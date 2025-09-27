Deportes

En un prometedor Derbi, el Atlético de Julián Álvarez se medirá contra el Real Madrid de Franco Mastantuono: hora, TV y formaciones

El Colchonero buscará levantar y hacerse fuerte en su casa ante un Merengue que ostenta un andar perfecto. Desde las 11.15, por DSports

Horario y dónde ver Atlético de Madrid-Real Madrid:

El partido se podrá ver a través de DSports

11.15 Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay

10.15 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

9.15 Ecuador, Colombia y Perú

8.15 México

16.15 España

10:30 hsHoy

¿Cómo llega Atlético de Madrid?

El Colchonero, pese a que viene de ganar en su última presentación ante Rayo Vallecano, atraviesa un presente irregular. Perdió en su debut en la Champions League ante Liverpool y en La Liga figura en el noveno lugar con nueve unidades, nueve menos que el líder Real Madrid.

10:04 hsHoy

Probables formaciones:

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico González; Julián Álvarez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Dean Huijsen, Éder Militao y Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinícius; Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso

09:45 hsHoy

El Colchonero y el Merengue se verán las caras este sábado 27 de septiembre, desde las 11.15, en el estadio Metropolitano. El árbitro principal será Javier Alberola Roja y en el VAR estará Carlos del Cerro Grande.

09:30 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, correspondiente a la fecha 7 de La Liga de España.

Julián Álvarez y Franco Mastantuono, protagonistas del Derbi de Madrid entre Atlético de Madrid y Real Madrid

