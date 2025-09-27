En un prometedor Derbi, el Atlético de Julián Álvarez se medirá contra el Real Madrid de Franco Mastantuono: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, correspondiente a la fecha 7 de La Liga de España.

El Colchonero y el Merengue se verán las caras este sábado 27 de septiembre, desde las 11.15, en el estadio Metropolitano. El árbitro principal será Javier Alberola Roja y en el VAR estará Carlos del Cerro Grande.

El Colchonero, pese a que viene de ganar en su última presentación ante Rayo Vallecano, atraviesa un presente irregular. Perdió en su debut en la Champions League ante Liverpool y en La Liga figura en el noveno lugar con nueve unidades, nueve menos que el líder Real Madrid.

Últimas noticias

