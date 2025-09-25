Una figura de Boca se lesionó y es baja para el partido ante Defensa y Justicia: su posible reemplazante

Carlos Palacios se lesionó y será baja para el duelo de Boca Juniors ante Defensa y Justicia

La inesperada lesión de Carlos Palacios en la práctica de Boca Juniors este jueves modificó los planes del cuerpo técnico y reabrió la competencia interna por un lugar en el equipo titular. El mediocampista chileno, que sintió un dolor agudo en uno de sus aductores durante el entrenamiento en el predio de Ezeiza, fue sometido a estudios médicos y en la tarde de este jueves se confirmó el grado de su lesión.

“El jugador Carlos Palacios sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo”, informó el escueto parte médico publicado por el club en sus redes sociales. Ya el diagnóstico preliminar no era alentador y se perderá el partido del sábado ante Defensa y Justicia por la décima fecha del Torneo Clausura. La recuperación podría demandarle 15 días y de esta manera está en duda para el partido del domingo 5 de octubre ante Newell’s, en La Bombonera (19:00 horas).

El futbolista de 25 años, nacido en Renca, Chile, había mostrado una mejora en su rendimiento durante el último encuentro en la Bombonera, donde fue uno de los puntos altos del equipo. Su desempeño ante Central Córdoba marcó un regreso a un nivel competitivo tras superar molestias en las rodillas que lo habían marginado de los encuentros frente a Huracán y Atlético Tucumán por la Copa Argentina, y lo relegaron al banco ante Racing. Tras recuperarse, Palacios había logrado encadenar cinco titularidades consecutivas bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, en una racha en la que Boca Juniors sumó tres victorias y dos empates.

El proceso de reintegración de Palacios al equipo no estuvo exento de episodios de tensión. En Rosario, el mediocampista protagonizó un gesto de descontento al ser reemplazado por Claudio Úbeda, lo que motivó una reprimenda interna. Russo mantuvo una conversación privada con el jugador y luego extendió el mensaje al resto del plantel, enfatizando la importancia de resolver los conflictos dentro del vestuario y lejos de la exposición mediática. El chileno tomó nota de la advertencia y, en el siguiente compromiso, se destacó como uno de los mejores del equipo, aunque terminó exhausto y su rendimiento decayó en los minutos finales, coincidiendo con el empate de Central Córdoba.

El parte médico de Carlos Palacios publicado por Boca Juniors

La baja de Palacios obliga a Úbeda y Juvenal Rodríguez, asistentes de Miguel Ángel Russo -quien permanece internado en observación desde el miércoles tras un episodio de deshidratación sufrido el lunes-, a replantear la formación inicial. La intención original era repetir el once que enfrentó a Central Córdoba, pero la lesión del chileno impone un cambio obligado. Esta situación podría significar una oportunidad para Kevin Zenón, uno de los jugadores que había quedado relegado en las últimas semanas.

Zenón, oriundo de Goya, Corrientes, regresó al banco de suplentes el pasado domingo tras tres fechas sin ser convocado, aunque no sumó minutos en cancha. El mediocampista zurdo había solicitado su salida del club para continuar su carrera en el exterior, pero la dirigencia rechazó la única oferta formal recibida, proveniente del Olympiakos de Grecia. Durante el proceso de negociación, Russo decidió apartarlo de las convocatorias. Zenón había sido titular en las primeras tres jornadas del Torneo Clausura ante Argentinos Juniors, Unión y Huracán, pero luego perdió su lugar y solo integró el banco ante Racing e Independiente Rivadavia de Mendoza, en el partido que puso fin a una racha negativa de 12 encuentros sin triunfos. Posteriormente, quedó fuera de las listas frente a Banfield, Aldosivi y Rosario Central. El último fin de semana recibió una nueva oportunidad y, ante la ausencia de Palacios, podría volver a tener minutos en Florencio Varela, aunque no desde el inicio.

En la puja por el puesto vacante, Williams Alarcón y Alan Velasco aparecen como las principales alternativas para ingresar desde el banco, ya que suelen ser los primeros relevos elegidos por el cuerpo técnico cuando se producen modificaciones en el mediocampo.

Boca Juniors ocupa el cuarto puesto en la Zona A del Torneo Clausura con 14 puntos y está a dos del líder, Unión de Santa Fe. Restan siete jornadas para terminar la fase regular y los ocho primeros de cada grupo se clasificarán para los octavos de final.