En un prometedor Derbi, el Atlético de Julián Álvarez se medirá contra el Real Madrid de Franco Mastantuono: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Atlético de Madrid-Real Madrid:
El partido se podrá ver a través de DSports
11.15 Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay
10.15 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
9.15 Ecuador, Colombia y Perú
8.15 México
16.15 España
El Colchonero, pese a que viene de ganar en su última presentación ante Rayo Vallecano, atraviesa un presente irregular. Perdió en su debut en la Champions League ante Liverpool y en La Liga figura en el noveno lugar con nueve unidades, nueve menos que el líder Real Madrid.
Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico González; Julián Álvarez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone
Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Dean Huijsen, Éder Militao y Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinícius; Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso
El Colchonero y el Merengue se verán las caras este sábado 27 de septiembre, desde las 11.15, en el estadio Metropolitano. El árbitro principal será Javier Alberola Roja y en el VAR estará Carlos del Cerro Grande.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, correspondiente a la fecha 7 de La Liga de España.