Miguel Ángel Russo sigue internado: la postura de Boca Juniors de cara al duelo contra Defensa y Justicia por el Clausura

Miguel Ángel Russo permanece bajo los cuidados médicos tras acudir a una clínica el miércoles

La salud de Miguel Ángel Russo sigue siendo uno de los temas principales en el Mundo Boca. El entrenador había tenido un episodio médico en el inicio de la semana tras el empate 2-2 ante Central Córdoba que, si bien lo vio tener el alta provisoria, finalmente lo obligó a transitar una nueva internación a partir del miércoles.

El DT de 69 años permanece en observación de los especialistas desde que acudió nuevamente a la clínica el miércoles y los entrenamientos del plantel están siendo comandados por sus asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. Hasta el momento, el Xeneize no ha difundido ningún parte médico oficial sobre Miguelo, por lo que tampoco se conoce formalmente quién estará al mando del equipo este sábado en Florencio Varela para visitar a Defensa y Justicia por la 10ª fecha del Torneo Clausura.

Según indicó el cronista Diego Monroig en ESPN, el club esperará por la decisión del cuerpo médico, de la familia y, principalmente, del propio Russo. “Obviamente en Boca priorizan la salud del entrenador. Esperan, primero, lo que decida el médico, después lo que decida el entorno familiar de Russo, y después obviamente la última palabra que es la voluntad del técnico. Es lo que priorizan, y Boca va a ir detrás, respetando la voluntad del entrenador. Si no puede estar, obviamente que su cuerpo técnico se hará cargo. Y se sigue haciendo cargo como ha sido durante estos días”.

El periodista que cubre el día a día del Xeneize advirtió que el entrenador se realizó unos estudios el miércoles que “no arrojaron los valores deseados”, por lo que se decidió mantenerlo bajo observación médica para “tratar de estabilizar esos valores y ver cómo seguir”.

En este contexto de incertidumbre, también planteó un detalle para nada menor: el clima adverso pronosticado para el sábado. Se espera que el partido, que comenzará a las 19, se juegue con bajas temperaturas y posibles lloviznas, algo similar a lo que ocurrió semanas atrás en Mar del Plata en el duelo contra Aldosivi. Horas después de aquella presentación ante el Tiburón, Miguel quedó internado durante tres días luego de ser diagnosticado con una infección urinaria.

“El aspecto del día de mañana, mucho frío, mucha lluvia... Seguramente el partido se juegue con lluvia. El antecedente de Aldosivi, de Mar del Plata, en un contexto así, no es el ideal. Más allá de que en este momento sigue internado, si en las próximas horas tuviese el alta, tampoco es el contexto ideal para volver. Después, insisto, el médico le da el alta y la decisión la toma Russo llueve, truene o nieve. La última palabra la tiene Miguel”, aclaró Monroig sobre este suceso.

Hay que tener en cuenta que tras aquella internación luego del duelo en Mar del Plata, Russo permaneció algunos días descansando en su casa. El líder de Boca Juniors, sin embargo, estuvo presente en el Gigante de Arroyito durante el empate 1-1 con Rosario Central. “Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías, me entran por un oído y sale por otro. El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no. Si estoy trabajando con todos, es porque tengo el alta de todos, y mi familia es la primera”, expuso en la conferencia de prensa posterior.

Russo volvió a decir presente en la igualdad 2-2 contra Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera, horas antes de volver a tener que ser atendido por un cuadro de deshidratación. Si bien estuvo en la práctica del martes, Miguelo volvió a quedar bajo observación al día siguiente y hasta el momento se desconoce cómo seguirá el proceso médico.

En este contexto, y con Úbeda y Juvenal al mando del equipo, Boca se prepara para visitar el Halcón de Varela con la reciente baja de Carlos Palacios. El delantero chileno sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo que le demandará al menos 15 días de recuperación, por lo que incluso su presencia está en duda para la siguiente jornada ante Newell’s en la Bombonera que se disputará el domingo 5 de octubre.