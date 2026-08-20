Panamá y El Salvador buscan estrechar la integración regional y la cooperación bilateral

Visita oficial del canciller Martínez-Acha Vásquez a El Salvador coincide con la celebración de los 117 años del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales entre ambos países. (Cancillería)

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La visita oficial del ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, quien arribó este miércoles a El Salvador, se enmarca en el fortalecimiento de la integración regional y la cooperación bilateral.

A su llegada a San Salvador el funcionario panameño fue recibido por el embajador panameño Enrique Duque, abriendo una agenda centrada en el diálogo político y económico.

La información oficial indica que el canciller panameño y la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, sostendrán un encuentro para analizar temas de cooperación, comercio y desarrollo político y social entre ambos países.

Se prevé, según la fuente oficial, que este intercambio permita revisar y actualizar los acuerdos existentes y abrir nuevos espacios de colaboración.

En el transcurso de la visita, Martínez-Acha Vásquez también mantendrá una reunión con Lina Ajoy Rojas, quien lidera la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

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El Ministerio de Relaciones Exteriores fue el escenario de la III Reunión del Mecanismo de Consultas Bilaterales entre Panamá y Honduras. (Cancillería)

Se informó que el objetivo de esta cita es afianzar la institucionalidad regional y buscar estrategias conjuntas para responder a los retos económicos y sociales que enfrenta Centroamérica.

Este viaje diplomático tiene un matiz especial: coincide con los 117 años desde que Panamá y El Salvador establecieron relaciones diplomáticas.

La efeméride refuerza la intención de ambos países de profundizar su relación y celebrar su larga historia de colaboración.

En paralelo, Panamá y Honduras celebraron recientemente la tercera reunión del Mecanismo de Consultas Bilaterales, en la sede de la cancillería panameña.

El viceministro panameño, Carlos A. Hoyos, y su par hondureña, Pamela Handal Rivera, lideraron las delegaciones que durante el encuentro destacaron la continuidad de la cooperación y los lazos históricos, vigentes desde 1907.

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La delegación panameña estuvo liderada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, mientras que por Honduras la presidió Pamela Handal Rivera, subsecretaria de Estado en el Despacho de Política Exterior. (Cancillería)

La sesión bilateral propuso conmemorar los 120 años de relaciones en 2027 y delineó nuevas vías de intercambio económico.

Panamá invitó a empresarios hondureños a participar en la exposición comercial EXPOCOMER, prevista del 6 al 8 de abril de 2027, y extendió una invitación al presidente Nasry Asfura para asistir al Foro Económico de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que se organizará en enero del año entrante.

En materia de salud e innovación, la delegación de Honduras expresó interés en el modelo de la Ciudad de la Salud de Panamá y en el desarrollo de la telemedicina.

Ambas naciones discutieron el intercambio de becas educativas y compartieron experiencias exitosas de gestión pública de Panamá.

Como parte de la delegación de Honduras, la información oficial destaca la participación oficial de Mario Roberto Zerón Suazo, ministro-director del Servicio de Renta (SAR) de Honduras, quien realizó una misión oficial en Panamá para reunirse con el director general de la Dirección General de Ingresos, Camilo Valdés.

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Empresarios hondureños fueron invitados a participar en la exposición comercial EXPOCOMER, a realizarse en Panamá del 6 al 8 de abril de 2027.

Dentro del intercambio de experiencias exitosas de gestión pública, la delegación panameña expuso el funcionamiento de la Lotería Fiscal de Panamá.

Esa iniciativa, diseñada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ejecutada por la Dirección General de Ingresos (DGI), funciona como un programa ciudadano que incentiva la cultura de la legalidad mediante la solicitud de facturas fiscales en compras y servicios.

Ambas delegaciones también revisaron su participación en organismos regionales claves como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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Se acordó la realización de la II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Científica y Técnica entre Panamá y Honduras para aprobar nuevos proyectos orientados al bienio 2026-2027.