Caños, gambetas, un tiro en el palo y un récord en el Real Madrid: así fue el debut de Mastantuono en la Champions League

El juvenil fue titular en su estreno en el importante torneo. Los detalles de su labor en el triunfo ante el Olympique de Marsella

*El partido de Mastantuono

El debut de Franco Mastantuono en la Champions League con el Real Madrid dejó una huella inmediata en el estadio Santiago Bernabéu, donde el joven argentino no solo fue titular, sino que además tuvo una gran labor en el triunfo 2-1 ante el Olympique de Marsella, en la primera fecha del principal torneo de clubes en Europa.

La decisión del entrenador Xabi Alonso de alinear a Mastantuono desde el inicio, relegando a figuras como Vinicius Júnior al banco de suplentes, marcó un voto de confianza en el talento del ex River Plate. Este encuentro ante el equipo francés, representó el cuarto partido de Mastantuono con el Real Madrid, y el tercero en el que fue titular.

Durante los 62 minutos que permaneció en el campo, Mastantuono desplegó un repertorio técnico que incluyó gambetas, tres caños y una constante búsqueda del arco rival. Además, exhibió su personalidad para pedir siempre la pelota y mostrarse para colaborar con el juego y ser protagonista.

En la primera mitad, el mediocampista argentino generó tres oportunidades claras para marcar su primer gol con el Real Madrid. En una de ellas, tras recuperar el balón ante Facundo Medina, encaró hacia el área por la derecha y remató con poco ángulo, pero el disparo pegó en el palo izquierdo defendido por Gerónimo Rulli. En otra acción, tras recibir un pase de Kylian Mbappé, ejecutó un zurdazo que permitió la intervención del arquero argentino, quien evitó el segundo tanto del conjunto español.

La confianza de Mastantuono se evidenció en cada intervención. En una jugada, el futbolista de Azul eludió a tres rivales dentro del área a pura gambeta, aunque se quedó sin espacio para darle recorrido al derechazo al enfrentar a Rulli. Además, protagonizó un caño en el área, gesto técnico que reflejó su soltura y adaptación al máximo nivel europeo.

Ya en el complemento, volvió a generar peligro con un remate de zurda desde fuera del área, nuevamente contenido por el arquero del Marsella.

El bautismo del juvenil estableció un nuevo récord de precocidad en la historia del club en esta competencia. Con apenas 18 años y 33 días, Mastantuono se convirtió en el futbolista más joven en iniciar un partido de Champions League con la camiseta blanca, superando la marca que ostentaba su compañero Endrick, quien lo había hecho con 18 años y 73 días.

Franco Mastantuono tuvo chances y
Franco Mastantuono tuvo chances y pudo haber marcado su primer gol en el Real Madrid (AP Foto/Manu Fernandez)

El récord alcanzado por Mastantuono lo sitúa muy cerca de la marca histórica de Lionel Messi, quien sigue siendo el argentino más joven en ser titular en la Champions League, tras haberlo hecho con 17 años y 166 días en el partido del Barcelona ante el Shakhtar Donetsk en 2004.

La actuación de Mastantuono culminó a los 62 minutos, cuando fue reemplazado por Brahim Díaz. Al dejar el campo, recibió una ovación del público, reconocimiento a un debut en Champions League en el que se lució y la sensación de que el Real Madrid sumó a un talento con proyección internacional.

El Real Madrid, el equipo más ganador de este torneo con 15 conquistas, jugará por la segunda fecha el martes 30 de septiembre ante el Kairat Almaty, en Kazajistán, en un viaje que le demandará 8.000 kilómetros.

