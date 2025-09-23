Control en velocidad y derechazo al ángulo: el golazo de Franco Mastantuono en la visita del Real Madrid a Levante

El Real Madrid se impone al Levante en el Estadio Ciudad de Valencia y consolida su posición como líder de la Liga de España. En el encuentro correspondiente a la sexta jornada del campeonato, el triunfo parcial del Merengue cuenta con la particularidad de que Franco Mastantuono anotó su primer gol desde su llegada al club. El joven argentino de 18 años venía buscando insistentemente en partidos anteriores y recién pudo hacerlo en esta fecha y luego de tres intentos en el primer tiempo.

El gol llegó en una jornada muy especial para la historia de la Casablanca: es que un día cómo hoy debutaba uno de sus máximos ídolos, Alfredo Di Stéfano. Además, Mastantuono se convirtió en el segundo futbolista más joven del Merengue en marcar en este siglo en La Liga española, detrás del brasileño Endrick.

El desarrollo del partido mostró a un Levante que, pese a sus intentos, no logró contener la ofensiva del equipo visitante. En el minuto 27, Vinicius Júnior abrió el marcador tras recibir un pase de Federico Valverde en el sector derecho del área. El brasileño superó la marca de Diego Pampín y Jon Ander Olasagasti y ejecutó un disparo de tres dedos que se introdujo junto al poste más alejado de Mathew Ryan. Este tanto representó un golpe anímico para el equipo local, que ya había sufrido varias aproximaciones peligrosas por parte del ataque madridista.

La figura de Mastantuono se hizo notar a lo largo de la primera mitad. El juvenil argentino dispuso de varias oportunidades para anotar, incluyendo un remate de zurda desde el centro del campo rival que pasó cerca del arco defendido por Ryan a los 32 minutos. Previamente, el travesaño le había negado el gol en el minuto 20, prolongando la espera por su primer tanto con la camiseta blanca.

Franco Mastantuono celebra su primer gol con la camiseta del Real Madrid (EFE)

Hasta que llegó el segundo gol del Real Madrid en el minuto 37, tras una recuperación de Álvaro Carreras que desencadenó un contragolpe liderado por Vinicius Júnior. El brasileño, con visión de juego, habilitó a Mastantuono, quien a pura velocidad se metió en el área, eludió la marca de Adrián De la Fuente y definió con un derechazo elevado y preciso. El estreno goleador de Mastantuono en el club fue con potente disparo con su pierna menos hábil, lo que fue destacado en la transmisión televisiva.

El Levante intentó responder y generó peligro en el área rival, como en el minuto 12, cuando Adrián De la Fuente ganó de cabeza tras un tiro de esquina, aunque su remate se fue desviado. Por su parte, el arquero Mathew Ryan tuvo intervenciones destacadas, como la doble atajada a Federico Valverde y Vinicius Júnior en el minuto 23, y una salvada ante un remate de Mastantuono tras un rebote en el minuto 40.

En los minutos finales del primer tiempo, Vini Júnior estuvo cerca de ampliar su cuenta personal, pero su disparo se marchó desviado. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti mantuvo el control del juego y supo capitalizar las oportunidades generadas, mientras que el Levante no logró revertir la desventaja antes del descanso.

El Real Madrid cerró la primera mitad con una ventaja de dos goles, gracias a las anotaciones de Vinicius Júnior y Franco Mastantuono, y se afianzó en la cima de la Liga de España.

Artículo en desarrollo...