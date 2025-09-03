Colapinto y Gasly volvieron a hablar tras el Gran Premio de Países Bajos: “Disfruté de las intensas batallas en la pista”

Franco Colapinto y Pierre Gasly mantienen una gran relación fuera de las pistas (@AlpineF1Team)

Franco Colapinto estuvo cerca de sumar su primer punto en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Países Bajos, pero una decisión tardía de Alpine lo relegó al undécimo puesto, su mejor resultado de la temporada, aunque insuficiente para puntuar. El desenlace, marcado por una disputa interna con su compañero Pierre Gasly, puso sobre la mesa un debate sobre el accionar del equipo en las vueltas finales que podrían haber beneficiado al argentino.

De cara al Gran Premio de Italia del próximo fin de semana, Colapinto volvió a referirse a su actuación en Países Bajos con la prensa oficial de Alpine: “Ha sido estupendo conseguir mi mejor resultado de la temporada con un undécimo puesto para el equipo en Zandvoort. Han pasado muchas cosas durante la carrera que nos han permitido luchar por los puntos, así que hay que felicitar a todos por cómo hemos gestionado las diferentes situaciones”.

Más allá de los elogios, también deslizó el sabor agridulce que arrastra: “Estar tan cerca de puntuar y no conseguirlo ha sido, por un lado, muy satisfactorio, ya que demuestra nuestro progreso, pero también un poco decepcionante, porque al final ha estado muy reñido. Aprendimos mucho durante el fin de semana, lo que nos servirá de cara al final de las rondas europeas y a la recta final de la temporada. El año pasado debuté en la Fórmula 1 en Monza, así que estoy deseando volver, esta vez con algo más de experiencia a mis espaldas. A principios de año pasé un tiempo probando con el equipo en Monza y es un circuito que me gusta. Con su alta velocidad y sus largas rectas, es uno de los favoritos de la parrilla y tiene mucha historia”.

El equipo, que tomó la decisión de poner a Paul Aron en la práctica libre 1 en el coche de Colapinto tal cual indica el reglamento, también difundió declaraciones de Gasly: “Hay mucho que aprender de Zandvoort tras un domingo complicado la última vez. Fue una carrera caótica y era posible sumar puntos, pero nuestra apuesta por seguir con los neumáticos duros no dio sus frutos al final". En ese tono, no apuntó directamente a lo ocurrido con su compañero de equipo pero el corredor de 29 años aseguró: “Sin embargo, disfruté de las intensas batallas en la pista y siempre prefiero correr cuando es así. Es un poco frustrante que al final no hayamos obtenido ninguna recompensa”.

Luego de su reflexión, el francés analizó lo que vendrá: “Monza es, obviamente, un lugar muy especial para mí, ya que es donde conseguí mi primera victoria en la Fórmula 1 en 2020. También es un poco como una carrera en casa para mí, ya que vivo en Milán, por lo que puedo dormir en mi propia cama durante el fin de semana, lo que siempre es un lujo, ya que viajamos mucho. El circuito tiene una gran historia y su naturaleza de alta velocidad lo hace realmente especial para conducir. Las largas rectas suelen ofrecer buenas oportunidades de adelantamiento y también tenemos que hacerlo bien en las curvas de baja velocidad, especialmente en la primera chicane. Ya estamos trabajando duro para aprovechar las lecciones aprendidas en Zandvoort y asegurarnos de terminar la temporada europea con un buen resultado para el equipo”.

* La disputa entre Gasly y Colapinto en las últimas vueltas del GP de Países Bajos

La carrera en el circuito de Zandvoort fue escenario de alta tensión para Alpine. Colapinto, de 22 años, se mantuvo en la lucha por los puntos hasta las últimas vueltas, cuando una estrategia arriesgada y la falta de colaboración interna le impidieron alcanzar el décimo lugar. El argentino había ingresado a boxes para montar neumáticos blandos tras la salida del auto de seguridad provocada por el abandono de Lando Norris, lo que le permitió mostrar un ritmo superior al de Gasly, quien rodaba con neumáticos duros muy desgastados. Sin embargo, la orden de equipo para que Gasly cediera su posición llegó demasiado tarde, lo que frustró las posibilidades de Colapinto de atacar a Esteban Ocon (Haas) por el décimo puesto.

La secuencia quedó registrada en la comunicación por radio entre Colapinto y su ingeniero de pista, Stuart Barlow. “¡Ey, díganle (a Gasly) que me deje pasar!”, reclamó el argentino, evidenciando su frustración por la demora en la decisión. Cuando finalmente recibió la autorización, Ocon ya se había distanciado, y la diferencia de ritmo —Colapinto giró dos segundos más rápido que el piloto de Haas en la última vuelta— no fue suficiente para revertir la situación. Tras cruzar la meta, el piloto bonaerense no ocultó su disgusto, tanto en la radio como ante la prensa: “Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento. Hoy pude haber sumado un punto simple y no lo hicimos”.

Colapinto profundizó en su autocrítica y lamentó la oportunidad perdida: “Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlo sumado. No había que esforzarse mucho. Estoy triste, porque podría haber sumado uno o dos puntos hoy. Era bastante simple. Una pena, a enfocarse en la próxima”. El joven piloto, que reemplazó a Jack Doohan en Imola y acumula nueve carreras con Alpine, se mostró especialmente molesto por la gestión del equipo en un momento clave de la competencia.

El francés demoró en cederle la posición y el argentino no pudo sumar puntos

Por su parte, Pierre Gasly adoptó una postura distante ante la situación. El francés, responsable de los 20 puntos que Alpine ha sumado en el campeonato de constructores, respondió con ironía a las preguntas de la prensa internacional. Al ser consultado sobre la estrategia de neumáticos, interrumpió al periodista: “Sí, decidimos quedarnos afuera. Fue un poco arriesgado y desafortunadamente no funcionó”. Más adelante, ante la posibilidad de ver mejoras en el auto para el cierre de la temporada, lanzó con una sonrisa: “Sí, intentaremos ganar el próximo fin de semana”.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, evitó profundizar en el conflicto entre sus pilotos y prefirió centrarse en el rendimiento de Colapinto. El directivo italiano, que al inicio del fin de semana había manifestado su descontento con el desempeño del argentino, reconoció tras la carrera: “Franco tuvo una actuación excelente, probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha”. Briatore había sido claro en sus exigencias desde la llegada de Colapinto: demostrar velocidad, evitar accidentes y sumar puntos.

El equipo francés ocupa el último lugar en el campeonato de constructores, con todos sus puntos aportados por Gasly, mientras que Haas, impulsado por la remontada de Ocon y la penalización a Kimi Antonelli, amplió su ventaja en la tabla.

El entorno del piloto argentino también se pronunció tras la carrera. Jamie Campbell-Walter, representante de Colapinto, destacó el desempeño y la actitud del joven: “¿Qué carrera! ¡Bien hecho, hombre! Condujiste bien todo el fin de semana. Tu comportamiento después de la carrera merece un gran aplauso. Nunca es fácil con tanta adrenalina, tener un micrófono adelante y que hayas respondido a la perfección. Cada vez estamos más cerca, te merecías un punto hoy”.

La próxima cita para Colapinto será en Monza, un circuito especial para el argentino, ya que allí debutó en la Fórmula 1 la temporada pasada. Aunque en esta ocasión no participará en la primera sesión de entrenamientos libres —el rookie Paul Aron ocupará su lugar—, Colapinto se mostró motivado de cara al fin de semana: “Estoy deseando salir a la pista a partir de los entrenamientos libres 2 y que empiece el fin de semana”.