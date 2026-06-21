Guatemala

Ataque armado cobró la vida de dos hombres y dejó una menor herida en Guatemala

El ataque ocurrió entre la 6 avenida y 18 calle de la zona 1; el presunto atacante, de 17 años, fue hospitalizado y le incautaron una pistola

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Primer plano de un casquillo de bala dorado tirado sobre pavimento oscuro y agrietado, que brilla con la luz reflejada en la superficie húmeda.
Un ataque armado en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala dejó dos hombres muertos este domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ataque armado registrado este domingo en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala dejó como saldo la muerte de dos hombres y el traslado de un presunto responsable bajo custodia policial a un centro asistencial.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades policiales, el hecho ocurrió entre la 6 avenida y 18 calle, en pleno corazón de la zona 1 capitalina. Dos hombres transitaban por el sector cuando fueron interceptados por un sujeto desconocido, quien abrió fuego contra ellos sin previo aviso. Los cuerpos de socorro que acudieron al lugar confirmaron que ambos presentaban múltiples heridas de bala y pese a los esfuerzos realizados en el sitio, murieron debido a la gravedad de las lesiones.

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El incidente movilizó a la Policía Nacional Civil (PNC) y a los servicios de emergencia, quienes intentaron auxiliar a las víctimas y acordonaron el área. Minutos después, un grupo de personas que se encontraba en las inmediaciones logró detener y vapulear al presunto atacante, un menor de 17 años, según reportó el Ministerio Público (MP). El joven fue trasladado de urgencia a un hospital bajo custodia policial, mientras las autoridades le incautaban una pistola presuntamente utilizada en el ataque.

El tiroteo ocurrió entre la 6 avenida y 18 calle, donde las víctimas recibieron múltiples heridas de bala. (Foto cortesía redes sociales)
El tiroteo ocurrió entre la 6 avenida y 18 calle, donde las víctimas recibieron múltiples heridas de bala. (Foto cortesía redes sociales)

Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad de las víctimas ni el posible móvil del crimen. No se descarta la relación del ataque con estructuras criminales que operan en la zona central de la ciudad. El MP continúa con las pesquisas en el área para recabar información y esclarecer los hechos.

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La ola de violencia que afecta a Guatemala mantiene en alerta a los organismos de seguridad, que investigan este y otros sucesos recientes en el país.

Las autoridades incautaron una pistola presuntamente utilizada en el ataque armado registrado en Ciudad de Guatemala. (Foto cortesía PNC de Guatemala)
Las autoridades incautaron una pistola presuntamente utilizada en el ataque armado registrado en Ciudad de Guatemala. (Foto cortesía PNC de Guatemala)

Una menor de seis años herida por bala perdida en Villa Nueva

En un incidente distinto registrado en Villa Hermosa, Villa Nueva, una niña de seis años resultó herida por una bala perdida cuando viajaba en un vehículo particular junto a su familia.

Los Bomberos Municipales Departamentales respondieron al llamado de emergencia la mañana de este domingo 21 de junio. El hecho ocurrió cuando un proyectil impactó contra el automóvil en el que se movilizaba la familia, atravesando la estructura del vehículo y alcanzando a la menor que se encontraba en el asiento trasero. La niña fue llevada de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

En Villa Hermosa, Villa Nueva, una niña de seis años resultó herida por una bala perdida cuando viajaba con su familia en un automóvil. (Foto cortesía redes sociales)
En Villa Hermosa, Villa Nueva, una niña de seis años resultó herida por una bala perdida cuando viajaba con su familia en un automóvil. (Foto cortesía redes sociales)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala mantiene abierta una investigación sobre este caso. Versiones preliminares recogidas por medios locales sostienen que el incidente podría haberse desencadenado tras una colisión vehicular en la que estuvo involucrado el automóvil de la familia, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades locales.

Los hechos ocurridos este domingo evidencian los riesgos a los que se exponen los ciudadanos en distintos puntos de la capital guatemalteca y sus alrededores, donde la inseguridad se convierte en un desafío cotidiano para la población.

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