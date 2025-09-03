La Fórmula 1 destacó la actuación de Franco Colapinto y armó un video con “todos los sobrepasos” en el Gran Premio de Países Bajos

La Fórmula 1 compartió los sobrepasos de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos

El fin de semana del Gran Premio de Países Bajos arrancó con un panorama difícil para Franco Colapinto por la inesperada crítica de Flavio Briatore, pero eso pareció alimentar la llama interior del argentino que protagonizó su mejor fin de semana en Alpine con un 11° lugar que pudo haber sido el décimo si la estrategia de la escudería lo hubiese favorecido en el cierre de la carrera.

Con elogios del propio Briatore, y de los medios europeos que en el último tiempo se encargaron de advertir sobre su posible salida de la butaca para 2026, el corredor de 22 años ahora sumó un guiño extra de la Fórmula 1 que difundió en sus redes oficiales un compilado con “todos los sobrepasos del argentino en el Gran Premio de los Países Bajos”.

El posteo, que rompió la línea de los 122 mil me gusta, tuvo el comentario de su manager Jamie Campbell-Walter, quien firmó unos emojis de fuego. También replicó en sus propias redes los videos: “¡Fantástico adelantamiento!“, escribió en el primero. ”¡Y otro más! Ambos perfectamente ejecutados", sumó en el segundo video.

Su representante ya lo había salido a respaldar tras el rendimiento que mostró en Países Bajos: “¡Qué carrera! ¡Bien hecho, hombre! Condujiste bien todo el fin de semana. Tu comportamiento después de la carrera merece un gran aplauso. Nunca es fácil con tanta adrenalina, tener un micrófono adelante y que hayas respondido a la perfección. Cada vez estamos más cerca, te merecías un punto hoy. Mantén la cabeza en alto porque, sin importar lo que digan los demás, estás entregando todo. Nueve carreras después, estamos igualando a Pierre (Gasly) y pisándole los talones, al mismo tiempo que trabajamos muy bien juntos para impulsar el equipo hacia adelante”.

El posteo de la Fórmula 1

El primer video mostró cómo logra adelantar a su compañero Pierre Gasly en la recta principal de Zandvoort de la vuelta 5, aunque pocos giros más tarde debió cederle la posición al francés por orden del equipo. “Está a un segundo atrás. ¿Qué quieres decir?“, planteó el argentino en esa etapa de la competencia. Franco había adelantado también al brasileño Gabriel Bortoleto en la largada, quien mostró problemas y quedó relegado inicialmente.

La F1 también difundió la filmación del momento que Colapinto logra imponer su A525 por delante del Sauber del propio Bortoleto en el mismo sector donde Andrea Kimi Antonelli protagonizó un duro choque con su Mercedes contra Charles Leclerc y lo sacó de la carrera.

Finalmente, en la persecución por atrapar a Esteban Ocon que tuvo en el medio el polémico capítulo con su compañero Gasly, imitó el sobrepaso anterior pero esta vez su víctima fue Nico Hülkenberg, también de Sauber. Colapinto completó esa carrera poniéndose por delante del francés de Alpine tras la esperada orden del equipo, recortó la distancia con Ocon, pero ya no tuvo margen para pelear por la 10ª colocación.

“Una carrera larga, complicada. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlos sumado. No había que esforzarse mucho. Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo”, expuso tras el evento el joven de 22 años en la rueda de prensa.

* El sobrepaso a Pierre Gasly en el final de la carrera

Antes del Gran Premio de Italia, que tendrá a Paul Aron en la butaca de Colapinto durante la práctica libre 1 para cumplir con la reglamentación FIA, el argentino volvió a expresarse sobre lo sucedido: “Ha sido estupendo conseguir mi mejor resultado de la temporada con un undécimo puesto para el equipo en Zandvoort. Han pasado muchas cosas durante la carrera que nos han permitido luchar por los puntos, así que hay que felicitar a todos por cómo hemos gestionado las diferentes situaciones. Estar tan cerca de puntuar y no conseguirlo ha sido, por un lado, muy satisfactorio, ya que demuestra nuestro progreso, pero también un poco decepcionante, porque al final ha estado muy reñido. Aprendimos mucho durante el fin de semana, lo que nos servirá de cara al final de las rondas europeas y a la recta final de la temporada”.

Hay que recordar que Colapinto largó 16° la carrera del Gran Premio de Países Bajos que tuvo múltiples ingresos del safety car y terminó quedando 12°, aunque por la sanción que sumó Antonelli adelantó al 11° puesto. Ese fue su mejor resultado desde que está en Alpine, algo que destacó el propio Briatore tras las críticas que le había lanzado horas antes: “Franco tuvo una actuación excelente, probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha”.