Detuvieron al padre del niño que llevó cocaína a un jardín de infantes en Córdoba

Un agente de seguridad con equipo táctico saca al detenido cubierto de una vivienda en Córdoba, en el marco de un operativo policial (Ministerio Público Córdoba)

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Luego de la conmoción generada en un jardín de infantes de Córdoba cuando descubrieron que un niño tenía en su poder 71 envoltorios de cocaína, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó un allanamiento este miércoles y detuvieron al padre del menor.

El operativo se desplegó en se realizó en una vivienda de la Manzana 34 del barrio Ampliación Cabildo. El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por presunta comercialización de drogas a pequeña escala. Personal policial ingresó al domicilio señalado y halló varias dosis de marihuana junto a elementos de interés para la causa. La operación fue supervisada por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que dispuso la remisión de todo el material incautado.

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Durante el allanamiento y según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, los agentes detuvieron a un sujeto de 22 años, quien, según fuentes oficiales, sería el padre del niño que ayer llevó 71 dosis de cocaína al Centro de Cuidado Infantil del mismo barrio. El menor llegó acompañado de su madre, quien fue arrestada cuando se acercó a retirar a su hijo.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno ordenó la remisión de los elementos incautados y el traslado del aprehendido a sede judicial. Al hombre se le imputa el delito de tenencia con fines de comercialización agravada, figura que contempla penas más severas cuando se comprueba el involucramiento de menores de edad.

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En el marco del proceso, los investigadores procuran reunir pruebas adicionales para determinar si existió una red de distribución más amplia o si la actividad ilícita se limitaba al entorno familiar y barrial. La intervención de la fuerza policial y la justicia busca prevenir la reiteración de hechos similares y proteger a la niñez de situaciones de vulnerabilidad asociadas al narcotráfico.

El caso continúa bajo investigación, con la expectativa de nuevos avances en las próximas semanas.

Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico intervino en el procedimiento tras el hallazgo de la sustancia

El hecho

Todo comenzó cuando una mujer llevó a sus dos hijos pequeños al centro de cuidado y los dejó allí bajo el resguardo de los responsables del lugar. Su hijo menor entró en la Sala Naranja, mientras que su hija mayor, de tres años, permaneció en la Sala Verde. Una de las maestras notó que el niño más chico tenía en sus manos un monedero de color rosa.

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La docente tomó el objeto para revisar qué contenía y encontró en su interior una serie de envoltorios transparentes con una sustancia blanca. A partir de esto, el personal del establecimiento activó el resguardo del objeto y dio aviso a las autoridades. El jardín se comunicó de inmediato con el servicio de emergencias 911 y también notificó a la Secretaría de Salud y Desarrollo ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes. Minutos más tarde, la mujer volvió al establecimiento para reclamar el objeto que había perdido.

Durante ese intercambio la mujer exigió que le devolvieran el monedero y habría dicho que se trataba de algo “con lo que sustentaba a sus hijos menores”. En ese momento, las docentes se negaron a entregarle el objeto y aguardaron la llegada de los agentes.

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Poco después, la mujer se retiró del sitio junto con el nene de dos años. Más tarde, volvió acompañada por su madre, abuela de los chicos, para retirar a la niña de tres años que permanecía en otra sala. Para entonces, el personal policial ya se encontraba en el centro infantil.

La verificación de la sustancia quedó a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que realizó pruebas de campo sobre los paquetes secuestrados. El resultado confirmó que se trataba de cocaína y tras el conteo oficial, se hallaron 71 envoltorios.

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Con esta información, intervino la Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico, que ordenó el secuestro formal de la droga y del monedero. La causa quedó encuadrada en presuntas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. La madre fue aprehendida y trasladada a sede judicial, donde quedó a disposición de las autoridades encargadas de la investigación.

Tras el procedimiento, tanto el pequeño de dos años como su hermana de tres quedaron al cuidado de su abuela.