Miguel Ángel Russo se realiza estudios tras ser diagnosticado con una infección urinaria

Miguel Russo se realiza chequeos por una infección urinaria

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, se realiza estudios en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires luego de un chequeo de rutina en el que se le diagnosticó una infección urinaria, según confirmaron desde el club a Infobae. El experimentado DT estuvo en el banco de suplentes del equipo el domingo pasado en el partido ante Aldosivi en Mar del Plata.

En su última conferencia de prensa, posterior al 2-0 a favor ante Aldosivi, Russo declaró: “No pensé todavía en Central, aunque no lo crean. El próximo fin de semana no hay fútbol, entonces estamos en otra situación. Tenemos que manejar bien la semana con todo lo que viene”. Como habrá parate por Fecha FIFA, el próximo encuentro de Boca será recién el domingo 14 de septiembre en Rosario ante Central (17:30), club con el que también está identificado.

Según indicaron en el canal TyC Sports, el DT de 69 años se había sometido a estudios la semana pasada para descartar problemas, pero al notarlo “visiblemente cansado” en los últimos días optaron por repetir los análisis que lleva a cabo durante este martes para clarificar su situación médica actual.

Desde la institución de la Ribera y el círculo íntimo de Miguel fueron siempre muy herméticos respecto a su estado de salud. Hay que recordar que tomó las riendas del plantel profesional azul y oro a mediados de año, justo antes de afrontar el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Russo afrontó una batalla contra el cáncer de próstata que comenzó en 2017, mientras dirigía al equipo colombiano Millonarios. A pesar de iniciar un tratamiento, decidió no alejarse de sus obligaciones como DT y llevó al equipo a ganar el Torneo Finalización en 2017, convirtiéndose en una figura de inspiración y resistencia.

Miguel Russo en la previa a uno de los partidos de Boca en el Mundial de Clubes (REUTERS/Marco Bello)

“Como que nunca me entró en la cabeza, no el valor de la enfermedad, sino la dimensión de todo eso. Yo la dejé de lado. Tuve gente que me ayudó mucho, como Mónica, mi mujer; y los colombianos me ayudaron muchísimo también. Yo digo que en todo lo que sea la enfermedad, no es que sea ignorante, pero no la valoro de la forma en la que muchos la valoran”, fue la declaración que hizo en una entrevista con Infobae en noviembre del año pasado, luego de asumir en San Lorenzo.

Si bien se mencionó que estuvo inactivo en algunos entrenamientos con el plantel profesional, algo que había ocurrido durante su último mandato en el Ciclón, el entrenador de 69 años no faltó al banco de suplentes a ninguno de los compromisos que tuvo el primer equipo de Boca en lo que va de su tercer ciclo (Mundial de Clubes, Copa Argentina y Torneo Clausura). Lleva 11 cotejos dirigidos, con las últimas tres victorias en fila que levantaron la moral de su conjunto y acomodaron al Xeneize en su Zona y la Tabla Anual.

Russo lleva once partidos dirigidos en Boca

Hace algunas semanas, su hijo Ignacio, delantero de Tigre, se había referido a algunos trascendidos y rumores periodísticos que afirmaban una desmejora en la salud de Miguel: “Se hablan cosas porque él tampoco dice nada. No tiene por qué hacerlo, y está bien. Tiene que seguir e intentar ganar el próximo partido para calmar un poco todo”, mencionó Nacho en diálogo con DSports Radio. A las pocas horas, Miguel también habló en los medios y cruzó a quienes lo habían consultado a su hijo: “Déjenlo tranquilo. No busquen cosas donde no las hay ni las va a haber”.

El calendario de Boca indica que después del partido ante el Canalla, con Ángel Di María como presencia estelar, recibirá por la Fecha 9 del Clausura a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera el domingo 21 de septiembre (a partir de las 21:15). Mientras tanto, el sábado 27/9 visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela (desde las 19).