Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

La policía judicial reitera la necesidad de más sedes para frenar el narcotráfico en Costa Rica

La entidad busca abrir oficinas en Puerto Jiménez, Cabo Velas y La Cruz para acercar pesquisas a zonas estratégicas, con fondos ya aprobados pero todavía sin trasladarse

El plan apunta a puntos como Bahía Drake, el río Sierpe y otras entradas señaladas por informes. El presupuesto incluía plazas, alquileres y patrullaje. Pero el traslado de fondos sigue pendiente (Foto archivo, cortesía)
El plan apunta a puntos como Bahía Drake, el río Sierpe y otras entradas señaladas por informes. El presupuesto incluía plazas, alquileres y patrullaje. Pero el traslado de fondos sigue pendiente (Foto archivo, cortesía)
Guardar

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) insistió en la necesidad de contar con recursos para abrir tres delegaciones en Puerto Jiménez, Cabo Velas y La Cruz, en Guanacaste. La entidad considera que esas zonas son estratégicas para reforzar la lucha contra el narcotráfico y otros delitos.

La Asamblea Legislativa anterior aprobó un presupuesto para la apertura de esas oficinas, al reconocer la complejidad de áreas como La Cruz, donde convergen la violencia, el contrabando y la trata de personas por su cercanía con la frontera con Nicaragua.

La delegación más cercana del OIJ está en Liberia, a unos 100 kilómetros, lo que refuerza la necesidad de acercar a los investigadores a la península de Santa Elena, tal como constata el medio local CR Hoy.

PUBLICIDAD

En Guanacaste también se planteó la necesidad de una sede cerca de Tamarindo, una zona que, por su crecimiento urbano y su consolidación como polo turístico, enfrenta problemas vinculados con el tráfico local de drogas y otros delitos.

La expansión prevista

En Puerto Jiménez, la instalación de una sede judicial permitiría fortalecer las investigaciones en el Triángulo de Osa, Bahía Drake, el río Sierpe y Golfo Dulce, señalados como puntos de acceso de cargamentos de cocaína y marihuana, por donde transitan hasta mil toneladas al año.

OIJ pide abrir tres delegaciones en Puerto Jiménez, Cabo Velas y La Cruz: narcotráfico, frontera con Nicaragua y una sede a 100 kilómetros (Foto archivo, cortesía)
OIJ pide abrir tres delegaciones en Puerto Jiménez, Cabo Velas y La Cruz: narcotráfico, frontera con Nicaragua y una sede a 100 kilómetros (Foto archivo, cortesía)

La dirección del OIJ ha insistido en la urgencia de contar con personal especializado en esas zonas para responder a las dinámicas delictivas.

El financiamiento para estas nuevas instalaciones estaba previsto dentro del presupuesto aprobado, que incluía la creación de 176 plazas policiales, así como recursos para alquiler de locales y adquisición de vehículos. Sin embargo, el traslado de fondos aún está pendiente, por lo que el OIJ mantiene su pedido de infraestructura y personal para esas regiones.

PUBLICIDAD

Operativos en el Pacífico Sur

Desde diciembre de 2024, el OIJ propuso la creación de delegaciones en áreas sensibles, en especial en la península de Osa, donde el uso de dispositivos de rastreo en lanchas decomisadas permitió confirmar el uso del sector como ruta para el tráfico de grandes cargamentos de droga.

La conformación de equipos de oficiales capacitados permitiría interceptar y capturar embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas, como el transporte de estupefacientes, armas y otros productos ilegales.

Dispositivos en embarcaciones decomisadas confirmaron una ruta que inquieta a las autoridades. La coordinación con guardacostas toma nuevo impulso. Falta ver cómo se traducirá en equipos y presencia permanente (Foto archivo, cortesía)
Dispositivos en embarcaciones decomisadas confirmaron una ruta que inquieta a las autoridades. La coordinación con guardacostas toma nuevo impulso. Falta ver cómo se traducirá en equipos y presencia permanente (Foto archivo, cortesía)

Además, el OIJ resaltó la importancia de la presencia conjunta de investigadores y guardacostas en la región, en especial tras la reciente decisión de retomar operaciones navales en Bahía Drake, una medida anunciada por el Ministerio de Seguridad.

La vigilancia en el Pacífico Sur, considerada la principal puerta de entrada del tráfico internacional de drogas a Costa Rica, requiere esfuerzos coordinados tanto en el mar como en tierra.

Rutas detectadas

El análisis de trazas y radares internacionales confirma la actividad de embarcaciones en puntos del sur del país, como Drake, Sirena y Golfito, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las operaciones antinarcóticos en la zona.

Desde 2022, los trayectos de embarcaciones provenientes de Colombia y otros países suramericanos aumentaron, al usar rutas marítimas que conectan directamente con la costa costarricense, en especial en las inmediaciones de la península de Osa.

Temas Relacionados

Costa RicaNarcotráficoTráfico de drogasPolicía Judicialcombate al narcotráfico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Capturan al tiktoker Urías Lobo tras polémico video con menor

La detención del creador de contenido en Danlí marca un nuevo giro en un caso que ya provocó una investigación fiscal, advertencias de la Senaf y un debate nacional sobre los límites de los influencers cuando involucran a menores.

Honduras: Capturan al tiktoker Urías Lobo tras polémico video con menor

Detectan irregularidades en etiquetas de carnes y productos no lácteos vendidos en Costa Rica

Un estudio del MEIC revisó 78 productos en 25 comercios de cuatro provincias y encontró problemas principalmente en la forma de nombrar los alimentos, el uso de términos lecheros y la información obligatoria en los empaques.

Detectan irregularidades en etiquetas de carnes y productos no lácteos vendidos en Costa Rica

Desde multas hasta trabajo comunitario: Así funciona un nuevo régimen de sanciones ambientales en El Salvador

La normativa publicada en el Diario Oficial establece el procedimiento que seguirá la Autoridad de Residuos Sólidos, desde la recepción de reportes hasta la ejecución de castigos por incumplimientos relacionados con desechos

Desde multas hasta trabajo comunitario: Así funciona un nuevo régimen de sanciones ambientales en El Salvador

¿Un Mundial Sub-20 para Centroamérica?: Costa Rica y Honduras evalúan una candidatura conjunta para el 2031

El dirigente de la Federación de Fútbol de Costa Rica plantea una postulación regional para el Mundial Sub-20 2031, aún en fase inicial y sin aval de FIFA ni Concacaf, con Honduras y Panamá como opciones

¿Un Mundial Sub-20 para Centroamérica?: Costa Rica y Honduras evalúan una candidatura conjunta para el 2031

Autoridades advierten deterioro severo en un puente del Anillo Periférico en Guatemala y piden limitar el paso pesado

La coordinadora pidió restringir desde ahora los vehículos de carga y reducir la circulación en el tramo afectado sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, tras una revisión visual realizada el 17 de agosto

Autoridades advierten deterioro severo en un puente del Anillo Periférico en Guatemala y piden limitar el paso pesado

TECNO

Este es el videojuego que ha invertido hasta USD 1.000 millones en diez años y hoy muestra fallas en programación

Este es el videojuego que ha invertido hasta USD 1.000 millones en diez años y hoy muestra fallas en programación

La forma de conducir puede empeorar la degradación de las baterías de autos eléctricos

Cómo identificar un bloqueo de WhatsApp mediante 5 señales clave

Dónde van los archivos borrados de Google Drive: el ciclo de vida de tus datos

OpenAI deja de entrenar nuevos modelos de IA debido a los riesgos de ciberseguridad

ENTRETENIMIENTO

David Krumholtz, estrella de ‘Oppenheimer’, anuncia su retiro de Hollywood: “Me quité un peso inmenso”

David Krumholtz, estrella de ‘Oppenheimer’, anuncia su retiro de Hollywood: “Me quité un peso inmenso”

Josh Radnor confiesa que el elenco de ‘How I Met Your Mother’ ya no es cercano: “Ni un poco”

“Solo quiero ayudar a personas como yo, atrapadas en la adicción”: la frase de Matthew Perry que guía el trabajo de su familia

Allison Janney revela el insólito comentario que recibió por su físico al comenzar su carrera en Hollywood

El protagonista de ‘Un sueño posible’, Quinton Aaron, revela cómo es su lucha por volver a caminar

MUNDO

El príncipe Harry y su esposa Meghan podrían regresar a vivir al Reino Unido en las próximas semanas

El príncipe Harry y su esposa Meghan podrían regresar a vivir al Reino Unido en las próximas semanas

Israel abatió a cuatro miembros de Hamas en Gaza y confirmó que uno de ellos participó en los ataques del 7 de octubre de 2023

Incendios forestales y caza: cómo las llamas en Fontainebleau reabrieron el debate sobre la protección de la fauna silvestre en Francia

Cómo los búfalos de agua están reconfigurando los humedales australianos y ponen en peligro a una tortuga sagrada

Netanyahu advirtió a Turquía que no permitirá una base militar en Siria: “Nos aseguramos de que lo entendieran”