Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 19 de junio: fixture, horarios, canales TV y resultados en vivo

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 19 de junio.

Hoy, viernes 19 de junio, continuará la segunda fecha del Mundial 2026 con encuentros decisivos por el Grupo C y D: Brasil buscará su primer triunfo frente Haití, Escocia hará lo suyo con Marruecos, Estados Unidos saldrá a defender su liderato ante Australia, Paraguay está obligado a levantarse con Turquía.

Partidos de hoy, viernes 19 de junio, por el Mundial 2026

- Estados Unidos vs Australia<b> </b>

La selección de Estados Unidos afronta su segundo compromiso en el Mundial tras un estreno prometedor, luego de la contundente victoria por 4-1 ante Paraguay. Bajo la conducción de Mauricio Pochettino, el equipo norteamericano apunta a asegurar su pase a los dieciseisavos de final, consolidando las virtudes que lo posicionaron como uno de los animadores del certamen desde la primera jornada.

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Mundial 2026 - Australia 2 - Turquia 0

El desafío será ante una Australia que también llega fortalecida, tras superar por 2-0 a Turquía en su debut. El conjunto oceánico demostró solidez defensiva y eficacia ofensiva, logrando neutralizar a las figuras turcas y capitalizando sus oportunidades en los momentos decisivos del encuentro.

Horarios: 16:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 15:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 14:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 13:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)

Estadio: Lumen Field, Washington, Estados Unidos.

Grupo D

El atacante Christian Pulisic (izquierda) y Weston McKennie celebran el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Paraguay por el Grupo D del Mundial, el viernes 12 de junio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jae C. Hong)

- Escocia vs Marruecos

El enfrentamiento entre Marruecos y Escocia por la segunda jornada del grupo C adquiere una relevancia especial tras los resultados de la fecha inaugural. Para los africanos, el partido representa la oportunidad de traducir su calidad técnica y juego colectivo en una victoria que les permita avanzar en la tabla y fortalecer sus opciones de llegar a los dieciseisavos de final, objetivo que acompaña las altas expectativas depositadas en este plantel.

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Mundial 2026 - Haití 0 - Escocia 1

En la otra vereda, Escocia llega con el envión anímico de haber roto una racha de 36 años sin triunfos en mundiales, logro que no conseguía desde Italia 1990. Este resultado inicial los posiciona como líderes del grupo y les abre la posibilidad de soñar con superar por primera vez la fase de grupos, una meta que hasta ahora ha sido esquiva pese a sus nueve participaciones en Copas del Mundo, la mayor cantidad entre los equipos que nunca alcanzaron la segunda ronda.

Horarios: 19:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 18:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 17:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 16:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)

Estadio: Gillette Stadium, Boston, Estados Unidos

Grupo C

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Haití vs Escocia - Estadio de Boston, Foxborough, Massachusetts, EEUU - 13 de junio de 2026 Scott McTominay, de Escocia, en acción con Ricardo Ade, de Haití REUTERS/Peter Cziborra

- Brasil vs Haití

Tras igualar ante Marruecos y exhibir un desempeño irregular en el primer tiempo, la ‘verdeamarela’ encara su segundo partido del Mundial con la urgencia de sumar una victoria que le permita mejorar posiciones y fortalecer su funcionamiento colectivo, aspectos que quedaron en deuda en el debut bajo la conducción de Carlo Ancelotti.

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La obtención de los tres puntos y el reencuentro con una identidad de juego sólida se presentan como desafíos inseparables para el conjunto sudamericano. El plantel, integrado por figuras de talla internacional, buscará aprovechar la inexperiencia de Haití, selección que regresó a la Copa del Mundo después de 52 años, tras su última aparición en Alemania 1974.

Mundial 2026 - Brasil 1 - Marruecos 1

Aunque los haitianos volvieron a la máxima cita con poco rodaje internacional, su rendimiento en el estreno fue meritorio. Ante Escocia, el equipo generó situaciones claras y llegó a poner en aprietos al rival, pero la falta de eficacia en la definición les impidió sumar puntos. El ajustado 0-1 en el debut contrastó con las abultadas derrotas sufridas en su anterior participación mundialista, lo que alimenta la esperanza de lograr un resultado histórico frente a Brasil.

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Horarios: 21:30 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 20:30 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 19:30 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 18:30 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)

Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia, Estados Unidos.

Grupo C

Brasil vuelve a escena en el Mundial 2026 con la obligación de ganar. El duelo ante Haití concentra atención internacional y expectativa por las alternativas de transmisión. (CBF)

- Turquía vs Paraguay

Paraguay y Turquía encaran su segundo compromiso en el Mundial 2026 con la urgencia de dejar atrás sus derrotas iniciales y sumar sus primeros puntos en el grupo. La Albirroja llega tras una caída por 4-1 ante Estados Unidos, mientras el conjunto turco fue superado 2-0 por Australia, lo que convierte este duelo en una auténtica final anticipada para las aspiraciones de ambos.

Los de Gustavo Alfaro, retorna a la Copa del Mundo después de dieciséis años. El técnico argentino ha devuelto competitividad y solidez a un plantel con nombres de experiencia, que busca revivir la alegría de clasificar a una fase eliminatoria, logro que no alcanza desde Sudáfrica 2010. La expectativa está puesta en consolidar la base del equipo y aprovechar el regreso a la élite internacional.

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Mundial 2026 - Estados Unidos 4 - Paraguay 1

En la otra vereda, Turquía regresa al máximo escenario desde 2002, año en que alcanzó el tercer puesto. El plantel dirigido por Vincenzo Montella combina futbolistas experimentados con una nueva generación encabezada por Arda Güler y Kenan Yıldız, jóvenes valores que representan el futuro y la esperanza de un fútbol turco en pleno recambio.

Horarios: 00:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 23:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 22:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 21:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)

Estadio: Levi’s Stadium, California, Estados Unidos.

Grupo D

Paraguay's defender #06 Junior Alonso fights for the ball during the 2026 World Cup Group D football match between USA and Paraguay at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 12, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

Dónde ver los partidos de la fecha 2 del Mundial 2026 en

En Perú, los aficionados al Mundial 2026 podrán seguir parte de la segunda fecha gracias a la transmisión en señal abierta de América TV.

Para quienes deseen acceso a toda la programación, DirecTV cuenta con los derechos para transmitir la totalidad de los partidos del Mundial. Su señal tradicional y la plataforma de streaming DGO permiten a los usuarios ver cada encuentro en vivo desde distintos dispositivos, garantizando cobertura completa para los hinchas peruanos durante la segunda fecha del torneo.

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Asimismo, en todo Latinoamérica y España estos son los canales oficiales de transmisión:

TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Caracol, Win Sports y RCN Television (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), TUDN, VIX, Canal 9, Las Estrellas y Canal 5 (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras)