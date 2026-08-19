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El protagonista de ‘Un sueño posible’, Quinton Aaron, revela cómo es su lucha por volver a caminar

El actor sufrió un derrame medular en enero y actualmente se encuentra en rehabilitación

Quinton Aaron revela cómo avanza su recuperación tras quedar paralizado. (Captura de video. Instagram)
Quinton Aaron revela cómo avanza su recuperación tras quedar paralizado. (Captura de video. Instagram)
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En una entrevista publicada por Us Weekly, Quinton Aaron, conocido por interpretar a Michael Oher en la película Un sueño posible, habló sobre su recuperación después de sufrir un derrame medular que le provocó parálisis de la cintura para abajo.

El actor, de 42 años, explicó que continúa con su rehabilitación y aseguró que espera volver a caminar.

“Ha sido un camino largo, pero me siento bien. Estoy recuperando la voz, lo cual es genial. Antes no sonaba como yo mismo. Mi mano derecha ha estado entumecida y con hormigueo todo el tiempo. Algunos días la siento débil y rígida”, dijo.

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Aaron relató que el episodio ocurrió en enero de este año. Según explicó, una noche se acostó después de experimentar un fuerte dolor de espalda y, al despertar, había perdido la movilidad y la sensibilidad en las piernas.

El actor fue trasladado a un hospital, donde posteriormente entró en coma y sufrió un paro cardíaco. Quinton Aaron contó que tuvo que ser reanimado en más de una ocasión y señaló que, durante uno de los episodios en los que perdió los signos vitales, tuvo una experiencia que describió como haber visto a Jesús.

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Quinton Aaron aseguró haber visto a Jesús mientras intentaban reanimarlo en el hospital. (Instagram)
Quinton Aaron aseguró haber visto a Jesús mientras intentaban reanimarlo en el hospital. (Instagram)

Actualmente, el artista se encuentra en un centro de rehabilitación, donde participa en terapias destinadas a recuperar fuerza y movilidad. Según explicó, realiza ejercicios de fortalecimiento para mejorar la capacidad de sostener su peso con los brazos, la parte superior del cuerpo y el abdomen.

El actor también señaló que conserva cierta sensibilidad en las piernas y que puede sentir cuando alguien lo toca desde las piernas hasta el abdomen, aunque todavía no puede percibir el dolor de la misma manera.

Durante su recuperación, Quinton Aaron identificó un movimiento involuntario en una de sus piernas que interpretó como una señal de avance.

“Una noche estaba acostada viendo una película, me sobresalté por algo en la televisión y mi pierna se movió. Le envié un video a mi representante y se echó a llorar. Le dije: ‘Te lo dije, voy a volver a caminar’”, relató.

Aaron afirmó que los médicos le explicaron que la presencia de movimiento en algunas articulaciones y la capacidad de sentir determinadas zonas pueden representar posibilidades de recuperación.

Quinton Aaron contó que ha tenido señales de recuperación a lo largo del tiempo. (Instagram)
Quinton Aaron contó que ha tenido señales de recuperación a lo largo del tiempo. (Instagram)

El intérprete mantiene como objetivo volver a caminar y también ha expresado su intención de recuperar actividades físicas que realizaba anteriormente.

De acuerdo con el famoso, el problema de salud estuvo relacionado con una infección que se habría extendido por el torrente sanguíneo hasta la médula espinal y los pulmones, provocando el derrame.

El actor también se refirió a su fe como parte de su proceso de recuperación. Según declaró, considera que haber sobrevivido representa una segunda oportunidad y mantiene la expectativa de volver a realizar actividades como correr y nadar.

Antes de este episodio, Aaron había enfrentado otros problemas de salud. En 2021 fue diagnosticado con diabetes y en 2023 reveló que anteriormente había recibido un diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva. En 2019 también padeció una infección respiratoria.

Quinton Aaron ha tenido diversos problemas de salud a lo largo de los años. (Instagram)
Quinton Aaron ha tenido diversos problemas de salud a lo largo de los años. (Instagram)

En octubre del año pasado, el actor informó que había perdido alrededor de 200 libras, al pasar de 575 a 375 libras. Durante ese proceso recurrió inicialmente a un medicamento para perder peso, pero aseguró que tuvo que suspenderlo después de presentar una reacción alérgica y posteriormente optó por el ayuno intermitente.

Aaron también mantiene planes profesionales para el futuro. Ha anunciado su intención de regresar a la industria cinematográfica, además de trabajar en un libro titulado “The Blind Side Of Love” y preparar un podcast.

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