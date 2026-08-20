Así fue el primer gol de Messi tras la muerte de su padre: el gesto de sus compañeros del Inter Miami

La acción individual del argentino y el festejo con los compañeros durante el encuentro por la MLS

Guardar

Esbozó una sonrisa mesurada, humilde. Encerró la tensión en un puño lanzó al aire. Lo interceptó Telasco Segovia: fue el primero en abrazarlo. Luego se sumaron Casemiro, su amigo Luis Suárez; todos sus compañeros. Así festejó Lionel Messi su primer gol con el Inter Miami tras la muerte de su padre.

Ante Philadelphia Union como visitante, en su tercer encuentro desde que regresó de Rosario, donde despidió a Jorge y acompañó a su familia, la Pulga infló la red, pero continuó apostando a la introspección. De hecho, en plena celebración, se acercó a Ian Fray para darle indicaciones. También estuvo su clásico gesto con los índices al cielo para su abuela materna, pero esta vez tuvo doble destinatario.

PUBLICIDAD

Las Garzas no tuvieron un encuentro cómodo. Incluso, les costó hacer pie en la mayor parte del desarrollo... Salvo cuando Messi hizo magia. El capitán le sacó el jugo a cada pelota que tocó. Con el cotejo 0-1, soltó un centro perfecto para que Luis Suárez le bajara la pelota a Daniel Pinter y anotara el 1-1.

El duelo corresponde a la MLS

Luego, recibió sobre la derecha, enganchó hacia el centro, encontró el hueco y sacó un zurdazo ajustado para el 2-1. Fue el tanto N° 922 en su carrera y el 93 en 109 encuentros desde su desembarco en el cuadro de Florida.

PUBLICIDAD

Después, el astro ex Barcelona y PSG, de 39 años, dispuso de dos tiros libres que él mismo fabricó, pero ambos rebotaron en la barrera. Y, en un duelo en el que a su franquicia le costó encontrar los caminos para lastimar, dibujó a los 68 minutos una asistencia prodigiosa para Pinter, quien no definió con pericia y el duelo fue ganado por el guardameta Andre Blake.

Ya en el cierre, tuvo un cara a cara con Cavan Sullivan que antecedió a la gresca que terminó con el platinado y Yannick Bright expulsados. Aunque hubo algún altercado en el túnel, la Pulga y Suárez se mantuvieron al margen.

PUBLICIDAD

Fue el tercer partido del argentino tras la muerte de su papá. El primero, apenas arribado a Florida, se dio en el tropiezo ante León por la Leagues Cup. Luego, el sábado, participó de la derrota 4-1 ante Nashville, en la que regaló una asistencia, pero también falló un penal.

El calendario marca que el Inter Miami volverá a jugar este sábado como local en el Nu Stadium ante Toronto, desde las 20.30. El conjunto de Messi tiene varios desafíos hasta que caiga el telón de 2026: uno es apostar a lograr el primer lugar de la tabla general de las dos zonas, posición que los llevaría a adueñarse de la llamada Supporters’ Shield, galardón que las Garzas obtuvieron en 2024 y les sirvió para clasificarse al Mundial de Clubes 2025. Otro, defender el título de la MLS.

PUBLICIDAD

La clásica señal al cielo del astro argentino (Isaiah Vazquez/Getty Images/AFP)

Y el miércoles 16 de septiembre en Florida, el conjunto dirigido por el argentino Hoyos se medirá ante Cruz Azul (campeón mexicano) por la Campeones Cup.

También está la duda respecto de si Messi estará en los próximos compromisos de la selección argentina, luego del subcampeonato en el Mundial 2026. La próxima ventana de encuentros internacionales oficiales será desde el 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026. Aún no se conocen los posibles rivales, pero se podrán jugar hasta un máximo de cuatro amistosos. Se espera que uno de esos encuentros se dispute en Buenos Aires, más precisamente en el Monumental.

PUBLICIDAD

La última jornada antes de fin de año será del 9 al 17 de noviembre. Por su parte, todavía está pendiente la Finalissima contra España, que se postergaría -al menos- hasta el año próximo.