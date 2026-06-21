Diputados hondureños participan como observadores internacionales en la segunda vuelta presidencial de Colombia

Los legisladores hondureños se reunieron en Colombia con la senadora María Fernanda Cabal, el analista Carlos Chacón y Carlos Alonso Lucio para conocer perspectivas sobre el proceso electoral.

La misión hondureña participa como observadora acreditada en la jornada electoral de Colombia, invitada a seguir el funcionamiento del sistema democrático y el desarrollo de la elección presidencial. La delegación inició sus actividades con el acompañamiento de la Embajada de Honduras en Colombia y mantiene una agenda de reuniones y recorridos.

La delegación está integrada por los diputados Eder Mejía, Roy Cruz, José Jaar, Sandra Colleman, Alejandra Vallecillo, María José Sosa, Iliana Velásquez, Fany Santos, Daisy Andonie, Cinthya Hawit y Sebastián Romero, junto con la asesora Suarmy Torres.

También forman parte de la comitiva el magistrado Mario Flores Urrutia y el exconsejero del Consejo Nacional Electoral Kelvin Aguirre, que aportan una perspectiva técnica vinculada a la organización, supervisión y evaluación de procesos electorales.

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Los observadores internacionales fueron distribuidos en distintos puntos de la elección presidencial de Colombia para seguir la instalación de mesas, la apertura de centros de votación y la afluencia de electores.

Reuniones de la delegación en Colombia

Durante sus actividades, los legisladores hondureños mantuvieron encuentros con figuras políticas y representantes de sectores académicos y sociales de Colombia para conocer distintas perspectivas sobre el proceso electoral, el clima político y los desafíos del sistema democrático.

Entre esas reuniones estuvieron la senadora María Fernanda Cabal, el analista Carlos Chacón del Instituto de Ciencia Política y Carlos Alonso Lucio, director programático de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Los encuentros forman parte de la agenda de acercamiento desarrollada durante la misión internacional.

De acuerdo con la agenda oficial, los observadores internacionales fueron distribuidos en distintos puntos del proceso electoral colombiano para seguir la instalación de mesas, la apertura de centros de votación, la afluencia de electores, el comportamiento de los actores políticos y el desarrollo general de la jornada.

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Los representantes hondureños señalaron que estas visitas permiten observar de primera mano mecanismos de organización electoral y niveles de participación ciudadana en otros países de la región, además de facilitar el intercambio de experiencias legislativas.

El alcance de la misión internacional

La segunda vuelta presidencial en Colombia ha generado atención en la región por su impacto político y por el peso del proceso en la estabilidad institucional del país. En ese contexto, la presencia de delegaciones extranjeras acompaña el seguimiento de la jornada electoral.

Este tipo de misiones también permite a los representantes del Congreso Nacional de Honduras ampliar su visión sobre modelos electorales comparados, mecanismos de control democrático y estrategias de participación ciudadana, con vistas a futuros debates legislativos.

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Desde las primeras horas de la mañana, los puestos de votación recibieron a miles de ciudadanos en todo el territorio nacional - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

En medio de una jornada electoral con amplia participación ciudadana, la misión hondureña continúa su agenda de observación para recopilar información técnica y política sobre el desarrollo del proceso, que después será sistematizada en informes institucionales.

Finalmente, la participación de la delegación hondureña en esta misión internacional también se enmarca en los esfuerzos por fortalecer la diplomacia parlamentaria, una herramienta que permite a los poderes legislativos intercambiar experiencias, observar buenas prácticas y promover el respeto a los principios democráticos en distintos contextos políticos de la región.

Con el cierre de la jornada electoral en Colombia, los observadores internacionales procederán a consolidar sus valoraciones preliminares sobre el desarrollo del proceso, mientras la misión hondureña continuará su agenda institucional con miras a contribuir, desde su experiencia, al fortalecimiento de los procesos democráticos y la cooperación entre ambos países.

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