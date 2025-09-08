Deportes

Miguel Russo evoluciona pero todavía no se sumó a los entrenamientos de Boca: los motivos

El entrenador del Xeneize ya está recuperado de la infección urinaria, aunque le recomendaron que siga con el reposo

Miguel Ángel Russo todavía no
Miguel Ángel Russo todavía no se sumó a los entrenamientos de Boca (Fotobaires)

Tras haber recibido el alta médica el viernes, la salud de Miguel Ángel Russo evolucionó positivamente, aunque desde su entorno sigue marcando la prudencia antes de su regreso a la actividad como entrenador de Boca Juniors. El estratega de 69 años permanece en su domicilio, donde continúa su recuperación luego de una infección urinaria que lo mantuvo internado durante tres días en el Instituto Fleni. El club decidió que el DT no retomará los entrenamientos hasta que su recuperación sea total, por lo que la práctica del día lunes fue comandada por su cuerpo técnico.

Mientras el entrenador permanecía bajo tratamiento, el cuerpo técnico del Xeneize garantizó la continuidad de los entrenamientos. Claudio Úbeda, junto a Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz, asumió la conducción de las prácticas, siguiendo la planificación que Russo coordinaba de manera remota.

Luego de que el plantel estuviera de licencia durante el fin de semana, el equipo retomó los trabajos el día lunes bajo la conducción del cuerpo técnico, mientras que Miguel Ángel Russo mantuvo su reposo. El objetivo de Boca es claro: sostener los buenos resultados en los que acumula tres victorias consecutivas. Gracias a esto marcha tercero en la Zona A del Torneo Clausura y ocupa el segundo puesto en la tabla anual. En este contexto, el once del equipo sería prácticamente el mismo y solamente habría un cambio obligatorio: Leandro Brey reemplazaría a Agustín Marchesín en el arco tras la lesión del guardameta titular.

Por su parte, pese a que su salud progresó positivamente, la duda persiste respecto a la presencia de Russo en el próximo compromiso ante Rosario Central, previsto para el domingo a las 17.30 en el Gigante de Arroyito, donde el técnico es especialmente apreciado. No obstante, la directiva y el entorno del club insisten en que la prioridad absoluta es la salud del entrenador, por lo que su regreso a la actividad dependerá exclusivamente de la evolución de su estado físico.

Miguel Ángel Russo estuvo internado
Miguel Ángel Russo estuvo internado desde el martes al viernes por una infección urinaria (Alex Grimm/Getty Images/AFP)

Las dificultades en la salud del entrenador comenzaron el pasado martes, cuando Russo acudió a la clínica para realizarse chequeos de rutina. En ese contexto, los médicos detectaron la presencia de una bacteria resistente, lo que descartó la posibilidad de un tratamiento ambulatorio y motivó su internación inmediata. Aunque en principio se preveía una estadía de 24 horas, los controles clínicos realizados ese mismo día revelaron una complicación que requirió la administración de medicación por vía intravenosa, extendiendo su permanencia en el sanatorio hasta el viernes. Durante ese período, el técnico recibió antibióticos e hidratación intravenosa, mientras su entorno y la dirigencia del club mantuvieron una actitud reservada respecto a los detalles de su estado.

A pesar de la situación, Russo mantuvo un ánimo positivo y expresó reiteradamente su deseo de regresar a casa para reincorporarse a sus funciones, según relataron allegados al entrenador a Infobae. Su hijo Ignacio Russo, delantero de Tigre, y su ayudante de campo Claudio Úbeda estuvieron entre quienes lo visitaron en la clínica. Además, diversas figuras del fútbol argentino manifestaron públicamente su apoyo. Entre ellas, Guillermo Barros Schelotto, actual técnico de Vélez y exjugador emblemático de Boca, le envió un mensaje: “Ojalá se pueda recuperar y pronto esté entrenando con Boca”, declaró. El Mellizo evocó el vínculo que lo une a Russo desde 2007, cuando compartieron vestuario en el club xeneize y el actual entrenador del Fortín se despedía del fútbol argentino.

Desde su regreso a Boca Juniors a mediados de año, Russo ha dirigido 11 partidos oficiales, incluyendo el Mundial de Clubes en Estados Unidos, la Copa Argentina y el Torneo Clausura, sin ausentarse en ninguno de los compromisos oficiales del equipo. Esta constancia contrasta con algunos episodios de inactividad en entrenamientos, una situación que ya se había presentado durante su ciclo anterior en San Lorenzo.

El historial médico de Russo incluye un antecedente relevante: en 2017, mientras dirigía a Millonarios de Colombia, le diagnosticaron cáncer de próstata. Durante ese periodo, el técnico inició el tratamiento y, simultáneamente, condujo al equipo a la obtención del Torneo Finalización 2017.

En una entrevista concedida a Infobae en noviembre del año pasado, Russo reflexionó sobre aquella experiencia: “Como que nunca me entró en la cabeza, no el valor de la enfermedad, sino la dimensión de todo eso. Yo la dejé de lado. Tuve gente que me ayudó mucho, como Mónica, mi mujer; y los colombianos me ayudaron muchísimo también. Yo digo que en todo lo que sea la enfermedad, no es que sea ignorante, pero no la valoro de la forma en la que muchos la valoran”.

