“¡Cerrá el c..., carajo!”: el acalorado ida y vuelta entre Coudet y Borré en medio del empate de River Plate en Colombia

El ida y vuelta de Coudet con Borré

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Rafael Santos Borré y Eduardo Coudet protagonizaron un tenso ida y vuelta en pleno empate entre Independiente Santa Fe y River Plate, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

El cruce tuvo su primer pico durante la pausa de hidratación del primer tiempo. Coudet descargó sobre el colombiano una catarata de indicaciones ante la falta de efectividad en el ataque, y fue el propio Borré quien decidió frenar la situación: se acercó al técnico y le dijo, con claridad, “basta, basta. Calmate”. El comentarista de campo Nicolás Distasio captó la frase en el campo de juego. Desde el banco del Millonario definieron el episodio como un “duelo dialéctico”.

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El delantero de 30 años fue titular junto a Ángel Correa en el ataque de River, pero no logró inquietar al arco rival en los primeros 45 minutos. Coudet de todos modos modos no dejó de darle instrucciones de forma intensa a lo largo de todo el tiempo que Borré estuvo en cancha.

El cruce entre Borré y Coudet

La tensión no se disipó con el descanso. Tras eso, el intercambio entre ambos volvió a escalar y esta vez fue el entrenador quien tomó la iniciativa, le exigió al delantero que se callara y sostuvo de manera efusiva: “Cerrá el culo”. El ex delantero de Internacional de Porto Alegre aún no convirtió su primer gol internacional desde su regreso a River y busca recuperar la confianza en el terreno de juego, aunque si había marcado en el duelo por Copa Argentina que terminó en derrota por 3-1 frente a Aldosivi.

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Tras la charla con el plantel durante la pausa, el capitán Nicolás Otamendi tomó la palabra y se dirigió a sus compañeros, aunque el equipo no pudo romper el cero ante el elenco local en el primer duelo de los octavos de final.

El partido de Borré terminó a los 62 minutos, cuando el Chacho decidió mandar a la cancha al flamante refuerzo Thiago Almada, en la misma ventana en la que Joaquín Freitas ingresó por Tomás Galván. No hubo malas caras al momento de la modificación: por el contrario, ambos chocaron palmas a modo de saludo.

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El partido dejó otro episodio con posibles consecuencias para el club argentino. Durante la pausa de hidratación, Coudet retiró los micrófonos que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) obliga a colocar, lo que expone a River a una multa de entre 3.000 y 10.000 dólares. No es la primera vez que el Millonario enfrenta una situación de este tipo: en la fase de grupos, Facundo Colidio empujó una de las cámaras de transmisión durante la pausa frente a RB Bragantino en Brasil.

La vuelta de los octavos de final tendrá lugar el miércoles 26 de agosto en el estadio Monumental. Allí, desde las 21:30 (hora de Argentina), River e Independiente Santa Fe buscarán en el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En cuanto al certamen local, el próximo compromiso para el Millonario será el domingo 23/8 cuando tenga que recibir a Vélez Sarsfield, por la quinta fecha del Torneo Clausura.

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