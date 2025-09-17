Deportes

El ataque de furia de Simeone: la pelea con el público del Liverpool tras el gol que decretó la caída del Atlético en la Champions

El entrenador argentino fue expulsado del partido por un altercado con la parcialidad local. Las explicaciones del DT

Atlético de Madrid estuvo muy cerca de llevarse un punto de Anfield en su estreno en la Champions League 2025/26, pero Virgil Van Dijk conectó un centro de cabeza en tiempo de descuento y le dio la victoria al Liverpool por 3-2. En la secuencia del gol del neerlandés, Diego Simeone fue expulsado del terreno de juego luego de un altercado con simpatizantes locales.

Mientras Van Dijk celebraba con locura el agónico tanto junto a sus hinchas, las cámaras de televisión tomaron al Cholo Simeone discutiendo con los plateístas del Liverpool, que aparentemente le habrían gritado el gol en la cara. En las imágenes se puede observar al entrenador argentino del Atlético enardecido mientras sus colaboradores intentaban alejarlo de la multitud. También la seguridad privada intervino para que los aficionados no invadieran el terreno de juego.

En otra de las tomas se pudo ver al Cholo dialogando con el cuarto árbitro y haciendo gestos elocuentes en los que se infiere que el público local lo habría insultado y festejado el gol del triunfo de manera desmedida. La reacción de Simeone le terminó costando la tarjeta roja (ya tenía una amarilla por protestas) y el árbitro italiano Maurizio Mariani lo terminó expulsando. Antes de marcharse al vestuario, el argentino habló con el juez y le mostró el dedo mayor elevado, imitando el gesto obsceno que le realizó la parcialidad local.

Luego del encuentro, Simeone habló en conferencia de prensa y se refirió al suceso. “Vienen hablando de cuidar el espectáculo, pero te insultan todo el partido desde atrás y no puedo decir nada, porque soy el entrenador. No es justificable mi reacción al insulto, pero no sabes lo que es 90 minutos insultado sin parar", explicó el entrenador en Movistar TV. “Con el gol del rival justo das vuelta, te siguen insultando y con la tensión pasa lo que pasa. El árbitro me dijo que me entendía, pero ojalá que el Liverpool lo pueda mejorar y si identifican a quien hizo eso, tenga sus consecuencias", agregó luego en declaraciones que recogió Marca.

Diego Simeone le indica al
Diego Simeone le indica al árbitro Maurizio Mariani que la parcialidad del Liverpool le hizo un gesto obsceno desde la tribuna (Reuters/Andrew Boyers)

Por último, el Cholo expresó: “Fueron insultos todo el partido y luego gesto incluido, pero bueno el que tengo que estar calmado soy yo y soportar todo: insultos, gestos, porque estás en un lugar en el que te toca. Igual que luchamos contra el racismo igual podríamos mirar esto, porque no tenemos derecho a reaccionar y no es fácil estar rodeados e insultados todo el partido. Y soy una persona".

En cuanto al partido, Atlético de Madrid tuvo un pésimo arranque en Inglaterra, ya que a los seis minutos de juego estaba perdiendo por dos goles. El primer tanto del Liverpool llegó tras un rebote en Andrew Robertson luego de un tiro libre directo de Mohamed Salah. El egipcio iba a marcar el segundo tanto con una gran acción individual que terminó definiendo ante la salida de Jan Oblak.

Fiel a su estilo batallador, el Aleti aguantó los ataques de los Reds y descontó en una de las últimas acciones del primer tiempo con un disparo de Marcos Llorente. El lateral derecho fue quien, a los 80 minutos, estableció el empate 2-2 con una volea que se desvió levemente en Alexis Mac Allister antes de ingresar en el arco defendido por Alisson Becker.

Sin embargo, los dirigidos por Arne Slot volvieron a pasar al frente en tiempo de descuento con un formidable cabezazo del neerlandés Virgil Van Dijk, quien se elevó en las alturas y sometió a Oblak tras un centro preciso ejecutado por el húngaro Dominik Szoboszlai. Fue 3-2 en Anfield en un partido cargado de emociones.

En la siguiente fecha de la Champions, Atlético de Madrid será local en el Metropolitano frente al Eintracht Frankfurt de Alemania el próximo martes 30 de septiembre, a las 16 (hora argentina). Liverpool, por su parte, será visitante del Galatasaray en Turquía, el mismo día y a la misma hora.

