El filoso mensaje del representante de Colapinto tras la gran carrera del argentino en Países Bajos

El ex piloto y Colapinto, a quien acompaña desde que era apenas un adolescente

El desempeño de Franco Colapinto en el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 dejó en evidencia tanto su capacidad de recuperación en pista como las dificultades internas del equipo Alpine. El piloto argentino, de 22 años, logró avanzar desde la decimosexta posición en la parrilla hasta finalizar undécimo en el circuito de Zandvoort, firmando así su mejor resultado con la escudería francesa y quedando a las puertas de sumar puntos. Y enterró las críticas que había recibido en la previa por parte de Flavio Briatore, hombre fuerte del equipo y quien lo reclutó desde Williams.

La carrera de Colapinto se caracterizó por una serie de maniobras decisivas y una gestión estratégica de los neumáticos. Se destacó ya desde la largada: el bonaerense partió con compuestos blandos, lo que le permitió ganar una posición de inmediato junto a su compañero Pierre Gasly, aprovechando la mala salida de Gabriel Bortoleto (Sauber). Durante la sexta vuelta, Colapinto superó a Gasly en la recta principal, capitalizando la diferencia de compuestos. Sin embargo, diez giros después, el equipo le ordenó devolver la posición al francés, instrucción que el argentino acató. No obstante, hubo más peripecias entre ambos.

Por ejemplo, la tercera neutralización, motivada por el retiro del monoplaza de Norris, llevó a Colapinto a realizar una tercera parada en boxes, esta vez para montar neumáticos blandos. En el reinicio, superó a Hülkenberg, quien circulaba con gomas desgastadas, y volvió a situarse detrás de Gasly. El argentino logró adelantar nuevamente al francés, aunque este demoró en ceder la posición pese a tener un ritmo más lento. Tras la carrera, Colapinto expresó su descontento con la gestión interna del equipo: “Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento. Hoy pude haber sumado un punto simple y no lo hicimos”.

El mensaje del representante en sus redes

En total, Colapinto ganó cuatro posiciones en pista y sumó otra más gracias a la penalización impuesta a Antonelli. Este resultado superó el decimotercer puesto que había alcanzado previamente en Mónaco y Canadá. -Todo indica que Alpine hubiera gestionado mejor la segunda detención y la orden para que Gasly cediera su lugar hubiese llegado antes, el argentino habría tenido posibilidades reales de finalizar entre los diez primeros y sumar un punto para la escudería.

El rendimiento de Colapinto también se reflejó en los tiempos de vuelta. La telemetría mostró que, durante el segundo stint con neumáticos duros, el argentino marcó el mejor tiempo con 1m16s428 en la vuelta 34, mientras que Gasly registró 1m16s520 en la 49.

El contexto de la carrera estuvo marcado por las declaraciones previas del asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, a las que Colapinto respondió con su desempeño en pista, demostrando que podía acercarse a la zona de puntos incluso con un monoplaza considerado el menos competitivo de la parrilla.

Quien no dejó pasar esta prueba de talento del argentino fue Jamie Campbell-Walter, representante del piloto junto a su esposa, María Catarineu. En sus cuentas de X (antes Twitter) e Instagram, publicó un mensaje filoso, que pareció apuntar a Briatore.

“¿Qué carrera! ¡Bien hecho, hombre! Condujiste bien todo el fin de semana. Tu comportamiento después de la carrera merece un gran aplauso. Nunca es fácil con tanta adrenalina, tener un micrófono adelante y que hayas respondido a la perfección. Cada vez estamos más cerca, te merecías un punto hoy“, subrayó el ex piloto.

“Mantén la cabeza en alto porque, sin importar lo que digan los demás, estás entregando todo. Nueve carreras después, estamos igualando a Pierre (Gasly) y pisándole los talones, al mismo tiempo que trabajamos muy bien juntos para impulsar el equipo hacia adelante", concluyó.

“Franco tuvo una actuación excelente, probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha”, dijo Briatore tras el Gran Premio, cambiando reclamos por elogios.

“Ambos pilotos presionaron al máximo, lo dieron todo y demostraron su espíritu de equipo cuando les pedimos que intercambiaran posiciones en la primera curva para alcanzar a sus rivales. Seguiremos intentando en cada carrera maximizar nuestro resultado final con el paquete que tenemos”, cerró el asesor ejecutivo.

La actividad del argentino y de la categoría continuará la próxima semana cuando la Máxima se mudará de los Países Bajos con destino a Italia para lo que será la fecha en el histórico circuito de Monza, en Italia, del 5 al 7 de septiembre.