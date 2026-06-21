Brasil está a un paso de desplazar a uno de los principales productos de exportación de la Argentina

“Brasil le pisa los talones a Argentina en exportación de harina de soja”, afirmó la BCR. REUTERS/Amit Dave/Archivo

Brasil avanza de manera sostenida en un segmento estratégico para la cadena global de la soja y reduce una ventaja que durante décadas fue una de las principales fortalezas comerciales de Argentina. Se trata de la harina de soja, producto en el que el país se consolidó como el mayor exportador mundial.

“Brasil le pisa los talones a Argentina en exportación de harina de soja”, aseguró la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Las proyecciones para este primer semestre del año ya ubican las exportaciones brasileñas de harina de soja por encima de 12,3 millones de toneladas, muy cerca de 13,3 millones estimados para Argentina.

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“Este escenario es el resultado directo de la fuerte expansión de crushing de nuestro vecino país, que cerró 2025 con un volumen récord de 58,7 millones de toneladas procesadas, un 22,8% más que en 2021″, señaló la entidad.

El informe explicó que, históricamente, Argentina ha sostenido una posición de liderazgo en el mercado de exportación de harina de soja. Sin embargo, mientras que la molienda local registra un sendero virtualmente estancado, la industria del procesamiento en Brasil mantiene un crecimiento sostenido año tras año.

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Mientras que la molienda local registra un sendero virtualmente estancado, la industria del procesamiento en Brasil mantiene un crecimiento sostenido año tras año (Reuters)

Proyectan que en el acumulado del primer semestre Argentina termine exportando “solo” 8% más que Brasil. Esta brecha se achica significativamente respecto del 86% registrado en 2021 y del 23% observado durante el primer semestre de 2025.

“Uno de los factores que impulsa este fenómeno es la promoción a la industria de biodiesel del país vecino, que ubica a la demanda de aceite de soja en máximos históricos. Como contrapartida, se produce una mayor oferta de harina de soja, lo que lleva a Brasil a niveles de competitividad cada vez mayores. Esto afecta de forma directa el principal producto exportador de Argentina y el principal determinante del precio de la soja en el mercado interno", concluyó la BCR.

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La mayor parte de las exportaciones de harina de soja hacia Europa tuvieron como destino la Unión Europea, donde España, Italia, Países Bajos, Polonia e Irlanda se ubican entre los principales compradores. Fuera del bloque, el Reino Unido también figura como un mercado relevante.

Impulsados por el creciente protagonismo de Asia en el comercio global de harina de soja, los países del Sudeste Asiático ganaron una participación significativa como destinos de las exportaciones argentinas durante la última década. Vietnam e Indonesia se consolidaron como los principales compradores de la región, mientras que Malasia también se destacó entre los mercados más relevantes para este subproducto clave del complejo sojero.

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Impulsados por el creciente protagonismo de Asia en el comercio global de harina de soja, los países del Sudeste Asiático ganaron una participación significativa como destinos de las exportaciones argentinas durante la última década. REUTERS/Martín Cossarini

En conjunto, el Sudeste Asiático ha mantenido una participación relativamente estable, concentrando entre el 25% y el 30% de los embarques argentinos de harina de soja en los últimos diez años. Sin embargo, el dinamismo más reciente de la demanda asiática provino de otras regiones del continente.

En particular, los países de Medio Oriente —entre ellos Arabia Saudita, Irán, Jordania y Emiratos Árabes Unidos— explican buena parte del crecimiento reciente de los despachos hacia Asia. A su vez, Turquía mostró un incremento sostenido en sus compras de harina de soja argentina.

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Por otro lado, el norte de África llegó a representar cerca de una de cada diez toneladas de harina y pellets de soja exportadas por Argentina. No obstante, en la campaña actual la participación de esta región y del continente africano en su conjunto se ubica en el nivel más bajo de los últimos 15 años.

Gran parte de ese espacio fue ocupado por países del continente americano, particularmente por los integrantes de la Alianza del Pacífico. Colombia, Chile, Ecuador y Perú lideraron este crecimiento, consolidándose como destinos cada vez más relevantes para las exportaciones argentinas de harina de soja.

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