Los audios de Colapinto con su ingeniero en Alpine durante el GP de Países Bajos de F1: insultos, tristeza y el pedido a Gasly

El argentino finalizó en el 11° lugar en Zandvoort, en lo que fue su mejor carrera desde que está en Alpine

El disgusto de Colapinto cuando tuvo que dejar pasar a Gasly por pedido de Alpine en Países Bajos

Franco Colapinto dio un golpe de autoridad dentro de Alpine y demostró sus cualidades al realizar una notable actuación en el Gran Premio de Países Bajos. El argentino finalizó en la 11° ubicación en Zandvoort, en una carrera en la que hizo varios adelantamientos y, si no fuera por la estrategia del equipo y la mala suerte con los Safety Car, hubiera sumado sus primeros puntos en el team galo. Más allá de que el pilarense acató las órdenes de su ingeniero de pista, Stuart Barlow, fue contundente a la hora de mostrar su disgusto por el manejo de la escudería con Pierre Gasly, que terminó 17°.

Colapinto largó con neumáticos blandos y superó a su compañero, a quien adelantó en la recta principal en la vuelta cinco. A pesar de que el argentino ganó la posición en pista y se mantuvo pegado al Aston Martin de Fernando Alonso, Alpine le ordenó en el giro 17 que deje pasar a Gasly. “Nos gustaría cambiar los autos en la curva 1 la próxima vez, por favor”, le indicó Stuart Barlow por radio.

El argentino reaccionó inmediatamente y, a pesar de que acató las instrucciones, dejó en claro que no estaba de acuerdo. “Está a un segundo atrás. ¿Qué quieres decir?”, respondió el pilarense, quien luego agregó: “Un segundo... Dios mío, chicos”. Desde entonces, Colapinto peleó en pista en reiteradas oportunidades a pesar de verse perjudicado por el Safety Car. Incluso, se mantuvo a menos de un segundo de Gasly durante varias vueltas.

El desesperado pedido de Colapinto para que Gasly lo deje pasar en el final

En el marco del segundo auto de seguridad, Alpine optó por hacer que Franco ingrese a boxes, mientras que dejó en pista a Gasly. Esto se replicó en el tercer y último auto de seguridad. Allí, Colapinto puso neumáticos blandos, mientras que el francés quedó con una goma dura con más de 40 vueltas. El argentino empezó a superar a varios pilotos, pero se vio obstruido por su compañero a falta de dos vueltas para el final. Esto derivó en que perdiera mucho tiempo y deje pasar la oportunidad de sumar sus primeros puntos con Alpine.

¡Ey, díganle (a Gasly) que me deje pasar!”, exclamó con vehemencia Colapinto por la radio, cuando el francés se tomó varias curvas en dejarlo pasar. Luego de que Barlow le señalara que iban a hacer el cambio, el joven de 22 años no se quedó callado: “¡Vamos, chicos! Gracias, gracias”.

Una vez finalizada la carrera, el corredor argentino no pudo ocultar su disgusto por el resultado final. Más allá de que completó su mejor performance con la escudería, se quedó al borde de puntuar. “Bandera a cuadros, bandera a cuadros. Lo siento mucho, amigo”, afirmó su ingeniero de pista. Sin embargo, Franco lanzó un grito y varios insultos por radio. “Ahhhh, la concha de la lora.... Ahhh, la puta madre”, dijo el oriundo de Pilar.

“Es P11. Antonelli tuvo algunas penalizaciones y cayó atrás nuestro. Perdón, amigo, hoy de verdad no fue nuestro día. Bien manejado. Es una verdadera pena. Con esos Safety Cars...”, siguió Stuart Barlow, hasta que fue interrumpido por nuevos gritos de exclamación e insultos del pilarense.

La frustración de Colapinto por no llegar a los puntos en Países Bajos

Una carrera larga, complicada. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlos sumado. No había que esforzarse mucho. Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo”, relató el joven de 22 años en la rueda de prensa posterior, dejando en claro su disgusto por el resultado final.

En esta misma línea, agregó: “Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento. Hoy pude haber sumado un punto simple y no lo hicimos”.

Colapinto tendrá revancha la próxima semana, en Monza. La Fórmula 1 se embarcará en el Gran Premio de Italia, que se disputará en el fin de semana del 5 al 7 de septiembre. Vale recordar que en dicho circuito el argentino debutó como piloto de la Máxima en 2024. De la mano de Williams, terminó en el 12° puesto.

