos tiempos: Atlético goleó 5-2 al Real en un derby que tuvo un protagonismo fundamental de los argentinos del Colchonero con Julián Álvarez como máxima figura, pero también con un aporte clave de Giuliano Simeone y Nico González.

Fue un duelo por la 7ª fecha de la Liga verdaderamente apasionante y cambiante. Ya a los 14 minutos, Giuliano Simeone metió un centro espectacular para que el defensor Robin Le Normand anote el primer tanto del juego. El Merengue reaccionó y revirtió las acciones en un puñado de minutos: Kylian Mbappé emparejó las cosas a los 24 tras una gran asistencia de Arda Güler y el turco fue el encargado de señalar el 2-1 transitorio a los 36 con un remate en el punto de penal tras una brillante maniobra personal de Vinicius Jr.

En el cierre del primer tiempo, y tras el gol bien anulado a Clément Lenglet, el noruego Alexander Sorloth envió el duelo igualado al entretiempo con un cabezazo limpio a espaldas de Dean Huijsen tras un centro preciso de Koke.

El arranque de la segunda parte fue igual de movido: Julián tiró un centro punzante con destino a la cabeza de Nico González. Arda Güler alcanzó a puntear la pelota antes, pero con el envión impactó con su pierna en el atacante argentino: el árbitro Javier Alberola Rojas no dudó y pitó el penal. Álvarez se hizo cargo de cambiar esa pena máxima por gol para el 3-2.

El Atlético tomó el control del partido. Álvarez generó por derecha un jugadón que Raúl Asencio debió frenar una dura falta que le costó la amarilla. El atacante argentino de 25 años se hizo cargo del tiro libre y avisó con un remate que pasó cerca del arco que defendió Thibaut Courtois.

El destacado arquero belga volvió a ser protagonista minutos más tarde –ya con el ingreso de Franco Mastantuono a los 58 minutos por Arda Güler: Nico González frenó en la puerta del área, hizo pasar a todos de largo y metió una asistencia impecable para un Sorloth que definió con un tiro fuerte al cuerpo de Courtois.

Pero esa acción fallida terminó con una falta en la puerta del área que pondría a Julián Álvarez otra vez en la portada de los periódicos: ejecutó un tiro libre brillante para poner las cosas 4-2 a los 63 minutos. Las cámaras apuntaron directo al banco de suplentes: Cholo Simeone se tomó la cabeza incrédulo por el magistral acierto de su delantero.

El golazo de Julián Álvarez y la reacción de Simeone

Sólo quedó tiempo para el quinto de la jornada en el tercer minuto de adición: Griezmann definió con calidad ante la salida de Courtois tras una asistencia de Álex Baena en la contra.

El Araña, que fue reemplazado en tiempo adicionado, desembarcó a este duelo afilado tras haber celebrado su primer triplete en el duelo entre semana ante Rayo Vallecano que terminó con el triunfo 3-2 del Colchonero. Con esos gritos, suma seis en siete apariciones por La Liga de España, lo que lo ubica como segundo máximo artillero del torneo por delante de Vedat Muriqi (Mallorca), Ferran Torres (Barcelona) y Etta Eyong (Levante), todos con cuatro. El líder de esa tabla es el francés Kylian Mbappé, con ocho anotaciones.

El elenco de Diego Pablo Simeone contó también con la actuación central de los argentinos Giuliano Simeone (1 gol en 7 partidos) y Nico González (1 gol en 4 partidos) como titulares: el Cholito terminó amonestado por una falta sobre Mbappé y Nico fue sustituido sobre el final por Antoine Griezmann.

En el banco además figuraron Juan Musso (fue suplente de Jan Oblak en todos los encuentros) y Nahuel Molina (que ingresó por Julián en el final y sumó su cuarta presencia en los siete juegos hasta acá). Hay que tener en cuenta que Thiago Almada, que había tenido tres apariciones, está marginado de la actividad desde hace dos semanas tras haber sufrido una lesión muscular localizada en el sóleo de la pierna derecha que todavía no le permitió retornar a la acción oficial.

El representativo del Cholo inició su acción en la Champions League con una ajustada derrota 3-2 ante Liverpool en Anfield, en un duelo que tuvo a Nico González y Giuliano Simeone como titulares pero además contó con el ingreso de Molina en el complemento. El próximo martes 30 de septiembre disputará la segunda jornada como local ante el Eintracht Frankfurt de Alemania (desde las 16.00).

Con tres triunfos, tres empates y una derrota por La Liga de España, el Atlético ahora será el encargado de cerrar la 8ª fecha del certamen el próximo domingo 5 de octubre desde las 16.00 (hora Argentina) en Vigo ante Celta.

En el combinado merengue, Mastantuono ingresó en el complemento con el marcador ya difícil de revertir y sumó su sexta presentaciones en los siete encuentros del equipo en esta Liga con cuatro titularidades en ese lapso: anotó su primer tanto días atrás en la goleada 4-1 del equipo de Xabi Alonso. Hasta el momento, solamente permaneció entre los relevos y no ingresó en la victoria 2-1 contra Real Sociedad.

El argentino de 18 años se mostró activo en busca de la remontada y hasta ejecutó un tiro libre que pasó cerca, pero que pudo haber significado el descuento de su equipo sobre el cierre del juego. Fue amonestado en el final del encuentro.

El DT también le había dado la titularidad a Mastan en el inicio de la Champions League: jugó 63 minutos en el triunfo 2-1 sobre Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu. El representativo de la Casa Blanca tendrá un nuevo desafío en el máximo certamen continental el próximo martes 30 de octubre desde las 13:45 en Kazajistán contra el Kairat Almaty, una de las sorpresas de esta fase de la Champions.

En cuanto al sendero por La Liga, el Merengue –que había ganado los seis partidos previos que disputó– será anfitrión del Villarreal por la jornada 8 del certamen el siguiente sábado 4 de octubre desde las 16.00 (hora de Argentina).

Este marcador en el derby dejó al Real Madrid como líder con 18 unidades, pero con la chance de ceder la cima si mañana el Barcelona (16) supera a la Real Sociedad como local. El Atlético escaló al cuarto puesto con esta victoria ya que suma 12 unidades.

