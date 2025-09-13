Deportes

Con Mastantuono, Real Madrid pondrá en juego su liderazgo en La Liga de España ante Real Sociedad: hora, TV y probables formaciones

El Merengue desembarcará en Anoeta con puntaje perfecto tras ganar los primeros tres juegos del torneo

HORARIOS DE REAL SOCIEDAD VS. REAL MADRID

11.15 (Argentina, Uruguay y Paraguay)

10.15 (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos)

9.15 (Perú, Ecuador y Colombia)

8.15 (México)

16.15 (España)

Televisación: ESPN y Disney+ (Sudamérica) / Movistar LaLiga TV (España)

10:12 hsHoy

Probables formaciones

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen; Gorrotxategi, Brais Méndez, Marín; Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Rodrygo, Mbappé y Vinicius.

10:12 hsHoy

La tajante respuesta de Xabi Alonso ante la chance de ceder a Franco Mastantuono a la selección argentina para el Mundial Sub 20

El DT del Real Madrid dejó en claro que no tienen intenciones de permitir que el jugador argentino de 18 años dispute el certamen que se desarrollará a fin de mes en Chile

Franco Mastantuono empieza a ganarse lentamente un espacio en la selección argentina que el próximo año buscará defender el título en el Mundial que organizarán en conjunto Canadá, México y Estados Unidos. Las distintas muestras de confianza que lanzó Lionel Scaloni en las últimas citaciones dejan en claro que es uno de los grandes candidatos a unirse al plantel que buscará dar batalla a mediados del 2026. El futbolista que acaba de cumplir 18 años también se adueñó rápidamente de un lugar en el Real Madrid que comanda Xabi Alonso.

10:12 hsHoy

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA

10:11 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del duelo entre Real Madrid y Real Sociedad por la 4ª fecha de La Liga de España.

Real Madrid tendrá una visita
Real Madrid tendrá una visita de riesgo en esta 4ª fecha de La Liga de España (Foto: AP Photo/Manu Fernandez)

