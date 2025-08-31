Dejó las críticas atrás: los elogios de Flavio Briatore a Colapinto luego del GP de Países Bajos de F1

Briatore destacó la labor de Colapinto (@briatoreflavio)

Luego de la buena labor de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, en el que el piloto argentino quedó cerca de sumar su primer punto con el Alpine, el asesor ejecutivo del equipo francés, Flavio Briatore, se despachó con elogios hacia el corredor bonaerense de 22 años.

“Franco tuvo una actuación excelente, probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha”, dijo Briatore en testimonios publicados en el comunicado de prensa de la escudería francesa.

Franco largó en la 16ª colocación en el Autódromo de Zandvoort. Terminó en el puesto 12º en pista, pero ganó un lugar por la sanción a Kimi Antonelli (Mercedes) por su toque a Charles Leclerc (Ferrari) y posterior choque del monegasco. Fue el mejor resultado de Colapinto con la escuadra gala.

Cabe recordar que el viernes, en la conferencia de prensa, Briatore lanzó una fuerte crítica a Colapinto, que llamó la atención por el momento, lugar, por la labor hecha por el argentino hasta esta fecha, por el medio mecánico con el que cuenta y los errores del equipo.

El italiano reconoció que “esta es una carrera en la que, al analizar la clasificación, sentimos que perdimos la oportunidad de puntuar por varias razones. Al empezar fuera del top 10, asumimos riesgos durante toda la carrera para maximizar nuestras posibilidades”.

En cuanto a Gasly, indicó que “con las herramientas a su disposición, Pierre se enfrentó a un verdadero reto para resistir a los coches con neumáticos nuevos”.

En conclusión, el empresario italiano aseveró que “ambos pilotos presionaron al máximo, lo dieron todo y demostraron su espíritu de equipo cuando les pedimos que intercambiaran posiciones en la primera curva para alcanzar a sus rivales. Seguiremos intentando en cada carrera maximizar nuestro resultado final con el paquete que tenemos”.

Este domingo Franco hizo una gran carrera en la que mantuvo un buen ritmo a bordo del A525 y en circuito en el que nunca había corrido en F1. Había probado con un coche de 2023 en mayo antes de ser anunciado como piloto titular en Alpine.

En cuanto a su ritmo, si bien lo superó en pista dos veces a Gasly, Colapinto también ratificó su andar en los relojes. La telemetría arrojó en el momento en que ambos estuvieron con las gomas duras, Franco se quedó con el mejor tiempo en 1m16s428 (giro 34º), contra 1m16s520 (49ª ronda). Fue en el segundo parcial (stint) de la carrera. El argentino ingresó en la 20ª vuelta a hacer su primera parada y el francés en la 24ª.

La competencia fue ganada por Oscar Piastri (McLaren), quien se alejó en la punta del campeonato ante la deserción de Norris. Max Verstappen (Red Bull) fue segundo. Tercero resultó Isack Hadjar (Racing Bulls), quien consiguió su primer podio en la Máxima.

El campeonato no tendrá descanso y el próximo fin de semana continuará con el Gran Premio de Italia en el legendario Autódromo de Monza, el lugar donde Franco Colapinto debutó en 2024 con Williams en la Fórmula 1.