Inauguraron un paso a desnivel de 402 metros en la Calzada Roosevelt de Guatemala

El paso a desnivel de la Calzada Roosevelt, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, busca mejorar la movilidad vehicular en una de las principales arterias de la capital. (Gobierno de Guatemala)

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, encabezó la inauguración del paso a desnivel de la Calzada Roosevelt, una obra que permaneció suspendida durante más de un año y cuya reactivación gestionó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

La puesta en marcha de esta infraestructura, ubicada en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, busca mejorar la movilidad vehicular en una de las principales arterias de la ciudad, con impacto directo en miles de personas que transitan diariamente por la zona.

El nuevo viaducto, que conecta la Calzada Roosevelt con la Calzada San Juan, tiene una extensión aproximada de 402 metros lineales y beneficia de manera directa a los habitantes de las zonas 3, 7 y 11 de la capital.

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Según informó el CIV, el proyecto incorpora, además del puente elevado, obras complementarias de drenaje pluvial, señalización vial y mejoras destinadas a incrementar la seguridad y funcionalidad de la vía.

El nuevo viaducto conecta la Calzada Roosevelt con la Calzada San Juan, tiene 402 metros lineales y beneficia a las zonas 3, 7 y 11. (Gobierno de Guatemala)

La suspensión de la construcción se mantuvo durante más de un año, periodo en el que el ministerio conformó una mesa técnica interinstitucional para evaluar alternativas y desbloquear otros proyectos de infraestructura detenidos.

Esta mesa estuvo integrada por técnicos, abogados y representantes de instituciones como el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia y la Contraloría General de Cuentas.

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Proceso de reactivación y gestión institucional

La reactivación del paso a desnivel de la Roosevelt fue priorizada a través del Fondo Social de Solidaridad (FSS).

El CIV informó que se realizaron 34 reuniones de trabajo en seis meses, en las que participaron distintas entidades del Gobierno central.

La gestión permitió formalizar el levantamiento de la suspensión mediante un acta de reactivación, agotando previamente la vía conciliatoria establecida en la cláusula de controversias contractuales.

Los trabajos en la obra se retomaron oficialmente el 21 de abril de 2025. Para el 23 de diciembre de ese mismo año, el proyecto alcanzó un avance físico del 86 %, lo que permitió continuar con las etapas finales y preparar la inauguración de la infraestructura.

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Bernardo Arévalo inauguró el paso a desnivel de la Calzada Roosevelt en Guatemala tras más de un año de suspensión de la obra. (Gobierno de Guatemala)

Impacto en el tráfico y la movilidad urbana

Con la entrada en funcionamiento del paso a desnivel, las autoridades buscan disminuir los congestionamientos en la Calzada Roosevelt y reducir los tiempos de traslado y el consumo de combustible.

La obra facilita una conexión más eficiente entre sectores clave de la ciudad, según destacó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Además, forma parte de una estrategia más amplia que impulsa el ministerio para recuperar proyectos detenidos y convertirlos en soluciones de movilidad para la población.

El presidente Bernardo Arévalo y la ministra del CIV participaron en la ceremonia de inauguración y recorrieron las instalaciones junto a funcionarios y representantes de distintos sectores.

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Las autoridades resaltaron que la nueva infraestructura optimizará la circulación y beneficiará a miles de usuarios diariamente.

Bernardo Arévalo inauguró el paso a desnivel de la Calzada Roosevelt en Guatemala tras más de un año de suspensión de la obra, la cual busca mejorar la movilidad vehicular en una de las principales arterias de la capital. El nuevo viaducto conecta la Calzada Roosevelt con la Calzada San Juan, tiene 402 metros lineales y beneficia a las zonas 3, 7 y 11.

Una obra que marca precedentes

La culminación del paso a desnivel de la Calzada Roosevelt representa un ejemplo de coordinación interinstitucional y gestión pública orientada a resolver problemas de movilidad urbana en la capital guatemalteca.

El CIV subrayó que la obra responde a la demanda ciudadana de soluciones viales y al compromiso del Gobierno de Guatemala con la modernización de la infraestructura metropolitana.