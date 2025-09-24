Volea de zurda y fin de una racha: así fue el gol de Julián Álvarez para Atlético de Madrid ante Rayo Vallecano

La Araña marcó el 1-0 ante Rayo Vallecano

Atlético de Madrid vence 3-2 con el Rayo Vallecano por la sexta fecha de la Liga de España. Julián Álvarez marcó el 1-0 en el Metropolitano y es titular junto a Nahuel Molina, mientras que Nicolás González y Giuliano Simeone entraron en el complemento y Juan Musso permanece en el banco. Pep Chavarría y Álvaro García remontaron el marcador y Julián dio vuelta el trámite sellando su triplete.

Al Colchonero le costó entrar en partido hasta que destrabó el trámite en su primera llegada en profundidad al arco de Augusto Batalla. A los 14 minutos, Marcos Llorente recibió un pase sobre la banda derecha y elevó un centro preciso para la llegada por sorpresa de Álvarez. La Araña improvisó un remate de volea con su pierna zurda para encajar un tiro pegado a un palo ante el ex arquero de River Plate. El delantero cortó una racha de cuatro duelos sin convertir (Elche, Alavés, Villarreal y Mallorca) después de marcar un tanto en el debut liguero contra Espanyol (1-2).

Ese fue uno de los pocos avances claros del dueño de casa en toda la etapa y, con el paso del cronómetro, la visita tomó mayor confianza en el terreno de juego hasta emparejar la historia con un tremendo golazo de Pep Chavarría, quien le pegó desde más de 30 metros y colgó la pelota del ángulo derecho de Jan Oblak a los 45 minutos.

Los ingresos de Nicolás González y Giuliano Simeone causaron un efecto positivo en Atlético Madrid en el complemento. Una prueba de eso fue que ambos tuvieron sus oportunidades mano a mano contra Batalla, pero un mal cabezazo y un bloqueo a tiempo de Florian Lejeune impidieron el gol.

Instantes antes, los de Vallecas tampoco pudieron vencer a Oblak, quien achicó a tiempo en el área frente a Isi Palazón y despejó el remate con su pierna izquierda. A esto se sumó un tiro a distancia desviado y la tercera fue la vencida: Álvaro García picó habilitado a los 76′ para quedar frente al arquero, lo dejó en el camino y definió a puerta vacía. La jugada fue anulada por un presunto fuera de juego, pero el VAR corrigió la decisión.

La respuesta del elenco madrileño llegó inmediatamente para que Julián Álvarez aproveche un rebote de Batalla a un testazo de Giuliano Simeone y estampe su doblete para tener tres gritos en seis partidos del torneo local.

El enojo de Julián Álvarez con Simeone en el empate del Atlético de Madrid con Mallorca

La titularidad de Julián Álvarez sucede a pocos días del reclamo suyo a Diego Simeone. El campeón del mundo no pudo ocultar su fastidio en el banco cuando salió reemplazado en la igualdad 1-1 contra Mallorca y dejó una frase con un dardo al Cholo: “Siempre a mí...”. No completó los 90 minutos en cuatro de sus cinco primeras presentaciones del torneo local.

Más tarde, Simeone fue objeto de feroces críticas por la decisión de sacarlo y, en charla con la prensa, le bajó la espuma al enojo del cordobés: “Es el mejor jugador que tenemos, ofensivamente seguro. Necesitamos tenerlo en su mejor versión. Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a (Alexander) Sorloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área”.

Por otro lado, Atlético de Madrid no contó con Thiago Almada ante Rayo Vallecano porque el hombre de la selección argentina sufrió una lesión muscular localizada en el sóleo de la pierna derecha. El diagnóstico del 11 de septiembre pasado apuntaba a una recuperación de tres semanas, luego de haber jugado con la Albiceleste ante Venezuela, contra quien aportó una asistencia en la victoria 3-0 en el Estadio Monumental. Se perdió todos los partidos posteriores a la fecha FIFA, entre ellos el estreno con derrota 2-3 ante Liverpool en la Champions League.

Sin su presencia, los Rojiblancos perdieron a un futbolista clave por el que pagaron una cifra cercana a los USD 47 millones al Olympique de Lyon. Acumula 209 minutos repartidos en tres duelos de la Liga contra Espanyol (2-1), Elche (1-1) y Alavés (1-1).

