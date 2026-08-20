Guillermo Andino cantó en Es mi sueño y el Puma Rodríguez se rindió a sus pies: “Para mí eres cantante”

El periodista (Video: Es mi sueño/ Eltrece)

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El debut de Guillermo Andino en Es mi sueño (Eltrece) estuvo marcado por la emoción y por una devolución elogiosa del jurado. Luego de que Leticia Brédice fue la primera famosa en abrir la noche, en la primera presentación del periodista junto a Gisela Lepio interpretó “Fly to the moon”, sorprendió al jurado con su talento vocal y cerró la noche con cuatro luces verdes.

Antes de cantar, el periodista se emocionó al recordar sus inicios en el canal, evocó una entrevista que le hizo al José Luis “Puma” Rodríguez en 1992 en Venezuela, el artista que debuta esta temporada. Al final de la noche, recibió elogios de Abel Pintos, Jimena Barón, Joaquín Levinton y del Puma.

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Guillermo Andino se conmovió al volver a Eltrece, canal que lo vio nacer en su profesión (Es mi sueño, Eltrece)

Andino llegó al escenario conmovido y lo dijo desde el arranque: “Me emocioné como me vuelvo a emocionar cada vez que hablan de la noticia de mi carrera, porque yo empecé en este canal y tenían las imágenes de cuarenta años atrás”.

El cantante de Turf lo recibió con entusiasmo antes de la actuación. “Qué lindo. Me entusiasma la idea de escucharte cantar”. Luego, ante la pregunta sobre su vínculo con la música, Andino mantuvo el tono distendido: “Me gusta cantar. De chico aprendí a tocar la guitarra en el colegio, eh, pero simplemente como, como un hobby. Pero no es lo mío, pero soy un periodista que viene acá por lo menos a no desafinar”.

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Guido Kaczka junto a Guillermo Andino en el debut de la segunda temporada de Es mi sueño

Andino recordó además su vínculo previo con el Puma Rodríguez. “Lo veo al Puma porque allá por el año 92 le fui a hacer una nota a Venezuela”, contó. Después precisó el lugar de aquel encuentro. “Estuve en tu casa, en el Alto Hatillo”, recordó.

El periodista se presentó en el ciclo de Guido Kaczka con uno de los clásico de "La Voz" (Video: Es mi sueño/ Eltrece)

Cuando llegó el momento de la presentación, el exconductor de América Noticias y Gisela Lepio brillaron con su versión de “Fly to the moon”, éxito inoxidable del cancionero estadounidense que entre sus voces más famosas tiene a Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Cole y Tony Bennett. El jurado fue unánime.

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“Qué lindo lo que hicieron. Divino lo que hicieron. Me gustaron mucho juntos”, dijo Jimena Barón. “Arrancaste vos la canción, Guillermo, que me gustó porque eso también vale. Es más fácil entrar cuando ya empezó tu compañera”, destacó. Barón amplió después su devolución sobre la interpretación de la pareja. “Me parece que se generó algo lindo, mágico, que las voces de alguna manera tenían que ver, que fueron generosos entre ustedes, que se sabían y se supieron acompañar”.

También señaló un aspecto a corregir en escena. “Por ahí un poquito más de contacto con esta diosa que tenés al lado. Estabas como muy de frente y recién al final la miraste”. La jurado cerró su balance con una valoración positiva. “La verdad, chicos, felicitaciones. Una gran noche”.

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Guido Kaczka dio paso a una de las devoluciones más enfáticas de la noche. El primero en tomar la palabra fue El Puma Rodríguez, que comenzó con un elogio a Lepio: “Gisela es una cantante extraordinaria, no hay que agregar absolutamente nada”. Luego fue directo con Andino. “Mira, Guillermo, si te quito todo lo que tú has hecho, para mí tú eres un cantante”. El artista sostuvo esa definición con otra explicación. “Un tipo que afina, que tiene ritmo, oído tonal, oído rítmico y se desenvuelve así como tú lo hiciste. Para mí es válido”. Y completó su mirada con una idea sobre el canto popular. “El canto popular, hermano, es eso. El canto popular es eso, es una expresión del alma, nada más”.

El jurado le dio luz verde a la presentación del exconductor de América Noticias

Levinton se sumó después con una comparación que mezcló sorpresa y humor. “Cuando empezaste a cantar te transformaste en Frank Sinatra”, lo elogió a Andino. El músico llevó esa imagen al terreno televisivo con otra frase. “Yo que te vi toda la vida presentando noticias, era como ver a Frank Sinatra diciendo: ‘Un jubilado se escapó en una moto por la Panamericana’”.

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"Para mí tú eres un cantante. Un tipo que afina, que tiene ritmo, oído tonal, oído rítmico y se desenvuelve así como tú lo hiciste", elogió El Puma Rodríguez a Guillermo Andino

La presentación terminó con el respaldo pleno del jurado y del estudio. Kaczka despidió a Andino y a Lepio con agradecimientos, y la pareja avanzó al palco con cuatro luces verdes.