Miguel Ángel Russo dirigió el entrenamiento de Boca Juniors tras superar un cuadro de deshidratación

Miguel Ángel Russo estuvo presente en el entrenamiento vespertino de Boca Juniors tras su inconveniente de salud

Luego de un lunes de estudios médicos, tras los cuales quedó bajo observación por un cuadro de deshidratación, Miguel Ángel Russo retomó su actividad profesional como entrenador de Boca Juniors y dirigió la práctica vespertina que se realizó en el predio que posee el club en Ezeiza. El plantel xeneize trabajó bajo las órdenes del técnico de 69 años, quien comenzó a preparar el duelo del próximo sábado en Florencio Varela ante Defensa y Justicia por la décima fecha del Torneo Clausura.

En la mañana de hoy, Russo se sometió a nuevos estudios y, luego de los resultados favorables, se presentó el predio de Boca en Ezeiza. Además de la deshidratación, los exámenes médicos revelaron valores elevados de bilirrubina, que ya fueron corregidos. Un médico del club visitó al ex entrenador de Rosario Central y San Lorenzo en su casa para valorar si convenía que asistiera a la próxima sesión de entrenamiento, por lo que la decisión final sobre su participación en la práctica del Xeneize fue resuelta por dichos profesionales de la salud y el propio director técnico.

En las últimas horas, el entrenador tuvo que ser atendido por un cuadro de deshidratación durante un control de rutina al que asistió durante la mañana de este lunes. Infobae pudo confirmar que permaneció en la clínica Fleni, recinto donde ya había estado bajo observación por una infección urinaria hace un par de semanas.

Según indicaron en ESPN, los médicos le solicitaron al DT del Xeneize que se mantuviera internado para seguir la evolución del cuadro y una vez corregido el mismo, recibió el alta médica. Russo estuvo presente en el banco de suplentes durante el 2-2 entre su equipo y Central Córdoba de Santiago del Estero y también participó de la conferencia de prensa en la que dialogó con los medios presentes en Brandsen 805.

Miguel Ángel Russo en el partido ante Central Córdoba de Santiago de Estero (Fotobaires)

Hace dos semanas, la salud del técnico que lideró a Boca al título en la Copa Libertadores en 2007 mantuvo en vilo al entorno del club. Tras tres días de internación en la clínica Fleni de la Ciudad de Buenos Aires, el ex jugador de 69 años recibió el alta médica tras superar una infección urinaria que requirió atención especializada. Según información obtenida por Infobae, los médicos responsables de su tratamiento consideraron que la evolución clínica permitía su egreso, aunque la directiva del club estableció que el técnico solo retomará sus funciones cuando se encuentre completamente restablecido.

La detección de la infección se produjo el martes 2 de septiembre, cuando Russo acudió a la clínica para realizarse chequeos de rutina. En ese momento, los especialistas identificaron la presencia de una bacteria resistente, lo que descartó la posibilidad de un tratamiento ambulatorio y motivó su internación inmediata. Aunque en principio se preveía una estadía de 24 horas, los controles clínicos realizados ese mismo día revelaron una complicación que obligó a administrar medicación por vía intravenosa, extendiendo su permanencia en el sanatorio hasta el viernes.

Durante su internación, el entrenador recibió antibióticos e hidratación intravenosa. Su hijo, Ignacio Russo, delantero de Tigre, lo visitó en la clínica, y de acuerdo con su entorno, el técnico mantuvo un ánimo positivo y reiteró su deseo de regresar a casa para reincorporarse a sus tareas. La reserva habitual tanto de su círculo íntimo como de la dirigencia de Boca Juniors no impidió que diversas figuras del fútbol argentino manifestaran su apoyo y afecto.

Con Miguel Russo nuevamente con el alta médica, Boca comenzó a preparar la semana de cara a un duelo importante en el Torneo Clausura ante Defensa y Justicia. El Xeneize, que dejó dos puntos en el camino tras la igualdad en La Bombonera ante el Ferroviario, quedó cuarto en la Zona A con 14 unidades y aún sigue en puestos de clasificación a la Copa Libertadores de 2026.