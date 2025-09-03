Deportes

Alpine confirmó que Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del GP de Italia de Fórmula 1

El equipo francés anunció que el piloto de Estonia se subirá al A525 por primera vez en una FP1

Guardar
Paul Aron se subirá al
Paul Aron se subirá al A525 de Alpine para la FP1 del GP de Italia (Prensa Alpine)

De cara al Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 a correrse el próximo fin de semana en el circuito de Monza, Alpine anunció que el piloto reserva Paul Aron correrá la primera práctica libre en lugar de Franco Colapinto.

Esta será la primera vez que el oriundo de Estonia, que es piloto reserva de la escudería con origen en Francia, se subirá al monoplaza A525 en una FP1, ya que anteriormente lo hizo en otras dos ocasiones, pero a bordo de un Sauber, gracias a un acuerdo entre ambos equipos.

“El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio, en los Entrenamientos Libres 1. Será la tercera participación de Paul en la FP1 de la temporada y la primera con BWT Alpine Formula One Team. Ha pilotado para el equipo en el simulador durante todo el año, además de participar en el programa TPC (Prueba de Coches Anteriores), las Pruebas de Neumáticos Pirelli y la Prueba de Pilotos Jóvenes de postemporada en Abu Dabi la temporada pasada. Paul pilotará el coche de Franco en esta sesión”, citó el comunicado de Alpine para confirmar que el estonio estará al frente en lo que será la primera actividad del fin de semana en el histórico circuito italiano.

Tras el anunció, Aron remarcó su alegría por lo que será su estreno en una prueba oficial a bordo de un Alpine. “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A525 en mi primer fin de semana de Gran Premio con el equipo en Monza. Conozco a todos muy bien desde que me incorporé a finales del año pasado como piloto de pruebas y reserva, y agradezco la confianza que el equipo me ha brindado para pilotar en los primeros entrenamientos libres del viernes”, dijo el joven de 21 años que corrió durante 2024 en la F2 y el año previo (2023) lo hizo en la Fórmula 3, ambas categorías teloneras de la Máxima.

“Mi objetivo es hacer el mejor trabajo posible para ayudar a configurar el coche durante todo el fin de semana y estar en la mejor posición para tener un fin de semana de carreras competitivo desde el principio. Personalmente, será fantástico aprovechar la experiencia que he adquirido en el simulador y las oportunidades de prueba. Me aseguraré de aprovechar esto para tener una sesión agradable y productiva tanto para mí como para el equipo”, concluyó.

Colapinto le dejará su butaca
Colapinto le dejará su butaca a Paul Aron en los entrenamientos libres 1 del GP de Italia

Es importante recordar que Aron ya había manejado un monoplaza de Fórmula 1 al volante del coche Alpine 2024 en las pruebas de postemporada de Abu Dhabi. Este año, acumuló seis jornadas TCP (Pruebas con Coches Anteriores) y participa de manera activa en el desarrollo del proyecto de los autos de 2025 y 2026 en el simulador del equipo para ayudar el desarrollo de Franco Colapinto y Pierre Gasly, hoy los titulares a bordo del monoplaza A525.

¿Cómo le fue a Aron en sus dos participaciones con Sauber? Durante la primera práctica libre en el trazado de Silverstone (GP de Gran Bretaña) terminó en el puesto 17: su mejor tiempo fue 1:28.142 y giró 25 veces. Acto seguido, en el Gran Premio de Hungría, el Sauber sufrió un problema mecánico y desde la escudería que el año próximo pasará a ser Audio le pidieron que apagara el motor para protegerlo de un incendio. Sólo dio ocho vueltas y acabó en el último puesto de la grilla.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco ColapintoPaul AronAlpineFórmula 1F1F1 hoyPierre GaslyFlavio Briatoredeportes-argentina

Últimas Noticias

Conmoción en Europa por la muerte de Erik Markov: había ganado el Mr Olympia de España hacía cuatro meses

El fallecimiento del culturista, que acababa de obtener su tarjeta profesional en la Federación Internacional de Fisicoculturismo, generó una ola de mensajes de respeto

Conmoción en Europa por la

Los 4 cambios que estudia la Fórmula 1 para revolucionar la categoría: “El público quiere ver a los pilotos luchar por un resultado”

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Máxima, develó las importantes variantes que están sobre la mesa

Los 4 cambios que estudia

Gisela Dulko y Flavia Pennetta: cómo lograron conformar una dupla ganadora, sus mejores anécdotas y la maternidad

La argentina y la italiana, ya retiradas del circuito, conformaron una pareja que fue N°1 en dobles femenino. Un repaso por sus carreras y sus vidas en este mano a mano

Gisela Dulko y Flavia Pennetta:

Entrevista con Mattia Colnaghi, el ítalo-argentino reclutado por Red Bull: “Mi sueño es ser campeón de la Fórmula 1”

Tiene 17 años y lidera el campeonato de la Eurocup 3. El año próximo correrá en la Fórmula 3 e integra el mismo equipo con el que compitió Colapinto: “Franco es una inspiración”

Entrevista con Mattia Colnaghi, el

“Viví momentos turbulentos”: la confesión de Carlos Palacios sobre su llegada a Boca Juniors

El futbolista chileno reconoció que le costó la adaptación y destacó la levantada del equipo

“Viví momentos turbulentos”: la confesión
ÚLTIMAS NOTICIAS
El club Villa Ángela contestó

El club Villa Ángela contestó las críticas del gobierno bonaerense y garantizó el acto de Javier Milei en Moreno

Elisa Carrió anunció que está en pareja con un hombre de 95 años: “Él está un poco perdido”

El presidente del Banco de Valores se refirió a las ventas del Tesoro para contener al dólar: “Son dos mangos”

Milei: “La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”

Jujuy: le abrió el vientre a su perra preñada con una hoja de afeitar, la mató y quedó detenida

INFOBAE AMÉRICA
Científicos descubrieron tres nuevas especies

Científicos descubrieron tres nuevas especies de anguilas eléctricas con descargas récord

El papa León XIV llama a abrirse a los demás y rechazar la autosuficiencia

La extraña limpieza de los asistentes de Kim Jong-un tras la reunión con Vladimir Putin en China

Putin alabó a los soldados norcoreanos que apoyaron a Rusia en la invasión a Ucrania

Demolerán en Túnez el hotel brutalista que habría inspirado a Star Wars

TELESHOW
El lado íntimo de Wanda

El lado íntimo de Wanda Nara tras su regreso de México: el nuevo integrante de la familia

La visita de Lionel Messi a Nico Vázquez en fotos: el encuentro en camarines y la historia de una amistad

La contundente respuesta de Emilia Attias a los rumores de embarazo

María Becerra se suma a La Voz España: cómo será su participación y el artista con el que trabajará

Se estrena Verano Trippin: Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna en un viaje iniciático y la pérdida de la inocencia