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Allison Janney revela el insólito comentario que recibió por su físico al comenzar su carrera en Hollywood

La actriz explicó que, pese a la seguridad que muestran algunos de sus personajes, ella siempre ha sido una persona tímida

La inesperada respuesta que recibió Allison Janney cuando buscaba un agente en Hollywood. (REUTERS/Mike Blake)
La inesperada respuesta que recibió Allison Janney cuando buscaba un agente en Hollywood. (REUTERS/Mike Blake)
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Allison Janney recordó los primeros años de su carrera en Hollywood y reveló el comentario que recibió de una agente cuando buscaba representación profesional.

La actriz fue la primera invitada de “Coming Up”, una nueva serie de entrevistas de CNN conducida por Elizabeth Wagmeister, exjefa de corresponsales de Variety.

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Durante la conversación, Janney relató que, cuando era joven y comenzaba a buscar un agente, tuvo una reunión en la que recibió una respuesta relacionada con su apariencia física y su estatura.

“Recuerdo que cuando era muy joven intentaba encontrar un agente y tuve una reunión con una; me dijo: ‘¿Qué papeles puedes interpretar? Extraterrestres y lesbianas’”, reveló.

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Y añadió: “Eso fue lo que me dijo porque soy muy alta. He interpretado a lesbianas. Todavía no he interpretado a una extraterrestre. ¡Así que tal vez interprete a una extraterrestre! Sí, ¿por qué no?”.

Allison Janney aseguró que por su altura le recomendaron hacer casting para papeles poco convencionales. (REUTERS/Lauren Justice)
Allison Janney aseguró que por su altura le recomendaron hacer casting para papeles poco convencionales. (REUTERS/Lauren Justice)

Allison Janney también habló sobre la diferencia entre la imagen que proyecta físicamente y cómo se percibe a sí misma. La actriz explicó que, debido a su estatura de 1.83 metros y presencia física, algunas personas pueden asumir que tiene una personalidad igualmente dominante o segura.

“Las personas piensan que, por ser tan alta e imponente, así debo sentirme por dentro, y nunca ha sido así. Siempre he sido muy tímida y no me he sentido del todo cómoda hablando con naturalidad”, explicó.

Y continuó: “Creo que por eso me encanta actuar. No tengo que fingir ser yo misma. Me meto en la piel de Grace [en “The Diplomat”] o de quien sea que esté interpretando”.

En contraste, señaló que actualmente no se percibe con el mismo nivel de confianza que algunos de sus personajes.

“Pero, incluso ahora, no me siento tan segura de mí misma como mis personajes. A estas alturas de mi carrera debería tener confianza, pero no sé. No sé por qué nunca sucedió de esa manera”, comentó.

Allison Janney admitió que no tiene mucha confianza en sí misma. (REUTERS/Mike Blake)
Allison Janney admitió que no tiene mucha confianza en sí misma. (REUTERS/Mike Blake)

Durante la entrevista, Allison Janney también abordó la evolución de las oportunidades profesionales para las mujeres en Hollywood.

La actriz señaló que su carrera se ha desarrollado favorablemente a medida que ha envejecido y consideró que los papeles disponibles para mujeres de mayor edad son actualmente más variados.

Janney reconoció, sin embargo, que todavía existen problemas relacionados con la discriminación por edad y la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en la industria cinematográfica y televisiva.

“Mi carrera solo ha mejorado con la edad. Y pienso: ¡Gracias a Dios! Sé que aún existe la discriminación por edad y otras cosas que todavía no hemos erradicado por completo, como la igualdad salarial para las mujeres. Pero los papeles son mucho más interesantes para las mujeres hoy en día", dijo.

La trayectoria profesional de Janney se extiende por más de tres décadas. A lo largo de su carrera ha recibido siete premios Primetime Emmy: cuatro por su trabajo en The West Wing, dos por Mom y uno por su participación como actriz invitada en Masters of Sex.

Allison Janney sha ganado múltiples premios por su carrera en cine y televisión. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Allison Janney sha ganado múltiples premios por su carrera en cine y televisión. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En 2018, la artista obtuvo además el premio Oscar a mejor actriz de reparto por su interpretación en I, Tonya.

Su trabajo más reciente incluye su participación en The Diplomat, serie de suspenso de Netflix en la que interpreta a Grace Penn. La producción está protagonizada por Keri Russell y sigue la actividad de una diplomática estadounidense en medio de conflictos políticos internacionales.

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