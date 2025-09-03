El enorme elogio de un prestigioso medio inglés a Colapinto: su “base sólida” para ser titular en 2026 en la Fórmula 1

Según The Race, Franco Colapinto gestó una base sólida para su futuro en la F1 (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

El desempeño de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos reavivó el debate sobre su futuro en la Fórmula 1, especialmente tras una actuación que, aunque no le permitió sumar puntos, fue calificada como “probablemente la más fuerte de esta temporada hasta ahora” por Flavio Briatore, asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine.

El piloto argentino finalizó en la undécima posición, quedando a menos de medio segundo de Esteban Ocon (Haas), quien disputaba el noveno puesto con Yuki Tsunoda (Red Bull) en la última vuelta. Esta es la ocasión en la que Colapinto estuvo más cerca de puntuar desde que reemplazó a Jack Doohan en Imola en mayo, acumulando ya nueve carreras con el equipo.

El resultado en Zandvoort representa un punto de inflexión para Colapinto, según indicó el sitio especializado inglés The Race, que destacó que el bonaerense encara una serie de competencias decisivas para definir su continuidad en la máxima categoría. “Fue un buen comienzo para una serie de carreras cruciales que decidirán su futuro en la F1″, agregaron.

La publicación de The Race con un gran elogio a Colapinto

Aunque no logró ubicarse entre los diez primeros, el rendimiento mostrado constituye un avance relevante en un contexto donde impresionar a Briatore resulta fundamental. Al asumir el volante en Imola, el directivo italiano había planteado tres exigencias: demostrar velocidad, evitar accidentes y sumar puntos. Hasta el momento, Colapinto no cumplió con las dos últimas, lo que motivó declaraciones críticas de Briatore al inicio del fin de semana, como “No estoy contento” y “no es lo que esperaba de Colapinto”. Sin embargo, tras la carrera, el propio Briatore reconoció la solidez de la actuación del piloto.

En la sesión clasificatoria, Colapinto quedó eliminado en la Q1 al registrar el decimosexto mejor tiempo, situándose 0,210 segundos por detrás de su compañero Pierre Gasly. Esta diferencia se amplió en el último sector, donde el argentino perdió tiempo debido al tráfico, en particular por la presencia de Carlos Sainz (Williams) y Ollie Bearman (Haas) en las curvas 11 a 13. Según Franco, “Perdí mucha carga aerodinámica y esa décima y media con Pierre, y fue esa décima la que me impidió pasar”. El análisis de las imágenes a bordo confirmó que la queja era legítima, aunque no se detectó ninguna acción que ameritara investigación por obstaculización. La naturaleza del circuito de Zandvoort, con su estrechez y dificultad para mantener distancia entre coches en vueltas lentas, contribuyó a esta situación. De haber accedido a la Q2, Colapinto probablemente habría clasificado cerca de Gasly, quien tampoco tuvo una sesión perfecta.

Franco Colapinto acarició la zona de puntos en Zandvoort (REUTERS/Jakub Porzycki)

En carrera, Colapinto partió con neumáticos blandos y aprovechó la succión de Gasly en la penúltima curva para adelantarlo y colocarse decimocuarto en la curva 1. Posteriormente, las posiciones se invirtieron por órdenes de equipo, ya que el argentino comenzó a experimentar degradación en sus neumáticos, mientras que Gasly se adaptó mejor a los compuestos medios. Esta decisión buscó maximizar las opciones del equipo en ese momento.

La estrategia de Colapinto incluyó una parada en boxes en la vuelta 19 para montar neumáticos duros, justo antes de la primera intervención del coche de seguridad. Esta circunstancia lo relegó a la decimoséptima posición, perdiendo la oportunidad de ganar posiciones mediante el undercut (N. de la R: entrar a boxes antes que sus rivales). Además, terminó detrás de Lance Stroll (Aston Martin), el dúo de Haas, Ocon y Bearman, a quienes había superado en el primer stint. Poco después, recuperó dos posiciones tras el incidente entre Sainz y Liam Lawson (Racing Bull), ascendiendo al decimoquinto lugar, y ganó otra posición cuando Fernando Alonso realizó una segunda parada en boxes antes de la segunda neutralización. Aprovechó la parada gratuita para montar neumáticos medios y reinició decimoquinto, aunque quedó atrapado detrás de Ocon. En la tercera aparición del coche de seguridad, Colapinto optó por neumáticos blandos, pero no logró avanzar posiciones.

La fase final de la carrera estuvo marcada por la frustración de Colapinto ante la demora en el reinicio, ya que contaba con una ventaja de agarre y la posibilidad de puntuar. Disponía de cuatro vueltas para atacar y, en la segunda, adelantó a Ocon en la curva 1, aunque el piloto de Haas utilizó el rebufo de Gasly para defenderse. Ocon, con neumáticos medios, se lanzó por el interior para atacar a Gasly, mientras Colapinto intentaba superarlo por el exterior, alcanzando a su compañero en la curva 1. Finalmente, Ocon completó el adelantamiento en la curva 2.

Flavio Briatore, Paulo Dybala y Franco Colapinto. El argentino le respondió en la pista a los dichos del italiano en la conferencia de prensa del viernes (@AlpineF1Team)

Colapinto se situó detrás de Gasly, quien sufría con neumáticos duros desgastados en una estrategia de una sola parada. El argentino expresó su frustración por radio, lo que llevó a que Gasly recibiera la orden de cederle la posición en la curva 1, cumpliendo así con la estrategia preestablecida por el equipo, que había designado ese punto como el lugar para los adelantamientos internos. No obstante, cuando Colapinto logró superar a Gasly, Ocon ya tenía una ventaja de más de 2,5 segundos. Aunque recortó la diferencia, el tiempo no fue suficiente para intentar un nuevo ataque y cruzó la meta en la duodécima posición, que se transformó en undécima tras la penalización a Kimi Antonelli (Mercedes).

Al finalizar la competencia, Colapinto valoró su desempeño: “Estuvimos muy cerca de mi primer punto con el equipo, así que es muy decepcionante. Esperaba que hubiéramos sumado un punto y nos quedamos cortos, así que no estoy muy contento. Pero también hay cosas positivas. No creo que pudiéramos haber gestionado mejor nuestra parte de la carrera”. También reconoció que “al final, simplemente no supimos sacarle el máximo partido como equipo”, reflejando su insatisfacción por el tiempo perdido detrás de Gasly.

La gestión de las posiciones en grupo, especialmente en condiciones de reinicio, resultó compleja y se ajustó a las pautas establecidas antes de la carrera. A pesar de no haber sumado puntos, Colapinto destacó los aspectos positivos de su actuación y el hecho de haber estado cerca de puntuar, lo que refuerza sus perspectivas a largo plazo en la categoría.

El próximo desafío para Franco Colapinto será en Monza, un circuito donde ya cuenta con experiencia y donde el año pasado dejó una impresión favorable en su debut con Williams. A diferencia de sus participaciones previas en 2025, ahora dispone de un año de datos y rodaje en la F1. El resultado en Zandvoort constituye una base sólida y, si logra mantener esta progresión, aumentará sus opciones de continuar en Alpine hasta el final de la temporada o incluso más allá.