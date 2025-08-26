Impacto en la Champions League: los dos sorprendentes equipos que se clasificaron a la fase de liga

La UEFA Champions League comienza a definir a los 36 equipos clasificados para la próxima edición y se produjeron dos batacazos en la ronda clasificatoria, con el triunfo por penales del Kairat Almaty de Kazajistán ante el histórico Celtic de Escocia y el empate sobre la hora del Pafos de Chipre, que sirvió para eliminar a otro campeón como el Estrella Roja de Serbia. Tanto el conjunto kazajo como el chipriota jugarán el célebre torneo europeo en su fase de liga por primera vez.

Una verdadera fiesta se vivió en el Estadio Central de Almaty, que tuvo a 24 mil espectadores como testigos de una hazaña una vez que el arquero Temirlan Anarbekov le contuvo el disparo al japonés Daizen Maeda para el 3-2 en la tanda de penales. El Club del Pueblo, como se denomina al FC Kairat, superó al mítico equipo de Glasgow en el último playoff para ingresar al cuadro principal de la Champions League.

En un encuentro parejo disputado en Asia, el conjunto local logró forzar los penales gracias al empate 0-0 que se trajo del Celtic Park hace una semana. En la definición, Valeriy Gromyko falló su remate (dio en el travesaño), pero luego convirtieron sucesivamente Aleksandr Martynovich, Ofri Arad y Yerog Sorokin. Pero el héroe principal fue el arquero kazajo de 21 años Temirian Anarbekov, quien contuvo tres remates: a Idah, McCowan y Maeda.

Para llegar al sueño de disputar la Champions League, el Kairat Almaty había superado anteriormente otras tres instancias. En la primera ronda, los kazajos eliminaron al SK Olimpija de Ljubljana de Eslovenia con un marcador global de 3-1. Luego llegó el turno de enfrentar al KuPS Kuopio de Finlandia, que se impuso 2-0 como local, pero que en Kazajistán recibió un 3-0. En tercera fase, el conjunto asiático derrotó al Slovan Bratislava de Eslovaquia en los penales.

*El Pafos FC de Chipre se clasificó a la Champions por primera vez en su historia

De esta manera, el uruguayo Marcelo Saracchi, defensor de reciente paso por Boca Juniors y que fue contratado por el Celtic escocés, no podrá disputar la Champions League y tendrá solamente por delante la Scottish Premiership (defiende el título) y las copas nacionales. El tradicional club de Glasgow, con 137 años de vida, no estará presente en el torneo que lo vio campeón en 1967 y que le dio la chance de jugar la Copa Intercontinental frente a Racing de Avellaneda, con el que perdió tras el inolvidable gol del Chango Cárdenas en el estadio Centenario de Montevideo.

Como dato destacado del sorprendente Kairat Almaty, el club de fútbol fundado en 1954 fue cuatro veces campeón de la liga de Kazajistán y obtuvo 13 copas nacionales, sin contar los títulos obtenidos en la extinta liga soviética. La ciudad donde se encuentra la institución es la más poblada del país, con 2.1 millones de habitantes, y se encuentra en el límite con Kirguistán y a 878 kilómetros de la frontera con China. Es decir que cada equipo que deba enfrentarse al Kairat deberá recorrer miles de kilómetros.

Por su parte, el Pafos FC consiguió una sufrida clasificación a Champions 2025/26 luego de convertir el 1-1 a los 89 minutos gracias a un remate del brasileño Jajá que se le metió en el ángulo superior derecho al arquero Mateus Santana. El empate favoreció a los chipriotas, que habían ganado el duelo de ida en Belgrado por 2 a 1. Lo sorprendente del conjunto de la isla ubicada al sur de Turquía, es que el club tiene apenas 11 años de vida, lo cual marca un hito. En las fases anteriores, eliminaron al Maccabi Tel Aviv de Israel y al Dynamo Kiev de Ucrania.

Por su parte, el Bodo Glimt de Noruega también estará en la Champions League 2025/26 por primera vez luego de la victoria en los playoff ante Sturm Graz de Austria con un global de 6-2. Mañana será el turno de conocer a otros cuatro equipos clasificados que saldrán de estos cruces: Qarabag Agdam-Ferencvaros, Fenerbhace-Benfica, FC Copenhague-Basilea y Rangers-Brujas.

