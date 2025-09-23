Deportes

Miguel Ángel Russo dirigió el entrenamiento de Boca Juniors tras superar un cuadro de deshidratación

El director técnico de 69 años estuvo en el Boca Predio comandando la práctica de fútbol de cara al duelo del sábado ante Defensa y Justicia

Guardar
Miguel Ángel Russo estuvo presente
Miguel Ángel Russo estuvo presente en el entrenamiento vespertino de Boca Juniors tras su inconveniente de salud

Luego de un lunes de estudios médicos, tras los cuales quedó bajo observación por un cuadro de deshidratación, Miguel Ángel Russo retomó su actividad profesional como entrenador de Boca Juniors y dirigió la práctica vespertina que se realizó en el predio que posee el club en Ezeiza. El plantel xeneize trabajó bajo las órdenes del técnico de 69 años, quien comenzó a preparar el duelo del próximo sábado en Florencio Varela ante Defensa y Justicia por la décima fecha del Torneo Clausura.

En la mañana de hoy, Russo se sometió a nuevos estudios y, luego de los resultados favorables, se presentó el predio de Boca en Ezeiza. Además de la deshidratación, los exámenes médicos revelaron valores elevados de bilirrubina, que ya fueron corregidos. Un médico del club visitó al ex entrenador de Rosario Central y San Lorenzo en su casa para valorar si convenía que asistiera a la próxima sesión de entrenamiento, por lo que la decisión final sobre su participación en la práctica del Xeneize fue resuelta por dichos profesionales de la salud y el propio director técnico.

En las últimas horas, el entrenador tuvo que ser atendido por un cuadro de deshidratación durante un control de rutina al que asistió durante la mañana de este lunes. Infobae pudo confirmar que permaneció en la clínica Fleni, recinto donde ya había estado bajo observación por una infección urinaria hace un par de semanas.

Según indicaron en ESPN, los médicos le solicitaron al DT del Xeneize que se mantuviera internado para seguir la evolución del cuadro y una vez corregido el mismo, recibió el alta médica. Russo estuvo presente en el banco de suplentes durante el 2-2 entre su equipo y Central Córdoba de Santiago del Estero y también participó de la conferencia de prensa en la que dialogó con los medios presentes en Brandsen 805.

Miguel Ángel Russo en el
Miguel Ángel Russo en el partido ante Central Córdoba de Santiago de Estero (Fotobaires)

Hace dos semanas, la salud del técnico que lideró a Boca al título en la Copa Libertadores en 2007 mantuvo en vilo al entorno del club. Tras tres días de internación en la clínica Fleni de la Ciudad de Buenos Aires, el ex jugador de 69 años recibió el alta médica tras superar una infección urinaria que requirió atención especializada. Según información obtenida por Infobae, los médicos responsables de su tratamiento consideraron que la evolución clínica permitía su egreso, aunque la directiva del club estableció que el técnico solo retomará sus funciones cuando se encuentre completamente restablecido.

La detección de la infección se produjo el martes 2 de septiembre, cuando Russo acudió a la clínica para realizarse chequeos de rutina. En ese momento, los especialistas identificaron la presencia de una bacteria resistente, lo que descartó la posibilidad de un tratamiento ambulatorio y motivó su internación inmediata. Aunque en principio se preveía una estadía de 24 horas, los controles clínicos realizados ese mismo día revelaron una complicación que obligó a administrar medicación por vía intravenosa, extendiendo su permanencia en el sanatorio hasta el viernes.

Durante su internación, el entrenador recibió antibióticos e hidratación intravenosa. Su hijo, Ignacio Russo, delantero de Tigre, lo visitó en la clínica, y de acuerdo con su entorno, el técnico mantuvo un ánimo positivo y reiteró su deseo de regresar a casa para reincorporarse a sus tareas. La reserva habitual tanto de su círculo íntimo como de la dirigencia de Boca Juniors no impidió que diversas figuras del fútbol argentino manifestaran su apoyo y afecto.

Con Miguel Russo nuevamente con el alta médica, Boca comenzó a preparar la semana de cara a un duelo importante en el Torneo Clausura ante Defensa y Justicia. El Xeneize, que dejó dos puntos en el camino tras la igualdad en La Bombonera ante el Ferroviario, quedó cuarto en la Zona A con 14 unidades y aún sigue en puestos de clasificación a la Copa Libertadores de 2026.

Temas Relacionados

Boca JuniorsMiguel Ángel RussoTorneo Clausuradeportes-argentina

Últimas Noticias

El llamativo pedido del DT del Palmeiras a sus hinchas tras elogiar el ambiente “intimidante” de la ida ante River en el Monumental

Abel Ferreira destacó el fervor de los fanáticos del Millonario en el primer encuentro de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Las imágenes

El llamativo pedido del DT

Racing y Vélez definen al primer semifinalista de la Copa Libertadores en Avellaneda

El equipo de Gustavo Costas llega con la ventaja del 1-0 en Liniers contra el conjunto de los Barros Schelotto. Transmiten Disney+ y Fox Sports

Racing y Vélez definen al

“Juntos”: el reconocimiento de Alpine a Colapinto tras un gesto que conmovió a todos en la escudería

El equipo francés le hizo otro guiño al argentino, que cada vez tiene más chances de continuar en la F1 en 2026

“Juntos”: el reconocimiento de Alpine

Con un gol de Mastantuono, Real Madrid venció 4-1 a Levante y se afirma como líder de la Liga de España

El argentino convirtió su primer tanto con el Merengue en el Estadio Ciudad de Valencia y salió reemplazado a los 70 minutos. Kylian Mbappé por duplicado y Vinicius Júnior anotaron los otros tantos de la visita

Con un gol de Mastantuono,

El golazo de Facundo Buonanotte que salvó al Chelsea ante un equipo de la Tercera División en la Copa de la Liga inglesa

El ex jugador de Rosario Central marcó el 2-1 decisivo ante el Lincoln City. Enzo Fernández y Alejandro Garnacho fueron titulares

El golazo de Facundo Buonanotte
ÚLTIMAS NOTICIAS
El titular de la AGN

El titular de la AGN alertó sobre la “inédita situación” por la falta de auditores que no vota el Congreso

El presunto fiscal Gómez de Saravia seguirá bajo investigación en la causa por la que condenaron al ex juez Melazo

La Universidad Nacional de Rosario anunció la incorporación de seis carreras: una estaba suspendida desde 1977

El impacto del fuerte respaldo de Trump: tendencia positiva para los bonos, dólar en baja y riesgo país que cayó otro 6 por ciento

Semana de la Moda de Milán: comienza una edición histórica con tributo a Giorgio Armani y nuevas colecciones

INFOBAE AMÉRICA
Ryan Routh intentó apuñalarse con

Ryan Routh intentó apuñalarse con un bolígrafo tras ser hallado culpable de planear el asesinato de Trump en 2024

Un nuevo barco fue atacado frente a la costa de Yemen

Brote de Ébola en el Congo: con casi 60 casos y 25 muertos, la OMS intensifica acciones por la alta letalidad en la zona

Zelensky celebró el “gran cambio” en la postura de Trump al reconocer una posible victoria de Ucrania sobre Rusia

“Ganamos una batalla, pero no la guerra”: El presidente Chaves celebró el fracaso legislativo que buscaba levantarle la inmunidad

TELESHOW
Zaira Nara sorprendió al revelar

Zaira Nara sorprendió al revelar cuál es su segundo nombre, que la vincula a la China Suárez

Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “El momento más lindo y especial de nuestras vidas”

Luz Tito, finalista de Gran Hermano, donó la casa que ganó para que sea un refugio para mujeres que sufren violencia

Mauro Icardi volvería al país en octubre: la posible entrevista que coincidiría con el estreno de Wanda Nara

Karina Jelinek se sinceró sobre su pelea y reconciliación con Flor Parise: “Estaba cansada”