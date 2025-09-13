Con Mastantuono, Real Madrid pondrá en juego su liderazgo en La Liga de España ante Real Sociedad: hora, TV y probables formaciones

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del duelo entre Real Madrid y Real Sociedad por la 4ª fecha de La Liga de España.

Franco Mastantuono empieza a ganarse lentamente un espacio en la selección argentina que el próximo año buscará defender el título en el Mundial que organizarán en conjunto Canadá, México y Estados Unidos. Las distintas muestras de confianza que lanzó Lionel Scaloni en las últimas citaciones dejan en claro que es uno de los grandes candidatos a unirse al plantel que buscará dar batalla a mediados del 2026. El futbolista que acaba de cumplir 18 años también se adueñó rápidamente de un lugar en el Real Madrid que comanda Xabi Alonso.

Últimas noticias

Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship tras la vibrante victoria de Los Pumas ante los Wallabies El seleccionado argentino tendrá por delante ahora dos presentaciones contra Sudáfrica en el cierre del certamen

Con un infartante final, Los Pumas se tomaron revancha y ganaron ante Australia un partido clave para sus aspiraciones en el Rugby Championship Tras la caída de la semana pasada, el seleccionado argentino se recuperó y superó por 28 a 26 en una verdadera batalla a los Wallabies para conseguir su segundo triunfo en el torneo

Independiente vuelve a su estadio tras los incidentes: las preocupantes internas de la barra y un operativo especial El elenco de Avellaneda recibirá a Banfield en el Libertadores de América. Los movimientos previos que pusieron en alerta a las autoridades y cómo será la prevención

La historia del camionero que transporta granos, trabaja en el campo y es campeón de automovilismo Alfonso Domenech viaja de Pergamino a Rosario. Defiende el título en la Clase 3 de Turismo Nacional. De correr en karting de alquiler a ganarles a pilotos profesionales y debutar en el TC