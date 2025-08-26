Deportes

Impacto en la Champions League: los dos sorprendentes equipos que se clasificaron a la fase de liga

El Kairat Almaty de Kazajistán y Pafos FC de Chipre lograron superar la instancia de playoff ante dos rivales históricos y estarán entre los 36 que competirán por la Orejona

Guardar

La UEFA Champions League comienza a definir a los 36 equipos clasificados para la próxima edición y se produjeron dos batacazos en la ronda clasificatoria, con el triunfo por penales del Kairat Almaty de Kazajistán ante el histórico Celtic de Escocia y el empate sobre la hora del Pafos de Chipre, que sirvió para eliminar a otro campeón como el Estrella Roja de Serbia. Tanto el conjunto kazajo como el chipriota jugarán el célebre torneo europeo en su fase de liga por primera vez.

Una verdadera fiesta se vivió en el Estadio Central de Almaty, que tuvo a 24 mil espectadores como testigos de una hazaña una vez que el arquero Temirlan Anarbekov le contuvo el disparo al japonés Daizen Maeda para el 3-2 en la tanda de penales. El Club del Pueblo, como se denomina al FC Kairat, superó al mítico equipo de Glasgow en el último playoff para ingresar al cuadro principal de la Champions League.

En un encuentro parejo disputado en Asia, el conjunto local logró forzar los penales gracias al empate 0-0 que se trajo del Celtic Park hace una semana. En la definición, Valeriy Gromyko falló su remate (dio en el travesaño), pero luego convirtieron sucesivamente Aleksandr Martynovich, Ofri Arad y Yerog Sorokin. Pero el héroe principal fue el arquero kazajo de 21 años Temirian Anarbekov, quien contuvo tres remates: a Idah, McCowan y Maeda.

Para llegar al sueño de disputar la Champions League, el Kairat Almaty había superado anteriormente otras tres instancias. En la primera ronda, los kazajos eliminaron al SK Olimpija de Ljubljana de Eslovenia con un marcador global de 3-1. Luego llegó el turno de enfrentar al KuPS Kuopio de Finlandia, que se impuso 2-0 como local, pero que en Kazajistán recibió un 3-0. En tercera fase, el conjunto asiático derrotó al Slovan Bratislava de Eslovaquia en los penales.

*El Pafos FC de Chipre se clasificó a la Champions por primera vez en su historia

De esta manera, el uruguayo Marcelo Saracchi, defensor de reciente paso por Boca Juniors y que fue contratado por el Celtic escocés, no podrá disputar la Champions League y tendrá solamente por delante la Scottish Premiership (defiende el título) y las copas nacionales. El tradicional club de Glasgow, con 137 años de vida, no estará presente en el torneo que lo vio campeón en 1967 y que le dio la chance de jugar la Copa Intercontinental frente a Racing de Avellaneda, con el que perdió tras el inolvidable gol del Chango Cárdenas en el estadio Centenario de Montevideo.

Como dato destacado del sorprendente Kairat Almaty, el club de fútbol fundado en 1954 fue cuatro veces campeón de la liga de Kazajistán y obtuvo 13 copas nacionales, sin contar los títulos obtenidos en la extinta liga soviética. La ciudad donde se encuentra la institución es la más poblada del país, con 2.1 millones de habitantes, y se encuentra en el límite con Kirguistán y a 878 kilómetros de la frontera con China. Es decir que cada equipo que deba enfrentarse al Kairat deberá recorrer miles de kilómetros.

Por su parte, el Pafos FC consiguió una sufrida clasificación a Champions 2025/26 luego de convertir el 1-1 a los 89 minutos gracias a un remate del brasileño Jajá que se le metió en el ángulo superior derecho al arquero Mateus Santana. El empate favoreció a los chipriotas, que habían ganado el duelo de ida en Belgrado por 2 a 1. Lo sorprendente del conjunto de la isla ubicada al sur de Turquía, es que el club tiene apenas 11 años de vida, lo cual marca un hito. En las fases anteriores, eliminaron al Maccabi Tel Aviv de Israel y al Dynamo Kiev de Ucrania.

Por su parte, el Bodo Glimt de Noruega también estará en la Champions League 2025/26 por primera vez luego de la victoria en los playoff ante Sturm Graz de Austria con un global de 6-2. Mañana será el turno de conocer a otros cuatro equipos clasificados que saldrán de estos cruces: Qarabag Agdam-Ferencvaros, Fenerbhace-Benfica, FC Copenhague-Basilea y Rangers-Brujas.

El equipo kasajo eliminó al histórico Celtic de Escocia en los penales y jugará el tradicional torneo del Viejo Continente por primera vez en su historia

Temas Relacionados

Champions LeagueKairat AlmatyCelticKazajistándeportes-argentina

Últimas Noticias

Incidentes en Independiente: son 8 los identificados por el intento de homicidio de los hinchas de la U de Chile

Luego de analizar video por video, pudieron individualizar a los sospechosos de las causas más graves que investiga la Justicia

Incidentes en Independiente: son 8

El legado de Kobe Bryant llega al cine: los detalles de la película que revive el Draft de la NBA de 1996

La obra, denominada “With the 8th Pick”, busca rescatar el lado humano y competitivo del fallecido jugador. Momentos, cultura y un recuerdo que trasciende su leyenda, según un artículo de Vanity Fair

El legado de Kobe Bryant

La impactante oferta del Chelsea por una estrella del Barcelona para ser el socio de Enzo Fernández

Los Blues gastaron más de USD 320 millones en refuerzos, pero no se retiran del mercado de pases y el ofrecimiento por Fermín López podría solucionar varios dolores de cabeza del Blaugrana

La impactante oferta del Chelsea

La revelación de Carlos Alcaraz sobre su cambio de look para el debut en el US Open: “Fue un malentendido”

El tenista español apareció rapado y se convirtió en el comentario de sus colegas. En su presentación venció en tres sets a Reilly Opelka

La revelación de Carlos Alcaraz

Preocupación en Boca por la lesión de uno de sus titulares: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Se trata de uno de los defensores que mejor rendimiento alcanzó en el equipo de Miguel Russo

Preocupación en Boca por la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Incidentes en Independiente: son 8

Incidentes en Independiente: son 8 los identificados por el intento de homicidio de los hinchas de la U de Chile

Filmó a su hijo fumando marihuana, con drogas y armas en la habitación: quedó detenido

Triple choque y vuelco en la autopista Dellepiane: dos personas resultaron heridas

Plantas aromáticas para el hogar: 12 especies que perfuman y purifican los ambientes

Allanaron más de 40 domicilios en un operativo internacional contra la explotación sexual de menores

INFOBAE AMÉRICA
Fuertes enfrentamientos entre el gobierno

Fuertes enfrentamientos entre el gobierno de Guatemala y pandillas desatan caos en las prisiones

La ONG Foro Penal documentó 816 presos políticos en Venezuela entre ellos 89 extranjeros

Fernanda Trías da verdadera voz a la naturaleza en su nueva novela

Taiwán y la OACI: un llamado desde Argentina hacia una aviación más inclusiva y segura

Censura, represión y propaganda: Rusia radicaliza el control cultural e informativo

TELESHOW
La furia de Dalma y

La furia de Dalma y Gianinna Maradona luego del accidente de Claudia Villafañe: “Hay Tata para rato”

Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron el fin de su relación: “No pasó nada grave”

Quién es el trapero español con el que se mostró Wanda Nara

Se casan Taylor Swift y Travis Kelce: así fue el primer beso público en Buenos Aires con el que blanquearon su amor

La intensa actividad física de Nico Vázquez en pleno duelo por el divorcio de Gimena Accardi