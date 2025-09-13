Con Mastantuono, Real Madrid pondrá en juego su liderazgo en La Liga de España ante Real Sociedad: hora, TV y probables formaciones

• 11.15 (Argentina, Uruguay y Paraguay)
• 10.15 (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos)
• 9.15 (Perú, Ecuador y Colombia)
• 8.15 (México)
• 16.15 (España)
Televisación: ESPN y Disney+ (Sudamérica) / Movistar LaLiga TV (España)
Probables formaciones
Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen; Gorrotxategi, Brais Méndez, Marín; Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.
Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Rodrygo, Mbappé y Vinicius.
Franco Mastantuono empieza a ganarse lentamente un espacio en la selección argentina que el próximo año buscará defender el título en el Mundial que organizarán en conjunto Canadá, México y Estados Unidos. Las distintas muestras de confianza que lanzó Lionel Scaloni en las últimas citaciones dejan en claro que es uno de los grandes candidatos a unirse al plantel que buscará dar batalla a mediados del 2026. El futbolista que acaba de cumplir 18 años también se adueñó rápidamente de un lugar en el Real Madrid que comanda Xabi Alonso.
