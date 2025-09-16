Con el posible debut de Mastantuono en Champions League, Real Madrid recibe al Olympique de Marsella: hora, TV y probables formaciones

En uno de los duelos más atractivos de la primera fecha de la Fase Liga de la Champions League, españoles y franceses saltarán al Santiago Bernabéu en busca de cosechar el primer triunfo. Los dirigidos por Xabi Alonso arrancaron con puntaje perfecto en la liga española y pretenden trasladar su buen momento al plano continental. Franco Mastantuono, quien no sumó minutos en la última victoria ante la Real Sociedad, podría tener su estreno en Liga de Campeones. En la visita estarán los albicelestes Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina. El duelo comenzará a las 16 (hora argentina) y será televisado por ESPN. Dirigirá el bosnio Irfan Peljto.