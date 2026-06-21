Crimen y Justicia

Neuquén: detuvieron a un adolescente de 16 años por el asesinato de otro menor de un disparo en la cabeza

La víctima tenía 16 años y fue atacada frente a su casa del barrio Confluencia. El sospechoso será acusado este lunes en una audiencia de formulación de cargos. Familiares del joven asesinado vincularon el crimen con un conflicto entre familias que se arrastra desde hace años

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Crimen en el barrio Confluencia de Neuquén: detuvieron a un adolescente por el asesinato
El ataque ocurrió el jueves 19 de junio cerca de las 22 en inmediaciones de las calles Lago Epulafquen y Monte Hermoso

Un adolescente de 16 años fue detenido por el crimen de otro menor de la misma edad que fue asesinado de un disparo en la cabeza frente a su vivienda del barrio Confluencia, en la ciudad de Neuquén.

De acuerdo con la información reunida hasta el momento por el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, el ataque ocurrió el jueves 19 de junio cerca de las 22 en inmediaciones de las calles Lago Epulafquen y Monte Hermoso.

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Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, el sospechoso se dirigió hasta el domicilio de la víctima, la encontró fuera de la vivienda y le disparó con un arma de fuego. Tras el ataque escapó del lugar.

El adolescente herido fue asistido de urgencia, pero murió como consecuencia de las lesiones provocadas por un disparo en la cabeza.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de Delitos Juveniles, que dispuso la detención del presunto autor, también de 16 años.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, el sospechoso será llevado este lunes a una audiencia de formulación de cargos, donde la fiscalía le atribuirá, en principio, el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

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Por el momento, los investigadores trabajan para determinar las circunstancias que rodearon el ataque y el vínculo que existía entre ambos adolescentes.

Por el crimen hay un menor de 16 años que está detenido (Foto/@lmneuquen)
Por el crimen hay un menor de 16 años que está detenido (Foto/@lmneuquen)

El crimen generó conmoción entre los vecinos del barrio Confluencia, donde la víctima vivía junto a su familia. En declaraciones al medio local LM Neuquén, una tía del adolescente aseguró que el joven “era un chico tranquilo” y reclamó justicia por el crimen.

La mujer también sostuvo que detrás del asesinato existe un conflicto entre familias que se remonta a varios años atrás. Según relató a LM Neuquén, la disputa se originó luego de que un integrante de su familia fuera condenado por el homicidio de una persona vinculada al otro grupo.

“Está presa esa persona, está pagando por el crimen que cometió”, afirmó.

Además, recordó que horas antes del ataque toda la familia había participado del acto de promesa a la bandera de una de sus nietas y luego compartieron un almuerzo en su casa. “Él estuvo acá, comieron y después se fueron. Ahí fue lo que le pasó”, relató al mismo medio.

De acuerdo con su versión, la madre de la víctima venía denunciando desde hacía tiempo distintos episodios de violencia, entre ellos ataques a balazos contra su vivienda. La mujer aseguró que la situación se había agravado durante los últimos días y que el crimen del adolescente era un desenlace que temían.

“Mi sobrino no era malo, siempre trataba de calmar las cosas en la casa de mi cuñada”, sostuvo. “Queremos justicia. Nos arruinaron la vida”, expresó la mujer al recordar al adolescente, que cursaba sus estudios secundarios y vivía junto a su familia en el sector donde ocurrió el ataque.

La familiar también contó que los allegados del menor permanecieron durante horas frente al hospital al que fue trasladado tras el disparo, a la espera de novedades sobre su estado de salud, hasta que finalmente recibieron la noticia de su fallecimiento.

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