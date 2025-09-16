Deportes

Con el posible debut de Mastantuono en Champions League, Real Madrid recibe al Olympique de Marsella: hora, TV y probables formaciones

Desde las 16 en el Bernabéu, el Merengue inicia su ilusión en la Liga de Campeones ante el equipo francés. Televisará ESPN

Horarios del partido:

16:00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

15:00 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

14:00 Colombia, Ecuador y Perú

13:00 México

*Televisará ESPN en toda Argentina

11:50 hsHoy

Probables formaciones:

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinícius. DT: Xabi Alonso

Olympique de Marsella: Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson; Kondogbia, Höjbjerg, Nadir; Greenwood, Aubameyang y Weah. DT: Roberto De Zerbi

11:45 hsHoy

Real Madrid y Marsella, a la cancha:

En uno de los duelos más atractivos de la primera fecha de la Fase Liga de la Champions League, españoles y franceses saltarán al Santiago Bernabéu en busca de cosechar el primer triunfo. Los dirigidos por Xabi Alonso arrancaron con puntaje perfecto en la liga española y pretenden trasladar su buen momento al plano continental. Franco Mastantuono, quien no sumó minutos en la última victoria ante la Real Sociedad, podría tener su estreno en Liga de Campeones. En la visita estarán los albicelestes Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina. El duelo comenzará a las 16 (hora argentina) y será televisado por ESPN. Dirigirá el bosnio Irfan Peljto.

11:40 hsHoy

¡Bienvenidos a la previa de Real Madrid-Olympique Marsella por la primera jornada de la Champions League!

Mastantuono podría debutar en Champions
Mastantuono podría debutar en Champions League (AP Photo/Manu Fernandez)

