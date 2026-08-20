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“Con el corazón”: la emocionante arenga de Palermo antes de la histórica clasificación de Platense en la Libertadores

El técnico del Calamar reunió a sus jugadores antes de los penales ante Coquimbo Unido y les transmitió la convicción que terminó llevando al equipo a los cuartos de final del certamen continental por primera vez

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Antes de que sus jugadores se pararan frente al arco de Diego Sánchez, Martín Palermo los reunió en círculo y les habló con la misma convicción que lo caracterizó durante su carrera como futbolista. “Voy decidido a lo que voy a hacer, convencido. Seguro que pateo el penal con toda la fuerza, con el corazón. Lo siento ahí adentro. Tenemos que estar convencidos”, les dijo el entrenador a sus jugadores en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. La arenga surtió efecto: Platense venció 7-6 en los penales a Coquimbo Unido y avanzó por primera vez en su historia a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El partido de vuelta de los octavos de final terminó 0-0 en los 90 minutos, lo que obligó a una definición desde los doce pasos tras el empate 1-1 en el encuentro de ida disputado en Vicente López. Palermo completó su arenga con una referencia directa al arquero Juan Pablo Cozzani: “Juan Pablo está para darnos una mano, pero ustedes tienen que responder. Vamos con determinación en la ejecución. Los quiero con esa confianza, como en los 90 minutos. ¡Vamos a ganarlo!”, arengó el técnico.

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Martín Palermo: “La clasificación es un premio a todo este grupo”.

El guardameta fue el gran protagonista de la clasificación. Primero convirtió su propio penal y luego le atajó el disparo a Salvador Cordero en el séptimo turno de la tanda, cuando el marcador ya reflejaba 6-6. Antes de esa parada definitiva, los 13 ejecutantes anteriores habían convertido sus remates con precisión. Martín Barrios anotó el 7-6 para el Calamar, y la atajada de Cozzani selló el pasaje.

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Durante los 90 minutos, Platense fue el equipo que más insistió por destrabar el marcador. Tuvo el 55% de posesión y 15 remates al arco, frente a 10 de Coquimbo. La chance más clara llegó a los 88 minutos: Nicolás López quedó mano a mano con Sánchez tras un pase atrás del defensor Elvis Hernández, pero su remate de primera se estrelló en el travesaño. Antes, un cabezazo de Víctor Cuesta había sido desviado al córner por Francisco Salinas en el segundo tiempo.

El DT también recurrió al banco para intentar forzar la victoria en el tiempo reglamentario. Los ingresos de Juan Gauto, Franco Zapiola, Nicolás López y Mateo Mendía buscaron aportar mayor verticalidad al ataque del Calamar, aunque el arco chileno resistió. Un tiro libre de Zapiola que Sánchez envió al córner fue el último intento antes de que todo se definiera desde los doce pasos.

Para Palermo, esta clasificación representa el cuarto partido al frente del equipo en su segundo ciclo al mando del club de Saavedra, donde reemplazó al entrenador Walter Zunino. Platense llega a esta instancia con un recorrido que incluyó victorias fuera de casa ante Peñarol y Corinthians en la fase de grupos. En la próxima ronda, el Calamar enfrentará a Fluminense, de Brasil, en una serie que comenzará en el Maracaná y se definirá en el estadio Ciudad de Vicente López. La clasificación le reporta al club 1.700.000 dólares de la Conmebol.

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