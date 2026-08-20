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Agilizan atención integral de pacientes en la Clínica del Nódulo Pulmonar en Panamá

Permite que las personas con hallazgos anómalos en estudios torácicos sean remitidos rápidamente para una evaluación especializada

Hombre barbudo fumando un cigarrillo, con humo flotando alrededor, y en primer plano, unos pulmones con signos de daño y la tráquea.
Un hombre fuma un cigarrillo mientras la imagen sobrepone unos pulmones dañados, ilustrando el impacto directo y grave del tabaquismo en la salud respiratoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Clínica del Nódulo Pulmonar en la Ciudad de la Salud ha transformado la manera en que se aborda la detección y tratamiento de lesiones pulmonares y sospechas de cáncer de pulmón en Panamá.

El centro ofrece una ruta de atención que integra desde el diagnóstico inicial hasta el tratamiento especializado, agilizando cada fase del proceso.

Las autoridades de Salud indicaron que el modelo implementado permite que los pacientes con hallazgos anómalos en estudios torácicos sean remitidos rápidamente para una evaluación especializada.

Según los resultados obtenidos, el equipo médico dispone de diversas herramientas diagnósticas para precisar la naturaleza de la lesión y determinar el mejor abordaje.

En la práctica, se indicó que esto significa que los pacientes que antes tenían que esperar varios meses para recibir una respuesta, ahora pueden completar todo el proceso en cuestión de semanas. Este avance ha sido posible gracias al trabajo conjunto de diferentes especialidades médicas que acompañan al paciente desde la primera sospecha hasta la resolución del caso.

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El equipo médico dispone de diversas herramientas diagnósticas para precisar la naturaleza de la lesión y determinar el mejor abordaje. (CSS)
El equipo médico dispone de diversas herramientas diagnósticas para precisar la naturaleza de la lesión y determinar el mejor abordaje. (CSS)

La clínica utiliza tecnología avanzada, como la cirugía robótica torácica, para intervenir en los casos que lo requieren.

El Dr. Eduardo Hevia, responsable del Servicio de Neumología, explicó que los pacientes sometidos recientemente a cirugía robótica fueron seleccionados tras un proceso riguroso de evaluación en la propia clínica.

Hevia detalló que “cualquier médico puede remitir a un paciente con anomalías en una radiografía de tórax” y que, a partir de ahí, el equipo realiza las pruebas necesarias para confirmar el diagnóstico.

Entre las técnicas disponibles destacan la biopsia guiada por tomografía de haz cónico y el ultrasonido endoscópico, que permiten determinar si el paciente reúne las condiciones para un tratamiento quirúrgico.

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El principal objetivo de esta clínica es mejorar la detección precoz del cáncer de pulmón, aunque también facilita el seguimiento de otros tumores y alteraciones torácicas que exigen atención especializada.

Mujer sentada en un sillón con una cánula nasal, conectada a un tubo de oxígeno y un tanque de oxígeno con manómetro. Fondo con televisor y muebles.
El tórax femenino tiene una superficie menor que el masculino, lo que expone los órganos vitales a una mayor concentración de sustancias nocivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez completado el diagnóstico y confirmada la viabilidad de una cirugía, el equipo de Cirugía Cardiovascular y Torácica define la estrategia más adecuada para cada caso.

El proceso culmina con la coordinación entre los diferentes servicios para llevar a cabo intervenciones precisas y seguras, empleando equipos de alta tecnología.

Hevia subrayó que el objetivo es lograr “una resección lo más anatómica y completa posible” para resolver las lesiones pulmonares.

La reducción del tiempo de espera ha sido uno de los logros más notorios. El Dr. Marcos Fletcher, cirujano cardiovascular y torácico, recordó que el trayecto desde el diagnóstico hasta el tratamiento podía extenderse hasta seis meses, mientras que hoy, gracias a este enfoque integral, se ha acortado a unas seis semanas.

Este nuevo esquema busca seguir optimizándose para que los pacientes con enfermedades graves reciban atención cada vez más rápida y eficaz, fortaleciendo la respuesta sanitaria ante patologías torácicas complejas.

Ilustración de un joven vapeando con un cigarrillo electrónico, humo de calavera y pulmones. Infografía que detalla daños respiratorios, cardiovasculares y neurológicos.
Un joven consume un cigarrillo electrónico mientras el humo forma una calavera y pulmones dañados que representan los peligros del vapeo para la salud, según Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de pulmón y las enfermedades pulmonares crónicas e infecciosas representan hoy uno de los núcleos más importantes de la carga de enfermedad en Panamá, en un contexto donde confluyen el tabaquismo, la urbanización acelerada, las desigualdades territoriales y la transición epidemiológica hacia patologías crónicas y oncológicas.

Panamá se encuentra en un punto intermedio de la transición epidemiológica latinoamericana: ha logrado avances en el control de enfermedades transmisibles clásicas, pero mantiene aún una carga importante de patologías infecciosas como la tuberculosis, al tiempo que crecen las enfermedades crónicas y el cáncer.

El perfil de Panamá, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que, en el caso de las mujeres, las tasas de incidencia de cáncer se sitúan en 12,1 por 100.000 para cáncer de mama, 5,2 por 100.000 para cáncer de pulmón y 6,8 por 100.000 para cáncer de cuello uterino, reflejando la presencia significativa de cáncer pulmonar también en población femenina.

En varones, informes del sistema de salud panameño resaltan que el cáncer de próstata y el de pulmón figuran entre las neoplasias más frecuentes, con el cáncer pulmonar ubicado como una de las principales causas de muerte por cáncer en hombres.

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