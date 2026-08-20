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Llaman a la población panameña a involucrarse en la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue

Tan solo la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, acumula más de 300 casos

Detectar la enfermedad de manera temprana es clave para disminuir los riesgos de complicaciones y mortalidad asociadas, reiteran las autoridades. (Minsa)
Detectar la enfermedad de manera temprana es clave para disminuir los riesgos de complicaciones y mortalidad asociadas, reiteran las autoridades. (Minsa)
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La necesidad de que la población de la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, se involucre en la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti es la única manera efectiva de prevenir el dengue.

La advertencia parte del jefe regional de Control de Vectores del Ministerio de Salud, Patricio Camarena, quien agregó que hasta el pasado fin de semana se habían acumulado 336 casos de dengue, incluyendo 70 con signos de alarma y dos defunciones.

Los fallecimientos fueron de personas del sexo masculino, en edades de 54 y 45 años, que residían en el corregimiento David Este.

En menores de 1 año de edad se registraron dos casos y 40 en mayores de 65 años de edad.

Faltando varios meses de la actual temporada lluviosa, en la capital de la provincia chiricana, David, una inspección de los funcionarios de Salud detectó que en el sector de Los Abanicos cinco de cada 100 viviendas tenían criaderos activos de Aedes aegypti.

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Funcionarios de los ministerios de Salud de Costa Rica y Panamá desarrollaron operativos simultáneos de prevención y control del dengue en el área fronteriza compartida. (Minsa)
Funcionarios de los ministerios de Salud de Costa Rica y Panamá desarrollaron operativos simultáneos de prevención y control del dengue en el área fronteriza compartida. (Minsa)

Mientras, en el barrio San Mateo el 2.5% de los predios inspeccionados presentaron infestación, Doleguita el 2.2 %, Barú, Río Mar el 2%, y el 1% en Palmar Norte.

Candanedo indicó que durante el presente año se han registrado 364 casos de dengue en David, 65 en Bugaba, en Dolega 26, en Barú 17, en Boquerón 14, en Boquete 12 y en San Lorenzo 10.

Eliminar cualquier reservorio de agua que pueda convertirse en criadero de mosquitos, es la única manera de prevenir el dengue; y para lograrlo es necesaria la participación de la comunidad”, manifestó el funcionario.

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A finales de julio personal de Control de Vectores de los ministerios de Salud de Costa Rica y Panamá desarrollaron simultáneamente operativos de prevención y control del dengue en el área fronteriza compartida: en el corregimiento de Progreso (Barú) y el distrito de Paso Canoas (cantón de Corredores).

La clasificación actual del dengue permite que los equipos médicos determinen de manera más precisa el nivel de riesgo en cada paciente y actúen con rapidez.

Fotografía macro de un mosquito Aedes aegypti con cuerpo oscuro, patas rayadas y alas traslúcidas, sobre una superficie clara con fondo desenfocado.
Un mosquito Aedes aegypti se posa sobre una superficie clara y muestra los detalles de su cuerpo oscuro, patas rayadas y alas traslúcidas en un encuadre macro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Israel Cedeño, responsable del Departamento Nacional de Salud y Atención Integral de la Población del Ministerio de Salud (Minsa), existen tres categorías principales: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave.

Hace más de diez años, las autoridades sanitarias modificaron la forma de identificar los casos, eliminando las antiguas denominaciones de “dengue clásico” y “dengue hemorrágico” para ajustarse mejor a los cuadros clínicos que se presentan actualmente.

El dengue sin signos de alarma se manifiesta típicamente con fiebre alta, cefalea intensa, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, así como malestar general. En este tipo de casos, el seguimiento médico y la observación de cualquier cambio en los síntomas resultan fundamentales para evitar complicaciones.

La preocupación aumenta cuando surgen signos de alarma como dolor abdominal persistente, vómitos continuos, sensación de mareo, desmayos, presión arterial baja o sangrado en encías y otras mucosas. Estos síntomas exigen atención médica inmediata, ya que pueden anticipar un agravamiento del cuadro clínico.

La forma más severa, el dengue grave, puede llevar a choque, fallo multiorgánico y un deterioro marcado del estado general, situaciones que requieren hospitalización y cuidados especializados.

Urge eliminar cualquier reservorio de agua que pueda convertirse en criadero de mosquitos, para prevenir el dengue.
Urge eliminar cualquier reservorio de agua que pueda convertirse en criadero de mosquitos, para prevenir el dengue.

El especialista subrayó que detectar la enfermedad de manera temprana es clave para disminuir los riesgos de complicaciones y mortalidad asociadas.

La mayoría de los casos fatales en Panamá, explicó, están relacionados con la demora en buscar atención médica, ya que muchas personas optan por automedicarse cuando comienzan a sentirse mal y acuden al hospital solo en etapas avanzadas.

Ante cualquier síntoma compatible con dengue, la recomendación es clara: acudir sin demora a un centro de salud y obedecer las indicaciones del personal médico.

Este enfoque, de acuerdo con Cedeño, puede marcar la diferencia entre una recuperación sin dificultades o el desarrollo de complicaciones graves.

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